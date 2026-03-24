【3/24よりチケット（抽選）申込受付開始】引退競走馬の“次の舞台”を発信する馬術競技会「サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア」4/29・4/30開催

株式会社FPMS

株式会社ラクエドラゴン（主催）は、引退競走馬のセカンドキャリア創生を目的とした馬術競技会「サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア」を2026年4月29日（水・祝）・30日（木）に開催します。本日2026年3月24日12:00より、有料駐車場、有料シャトルバス、ステージ優先入場チケット（抽選）の申込受付を開始します。

あわせて、ステージ企画に登壇する『ウマ娘 プリティーダービー』キャストについて、追加ゲスト出演が決定しました。

■本リリースのポイント

▲馬術競技の様子

・【本日3/24】有料駐車場、有料シャトルバス、ステージ優先入場チケット（抽選）の申込受付開始

・『ウマ娘 プリティーダービー』追加キャスト決定

4/29 佐藤榛夏さん（シーザリオ役） 4/30 嶋野花さん（ヴィクトワールピサ役）

■チケット（抽選）申込について（3/24受付開始）

本日2026年3月24日より、チケット（抽選）の申込受付を開始します。

抽選申込は下記をクリックしてください。

・有料駐車場ステージ優先入場チケット抽選申込はこちら(https://eplus.jp/thoroughbred-horseshow/)

・有料シャトルバスステージ優先入場チケット抽選申込はこちら(https://eplus.jp/thoroughbred-horseshow-bus/)

・ステージ優先入場チケット抽選申込はこちら(https://eplus.jp/thoroughbred-horseshow/)

【申込期間】

2026年3月24日（火）12:00から4月5日（日）23:59まで

【当落通知】

2026年4月8日（水）13:00から順次メールにてお知らせ

※抽選スケジュールは変更となる可能性があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

■引退競走馬の“次の舞台”を発信する馬術競技会

▲4月29日出場予定のブラストワンピース(写真は現役当時)

馬術競技会には、ゲスト選手として有名騎手や調教師の方が出場予定です。大会当日は、馬場馬術・障害馬術それぞれで、馬の特性を生かした競技の魅力を発信します。

29日馬術競技出場ゲスト

・池添学調教師 ・中竹和也調教師

30日馬術競技出場ゲスト

・川田将雅騎手 ・岩田望来騎手 ・団野大成騎手 ・松本大輝騎手 ・今村聖奈騎手

・小牧加矢太騎手・西塚洸二騎手 ・田口貫太騎手

・坂井瑠星騎手（競技アドバイザー） ・武豊騎手（競技コメンテーター）

■サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリアとは

▲大会公式ロゴマーク■開催趣旨

サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア は、引退競走馬のセカンドキャリア創生を目的とした、サラブレッド専門の馬術競技会です。競走馬としての役目を終えた馬たちが、乗馬として再調教を重ね、馬術競技馬として新たに活躍できる舞台の創出を目指しています。

本大会では、馬術競技のオリンピック種目である馬場馬術、障害馬術の2種目を設定し、馬の特性を生かした種目選別が可能な競技設計としています。引退競走馬が馬術競技で活躍できる範囲と期間を広げ、より長く、より高いレベルに挑戦できる環境づくりを通じて、競走馬ファンの皆様が引退後も“推し馬”を長く応援・観戦できる機会の創出を目指します。

■開催概要

名称：サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア

日程：2026年4月29日（水・祝）／4月30日（木）

会場：

・馬術会場：ラクエドラゴンホースパーク（滋賀県大津市）

・イベント会場：伊香立公園（ラクエドラゴンホースパーク隣接）

内容（予定）：馬場馬術／障害馬術（競技会）、スペシャルトークショー

入場料：無料

※本イベント会場は、最寄り駅であるＪＲ堅田駅から徒歩60分と遠方です。公共交通機関（路線バス）は運行されていますが、運行数が少なく、混みあうことが予想されます。シャトルバス（完全予約制・抽選）のご利用もご検討ください。

※自家用車でのご来場の場合、駐車場の予約（抽選）が必要です。会場周辺にコインパーキング等の駐車施設はございません。

基本ルール：ステージ企画は撮影（静止画・動画）全面禁止／スタッフ誘導に従ってご観覧ください。

大会公式サイト：https://lac-dragon.com/thoroughbred-horseshow/

■スペシャルトークショーについて

来場者に馬術競技魅力や競馬文化への関心を広げる入口として、隣接する大津市伊香立公園にてスペシャルトークショーを開催します。

29日は福永祐一調教師・川田将雅騎手、30日は武豊騎手と特別MCとしてフリーアナウンサーの福原直英さんに登壇いただき、名馬との歩みや「馬」の魅力を語るトークショーを実施予定です。

