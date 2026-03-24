カップル・ファミリー向け木造3階建て賃貸住宅「Fabio Miina(ファビオ ミーナ)」、4月1日販売開始

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、4月1日から、カップル・ファミリー向け木造3階建て賃貸住宅「Fabio Miina(ファビオ ミーナ)」の販売を開始します。

昨今、建設資材や用地費の高騰を背景に、首都圏や地方都市を始めとする中心部では、分譲マンションや戸建て住宅の価格上昇が続いています。これにより、利便性の高いエリアでの住宅購入を断念、あるいは躊躇する世帯が増加傾向にあります。本商品は、こうした社会情勢を受け、都市部中心部においても「購入」という選択肢に代わり、賃貸住宅でゆとりある暮らしを提供することを目指して開発しました。

本商品は、都市部の限られた敷地条件を最大限活用するため、建物の間口を広げ、奥行きを抑えた設計を採用しています。全住戸2室採光で、ゆとりと開放感のある間取りとなっています。2・３階の住戸は、ファミリーニーズに応える2LDKで、コミュニケーションを取りやすい開放的な対面キッチンを標準仕様としています。

大東建託は今後も、変化する社会情勢や多様化するライフスタイルに合わせ、入居者様が快適で自分らしい生活を送れる商品開発を通じて、豊かな社会の実現に貢献していきます。

以上

ファビオ ミーナ(1棟12戸南入) 外観イメージ

内観 イメージ

■概要

商品名 ：Fabio Miina（ファビオ ミーナ）

構造 ：木造2×4工法、3階建て

販売開始日：2026年4月1日

販売地域 ：一般地域（北海道、多雪地域、沖縄県除く）

住戸間取り：1F 1LDK、2F・3F 2LDK

省エネ性能：ZEH水準

販売目標 ：100棟（初年度）

※掲載している画像はイメージです。仕様などは発表日時点のものであり、予告なく変更となる場合があります。