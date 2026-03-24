『Once Human』コンソール版クローズドβテストを3月26日より開催

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase Gamesは、超自然（スーパーナチュラル）オープンワールドマルチプレイヤーサバイバルゲーム『Once Human』において、コンソール版初となるクローズドβテストを、2026年3月26日より開催することを発表いたしました。本テストは、同日実施予定の大型アップデート「Ver.2.3.26 デビアントアプデート」とあわせて展開されます。

コンソール版クローズドβテスト概要

本クローズドβテストは、PlayStation(R)5／PS5 Pro／Xbox Series X|S向けに実施され、PlayStationとXbox間のクロスプレイにも対応しています。コンソールならではの快適な操作性と、広がりのあるマルチプレイ体験をお楽しみいただけます。

参加希望者は、公式Discord内の専用フォームより応募可能です。選出されたプレイヤーには、Discordロール「Console Pioneer」とテスト参加コードが付与されます。

なお、本テストでのゲーム進行データは正式リリース時には引き継がれませんが、参加者には限定報酬「クローズドβパック」が付与され、正式版および他プラットフォームでも受け取りが可能です。

新たな脅威が登場する大型アップデート

同時配信されるVer.2.3.26「Deviant Update」では、プレイヤーの生存戦略を大きく変える新要素が多数追加されます。

■ 音を利用した新戦闘体験「スワロアー」

音をトリガーとする新メカニクスにより、敵のヘイトを操作可能に。周囲のエリート敵や仲間へと攻撃を誘導するなど、戦略の幅が大きく広がります。

■ 擬態型敵「擬態樹」

森林内に紛れる危険な存在で、周囲の木を伐採すると視覚・聴覚に異常をもたらすデバフが発生。討伐に成功すると、周囲50メートルの木が一斉に枯れ、大量の資源を獲得できます。

■ 水中からの奇襲「ウミウシ」

水域に潜む強敵で、攻撃時にのみダメージを与えられる特殊仕様。プレイヤーに張り付く攻撃もあり、仲間との連携が重要となります。

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■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

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