また、同トークショーには『ウマ娘 プリティーダービー』より声優の亜咲花さん（エスポワールシチー役）・紫月杏朱彩さん（ブラストワンピース役）も両日登壇致します。さらに、29日は声優の佐藤榛夏さん（シーザリオ役）、30日は嶋野花さん（ヴィクトワールピサ役）も登壇し、福永調教師、川田騎手、武騎手と共に、競走馬と馬術の魅力を伝えます。これまで馬に触れる機会が少なかった方にも「馬の魅力」や「引退後の道のり」を知るきっかけをお届けします。

4月29日（水・祝）スペシャルトークショー登壇者

▲福永祐一調教師▲川田将雅騎手佐藤榛夏さん（『ウマ娘 プリティーダービー』シーザリオ役）▲『ウマ娘 プリティーダービー』シーザリオ

4月30日（木）スペシャルトークショー登壇者

▲武豊騎手▲福原直英さん（特別MC）▲嶋野花さん（『ウマ娘 プリティーダービー』ヴィクトワールピサ役▲『ウマ娘 プリティーダービー』ヴィクトワールピサ

4月29日、30日 スペシャルトークショー登壇者（両日登壇）

ステージ企画 スペックトークショー概要

▲亜咲花さん（『ウマ娘 プリティーダービー』エスポワールシチー役）▲『ウマ娘 プリティーダービー』エスポワールシチー紫月杏朱彩さん（『ウマ娘 プリティーダービー』ブラストワンピース役）『ウマ娘 プリティーダービー』ブラストワンピース

【登壇者】

・4月29日（水・祝）13:00 ～

福永祐一調教師

川田将雅騎手

佐藤榛夏さん（『ウマ娘 プリティーダービー』シーザリオ役）

・4月30日（木）13:00 ～

武豊騎手

福原直英さん（特別MC）

嶋野花さん（『ウマ娘 プリティーダービー』ヴィクトワールピサ役

・両日登壇：

亜咲花さん（『ウマ娘 プリティーダービー』エスポワールシチー役）

紫月杏朱彩さん（『ウマ娘 プリティーダービー』ブラストワンピース役）

※馬術競技会場であるラクエドラゴンホースパークへの入場、および馬術競技観覧は無料となっておりますが、多くの方がご来場された場合、安全確保のため、入場を制限する場合がございます。

※ステージイベントへの入場も無料となっておりますが、優先チケットをお持ちの方から先にご案内させていただきます。混雑状況により、優先チケットをお持ちでないお客様は、当日ご来場いただいてもステージイベントへの入場をお断りする場合がございます。

■安全対策について

本イベントは安全対策として、ご来場の皆さまに以下のご協力をお願いしております。

・ステージ企画ならびに、ステージ登壇者への写真・動画・録音は禁止とさせていただきます。

・馬術大会会場付近における、フラッシュを用いた撮影は禁止とさせていただきます。

・係員の指示に従い、整列・移動にご協力をお願いします。指示に従っていただけない場合は退場・または入場をお断りさせていただきます。

■交通・アクセス

最寄り駅：JR堅田駅（徒歩60分）

駐車場：完全予約制（抽選）

シャトルバス：完全予約制（抽選）

※バイク（自動二輪車）でお越しの方は、お車での来場者の方と同様に、有料駐車場チケット（抽選）が必要となります。チケットがない場合は駐輪いただけません。

※自転車は無料の駐輪場をご用意しておりますが、駐輪スペースには限りがあり、ご利用をお断りする場合もございます。あらかじめご了承ください。

※当日の道路状況・列車運行状況・混雑状況等により待ち時間が発生する場合がございます。また、運行計画に基づき順次ご案内いたしますが、状況によりご希望の時間帯にご乗車いただけない場合がございます。時間に余裕をもってご来場ください。

※路線バス：堅田駅発の公共交通機関（路線バス）も運航を予定しておりますが、便数に限りがございます。詳細は江若交通公式サイトをご確認ください。

■主催：株式会社ラクエドラゴン

https://lac-dragon.com/

・協賛（敬称略）：株式会社Cygames

株式会社キャロットクラブ

有限会社サンデーサラブレッドクラブ

有限会社シルク・ホースクラブ

社台ファーム

ノーザンホースパーク

CROWN STAR株式会社・株式会社クロスフィード

一般財団法人Thoroughbred Aftercare and Welfare・時田馬具

一般社団法人日本調教師会・株式会社日本馬事普及

株式会社HORSE LOVER kc.・万田発酵株式会社・有限会社守田藤吉商店

・後援：大津市・守山市

・協力：伊香立まちづくり協議会・伊香立学区自治連合会

■取材申込・お問い合わせ（メールのみ）

広報担当：野瀬 芳則

問合せメールアドレス：thoroughbred_horseshow@lac-dragon.com

取材申込：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ky_kE-fU08OYuCoa-kjkLEN2PFxgL8tOYJfRdx8lFgY9NQ/viewform?usp=header

大会公式サイト：https://lac-dragon.com/thoroughbred-horseshow/