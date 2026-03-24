関東中心にラーメン店、イタリアンレストラン、居酒屋を多店舗展開する株式会社INGSが特定技能の支援管理業務システム「Linkus（リンクス）」の本格運用を開始

BEENOS株式会社

BEENOS株式会社の連結子会社であるBEENOS HR Link株式会社（以下「BEENOS HR Link」）は、全国に飲食店事業を展開する株式会社INGS（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青柳誠希、以下INGS）に特定技能の支援管理業務システム「Linkus（リンクス）(https://linku-s.com/)」が導入されたことをお知らせいたします。

INGSは、自社で支援管理業務を行うにあたり、煩雑な業務の属人化の排除と効率化を目的として、「Linkus」を導入いただきました。

株式会社INGSのLinkus導入事例インタビューはこちら(https://linku-s.com/media/ings/)

■「Linkus（リンクス）」導入の背景

「らぁ麺 はやし田」やイタリアン＆ワインバー「CONA」、「焼売のジョー」など、多数の飲食店ブランドを関東中心に展開する株式会社INGSは、2022年ごろから特定技能外国人の採用をスタートしています。各種の申請手続きからキャリアアップのための教育支援まで、外部への委託をせずに自社で完結することにより、従業員一人一人へのきめ細やかな対応を実現し、特定技能２号の取得者も輩出する など、飲食店運営における高い専門性を持つ従業員へと育成しています。

こうした支援管理の体制を強化するため、煩雑な事務手続き業務における属人化を排除し、書類作成等の管理業務の効率化を目的として、特定技能の支援管理業務システム「Linkus（リンクス）」を導入いただきました。

株式会社INGS様コメント

Linkusを導入してよかった点

「内定」「申請中」「在籍中」など、プロセス別に手続きの管理ができる。

手続きに必要な情報をデータベース管理できるので、属人化を避けられる。

必要書類ごとのフォーマットが完備されているため、特定の箇所だけ入力すれば書類作成が可能になり、作業時間の大幅短縮につながった。

BEENOS HR Linkでは、今後も特定技能外国人を雇用する企業様の課題解決をサポートし、日本の人材不足解消に貢献してまいります。

■特定技能外国人雇用の支援業務管理システム「Linkus（リンクス）(https://linku-s.com/)」について



「Linkus」は、特定技能の申請書類の作成、ファイル管理、タスク管理、関係機関の連携等を全て一元化する支援業務管理システムです。導入企業様からは、Linkusの導入により業務の8割が削減できたというお声もいただいています。「Linkus」はIT導入補助金の対象サービスとなっており、サポートプランもございます。

【Linkusを導入するメリット】

●初めての「特定技能」人材の受け入れでも、安心なサポート機能

●プラットフォームでの共有管理することで、煩雑な業務を効率化、スムーズな雇用が可能

●就労開始後の管理・サポート機能も充実。就労準備についての状況把握も一元化

●コミュニケーションからファイルデータ共有・管理まで、支援業務がLinkusのみで可能

■「Linkus」利用のお問い合わせについて

ツール導入の他、特定技能雇用に関する様々なサポートを実施しています。

支援内容に応じてプランをご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

コンタクトフォームはこちら(https://linku-s.com/#contact)

■BEENOS HR Link

BEENOS HR Linkは外国人材の雇用・管理を一気通貫でサポートする支援業務管理システム「Linkus（リンクス）」を提供するほか、導入企業のニーズに応じて、個別のコンサルティングサービスや外国人材支援の内製化サポートサービスなど、特定技能雇用を包括的に支援しています。BEENOS HR Linkは今後も「Linkus（リンクス）」をはじめとした各サービスの機能拡充・刷新を行い、日本における人材不足解消に貢献してまいります。

【BEENOS HR Link株式会社の概要】

社名： BEENOS HR Link株式会社

代 表 者：代表取締役社長 岡崎 陽介

本 店 所 在 地： 東京都品川区西五反田八丁目4番13号

設 立 年 月： 2020年12月

資 本 金： 100百万