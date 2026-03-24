Square、日本最大級のスポーツチーム・アスリート向け総合展「Japan Sports Week 2026」に初出展

Square株式会社

クラウド型POSレジや決済ソリューションなどを提供するSquare株式会社（本社：米国Block, Inc.、ブロック・ヘッド：ジャック・ドーシー、以下「Square」）は、2026年4月15日（水）から17日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される日本最大級のスポーツチーム・アスリート向け総合展「Japan Sports Week 2026」内の「第5回 スタジアム・アリーナ EXPO」に出展いたします。

近年、スポーツ観戦において、混雑緩和や非接触決済のニーズが高まっており、スタジアムやアリーナにおけるデジタルトランスフォーメーション（DX）による観戦体験（CX）の向上と、運営の省人化・効率化は業界全体の急務となっています。

Squareは、誰もが簡単に、安全かつ迅速に導入できる決済端末やサービスを提供することで、主催者やチームが本来注力すべきファンサービスや、アリーナビジネスの成長に集中できる環境づくりを支援しています。

今回出展する「スタジアム・アリーナ EXPO」では、数万人規模の来場者が訪れる大規模施設における、Squareを活用した混雑緩和とファンエンゲージメント向上の実例をご紹介します。

■幅広い導入事例を通じプロスポーツ、イベント×DXの最新情報を紹介

スタジアム、アリーナ導入事例：

・「TOYOTA ARENA TOKYO」

Squareはオフィシャルキャッシュレスパートナーとして、場内売店やキッチンカーなど合計約30店舗におよぶキャッシュレス決済環境の構築を実現。多店舗へのレジ一斉導入というハードルに対し、全端末のセットアップから商品登録までをSquareがフルサポートすることで、スムーズな開業準備につなげた事例を紹介します。

・「Kアリーナ横浜」

大規模音楽アリーナにおける事例です。立地条件の悪さにより利用客が少なく、スタッフ配置が課題となっていた飲食店において、来場者自身で注文から決済まで完結できる「Square キオスク」を活用し人件費の削減とスマートな運営を両立しました。

プロスポーツチーム導入事例：

・「宇都宮ブレックス」

圧倒的な決済スピードで顧客体験を向上させた事例です。「グッズ売り場の列が捌ききれず、機会損失を生んでいる」というプロスポーツチーム共通の課題に対し、Square導入により決済スピードを工場させることで、レジの回転率が上がり、レジ通過数を増やすことでファンの待ち時間を減らすことができました。

大規模国際イベント導入事例：

・「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）における主要国際パビリオン」

オーストラリア、ドイツ、スイスをはじめとする15カ国のパビリオンにおいて、Squareの決済インフラが採用されました。1日あたり5,000～6,000件という膨大な決済処理に安定して対応し、世界中から訪れる来場が満足できる「大規模イベントでの高い信頼性と圧倒的な処理速度」を実証した事例を紹介します。

■ 「スタジアムDXの最前線」をテーマにしたトークセッションも開催

開催初日の4月15日（水）13:30より、展示会場内にてトークセッション『スタジアムDXの最前線：世界基準のインフラが変えるアリーナ運営 ～TOYOTA ARENA TOKYOの事例から～』を開催いたします。

2025年10月にオープンした「TOYOTA ARENA TOKYO」の場内店舗、キッチンカーの運営担当者様をゲストにお招きし、同アリーナのSquare担当者との対談形式で実施。待ち時間という課題を解消する大規模キャッシュレス化の裏側や、DXの導入がスポーツ観戦の熱狂をいかにワンランク上へと引き上げるかについてお話しします。また、単なる運営の効率化にとどまらず、アリーナが目指す究極のファン体験の未来と、それを支える決済インフラのあり方について、現場のリアルな声をお届けします。

なお、同日16:00からは、「Japan Sports Week 2026」主催による「TOYOTA ARENA TOKYO」の裏側をご覧いただける特別視察ツアーが予定されています。アリーナ運営の裏側や目指すビジョンを本セッションで事前にお聞きいただくことで、その後の視察での理解がさらに深まります。ツアーにご参加される方は、ぜひあわせて本セッションにお立ち寄りください。

Squareは、本出展を通じて、スタジアムやアリーナを運営される皆様に、キャッシュレス決済をはじめとするDXソリューションの価値を体感していただき、日本のスポーツビジネスおよびエンターテインメント業界のさらなる発展に貢献してまいります。ぜひブースへ足をお運びください。

＜出展概要＞

展示会名：スポーツチーム・アスリート向け総合展 2026（Japan Sports Week） 内

「第5回 スタジアム・アリーナ EXPO」

会期：2026年4月15日（水）～17日（金）

会場：東京ビッグサイト 南1・2ホール

SquareブースNo：8-18

公式URL：https://www.sportsexpo.jp/ja-jp.html

来場登録：以下のURLから事前登録のうえ入場用バッジを発行・印刷のうえご来場ください（無料）

事前登録URL：https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/register.html?code=1624589155823817-QYX

＜トークセッション概要＞

テーマ：スタジアムDXの最前線 世界基準のインフラが変えるスポーツ観戦の未来

～TOYOTA ARENA TOKYOの事例から～

日時：2026年4月15日（水）13:30～14:00

会場：東京ビッグサイト 南1・2ホール スポーツチーム・アスリート向け出展社セッション会場

登壇者：エームサービス株式会社 関連事業本部S＆E第二事業部（スポーツアンドエンターテインメント）TOYOTA ARENA TOKYO事業所 コンセッション ユニットマネジャー 澤田安麿様

Square株式会社 シニア・オンボーディング・サポート・スペシャリスト 金城貴雄

＜モデレーター＞Square株式会社 統合マーケティング日本責任者 赤松夏子

【会期中のご取材について】

イベント開催中のSquareブースおよびトークセッションのご取材も可能です。ご希望の際はPR事務局（square-pr@kyodo-pr.co.jp）までご連絡ください。

【Squareについて】

Squareは、誰もが販売や決済を手軽に始められるように、商取引に必要なツールを取りそろえています。飲食業(https://squareup.com/jp/ja/point-of-sale/restaurants)、小売業(https://squareup.com/jp/ja/point-of-sale/retail)、専門サービス業(https://squareup.com/jp/ja/solutions/professional-services)などの各業種に特化したソフトウェア(https://squareup.com/jp/ja/software)、カスタマイズできるeコマースツール(https://squareup.com/jp/ja/online-store)、資金調達サービス(https://squareup.com/jp/ja/funding)、スタッフ管理ツール(https://squareup.com/jp/ja/staff/advanced-access)などがその一例です。これらが全て連携して機能することで、事業者の時間や労力を削減します。世界中の事業者が事業の運営や成長にSquareを活用しています。詳しくは、www.squareup.com/jp/ja(https://squareup.com/jp/ja)をご覧ください。