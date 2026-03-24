熊本から世界へ！半導体ベンチャーピッチ初開催最優秀賞にLINK-USと有明高専が決定

熊本県

熊本県(知事：木村 敬)は、半導体分野における新たな技術やビジネスの創出を目的としたピッチイベント「Kumamoto Semiconductor Venture Pitch 2025-2026」を、2026年2月26日（木）に熊本城ホールで初開催しました。

本イベントは、半導体分野におけるスタートアップの創出と本県関連産業の高度化を目的に行われたもので、当日は全国から選ばれた精鋭9組が登壇いたしました。当日は会場に210名の参加者が詰めかけ、最新のビジネスモデルを巡って審査員と熱心な議論が展開された結果、ビジネスプラン枠では株式会社LINK-US、学生アイデア枠では有明工業高等専門学校が、それぞれ最優秀賞に選出されました。

熊本県では、受賞企業をはじめとする登壇企業に対し、関係機関との連携による県内企業とのマッチング機会の創出や事業化支援を実施します。次年度の第2回開催を目指し、引き続き、半導体分野におけるスタートアップ創出及び半導体関連産業のさらなる高度化に向けた取組みを推進します。

受賞者一覧

審査員による厳正な審査の結果、以下の通り各賞を決定いたしました。

【ビジネスプラン枠】

＜最優秀賞＞賞金５０万円＋ビジネス化支援

株式会社LINK-US[神奈川県]

テーマ：『Post-Heat Generation：超音波複合振動による次世代異種金属接合ソリューション』

＜優秀賞＞ 賞金２０万円＋ビジネス化支援

TopoLogic 株式会社[東京都]

テーマ：トポロジカル反強磁性体を用いた超高速低消費電力キャッシュメモリ

＜特別賞＞賞金５万円

【肥後銀行賞 ・ Hermes-Epitek Japan賞】

株式会社フローディア[東京都]

テーマ：超低消費電力 AI 回路

【熊本銀行賞】

熊本大学(Kumamoto University Space-Semi Intelligence Team)[熊本県]

テーマ：宇宙半導体インテリジェンスハブ＠熊本

【マイスティア賞】

株式会社 匠研磨[群馬県]

テーマ：統合プロセスによる「CMP 廃液からの溶解シリコン分離・抽出・再利用」の事業化

【学生アイデア枠】 ※（）はチーム名

＜最優秀賞＞賞金１０万円

有明工業高等専門学校（サーキットデザインGirls）[福岡県]

テーマ：高専から広げるサーキットデザイン教育～「高専サーキットデザインコンテスト」の提案～

＜優秀賞＞賞金 ５万円

立命館アジア太平洋大学 × 大分大学（NexGAN）[大分県]

テーマ：GaNパワー半導体で世界のエネルギー革命を牽引し、熊本を技術発信地へ

＜特別賞＞賞金 ３万円

【肥後銀行賞 ・ tok(東京応化工業)賞】

有明工業高等専門学校（サーキットデザインGirls）[福岡県]

【山清工業九州賞】

立命館アジア太平洋大学 × 大分大学（NexGAN）[大分県]

受賞者コメント

＜ビジネスプラン枠 最優秀賞＞

■株式会社LINK-US 吉武 照夫 様

まだまだ成長中の会社ではございますので、広く知っていただくということが大事かと思っています。こういった機会を一つ一つ大事にしながら、自社紹介を通じて会社の成長にもつなげていきたいと思っております。

株式会社 LINK-US 吉武 照夫様

＜学生アイデア枠 最優秀賞＞

■有明工業高等専門学校（サーキットデザインGirls） 下川 麻亜 様

4年前に半導体に出会ってから、色々なコンテストに出場しましたが、最優秀賞をもらったことがなかったので、今回、卒業最後のコンテストでこのような賞をいただけて嬉しいです。

有明工業高等専門学校（サーキットデザインGirls） 下川 麻亜 様

開催背景と目的

熊本県は1960年代に大手半導体企業が進出して以来、関連企業が集積し、日本有数の製造拠点として発展してきました。現在では製造品出荷額等や就業者数ともに県内最大規模を誇り、TSMCの進出を契機にさらなる成長が期待されています。一方で、大手企業依存の産業構造の中で、新産業や雇用の創出が課題となっています。

こうした課題解決のため、熊本大学や県内企業と連携し、技術開発や人材育成を進めるとともに、半導体技術と他産業の融合によるベンチャー創出を重視しています。今回開催する「Kumamoto Semiconductor Venture Pitch 2025-2026」もその一環で、「半導体で起業するなら熊本」というブランドの確立と挑戦者の成長支援を目指します。

開催概要

開催日時： 2026年2月26日(木) 13:00 ～ 18:00（交流会は18:00から）

会場： 熊本城ホール（熊本県熊本市中央区桜町3-40）

主催： 熊本県

運営： 有限責任監査法人トーマツ

協力： くまもと半導体グリーンイノベーション協議会

参加者： ２６２名（来場者２１０名・オンライン視聴者５２名）

特設サイト： https://kumamoto-svp.studio.site/

協賛企業一覧（五十音順・順不同）

l アイシン九州株式会社

l 九州日誠電氣株式会社

l 株式会社くまさんメディクス

l 株式会社熊本銀行

l 倉敷紡績株式会社

l 金剛株式会社

l 新日本ステンレス工業株式会社

l 東京応化工業株式会社

l Hermes-Epitek Japan株式会社

l 株式会社肥後銀行

l 株式会社マイスティア

l 株式会社山清工業九州