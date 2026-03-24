4月1日より、東北放送ラジオ「水音スケッチ」にて新CMをオンエア

メタウォーター株式会社

メタウォーター株式会社（本社：東京都千代田区、社長：山口 賢二）は、東北放送ラジオ（TBCラジオ）で放送中の「メタウォーター presents 水音スケッチ」において、2026年4月1日（水）より、新ラジオCMをオンエアします。

今回のCMには、宮城県を代表する歌手・俳優のさとう宗幸さんと、同じく、宮城県出身の人気声優 伊達さゆりさんを起用。祖父と孫娘という設定で、宮城の豊かな水環境と、それを支える「宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）」に携わる当社と株式会社みずむすびマネジメントみやぎの取り組みを、お二人のあたたかなやり取りを通じて伝えます。

1. 新CMの概要

「鮎が戻る川」篇

川で鮎を釣った孫娘と祖父の会話劇。鮎が戻るほど綺麗な宮城の川を守るため、当社と「みずむすびマネジメントみやぎ」が共に、上水道・下水道・工業用水を支えていることを伝えます。

「河童くんも一緒に」篇

宮城に伝わる「かっぱ伝説」と、人と人を強く結ぶ薬「河童膏（かっぱこう）」をテーマにした物語 。綺麗な水を結び、水を守ることで育まれる家族の絆を描きます。

2. 出演者プロフィール

さとう 宗幸（さとう むねゆき）さん

宮城県出身の歌手・俳優。代表曲『青葉城恋唄』をはじめ、長年にわたり宮城の文化・芸能を牽引。本CMでは、優しく孫娘を見守る祖父役を演じています。

伊達 さゆり（だて さゆり）さん

宮城県出身の声優。TVアニメ 『ラブライブ！スーパースター!!』 澁谷かのん役などで活躍。本CMでは、瑞々しい感性で水の大切さを語る孫娘役を演じています。

3. 番組情報

番組名：メタウォーター presents 水音スケッチ

放送局：東北放送ラジオ（TBCラジオ）

放送日時： 毎週月～金曜日 11:45～

番組内容： 日本各地の美しい水辺の風景を、心地よい水音とナレーションで綴ります。

パーソナリティー：堀井美香さん（フリーアナウンサー）

メタウォーター presents 水音スケッチ

https://www.tbsradio.jp/mizuoto/

東北放送ラジオ（TBCラジオ）

https://www.tbc-sendai.co.jp/radio/

宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）

https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagigata/index.html

株式会社みずむすびマネジメントみやぎ

https://www.mizumusubi.co.jp/