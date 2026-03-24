新生活、新学期は屋内“ヤバすぎ”アクティビティ施設『VS PARK』ではしゃぎつくそう！ 学生・ファミリー必見！春の2大キャンペーン 全国の『VS PARK』にて4月6日(月)より開催！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内“ヤバすぎ”アクティビティ施設『VS PARK』では、この春に新生活、新学期を迎える学生やファミリーに向けた2大キャンペーンを2026年4月6日(月)から開催します。

中学生以上の学生が4人以上で来店すると、120分料金が1人あたり2,000円になる「春の学割！なかよしスタートキャンペーン」、小学生のお子さまと大人が一緒に来店すると、120分料金が1人あたり500円引きになる「春の親子でおでかけキャンペーン」をそれぞれ5月12日(火)まで開催します(※)。

春は新しい仲間との出会いのシーズン。新しい友だちを誘ったり、グループや家族のレジャーなどで『VS PARK』のバラエティ番組に参加しているようなおもしろアクティビティで一緒にはしゃいで、叫んで、大笑いしよう！友だちのお互い知らなかった一面を発見し、もっと仲が深まること間違いなし！『VS PARK』は、屋内施設なので天候に左右されず、暑い日や雨の日も快適に遊べます。店内のフォトスポットやスマホスタンドでみんなで盛り上がった写真や動画をSNSに投稿しよう！

※ 2026年3月24日(火)よりWEB(アソビュー)チケットを両キャンペーンで販売開始します。

「春の学割！なかよしスタートキャンペーン」概要

[実施期間]

販売期間：

2026年3月24日(火)～5月12日(火) ※4月5日(日)まではWEB(アソビュー)でのチケット販売のみ

利用期間：

2026年4月6日(月)～5月12日(火)

[概要]

4人以上の来場で、中学生以上の学生は120分料金が1人あたり2,000円で遊べる！

※VS PARK利用料金は各店舗ならびに利用時期により異なります。各店舗公式サイトでご確認ください。

【利用方法】

１.WEB(アソビュー)チケット購入の場合

3月24日(火)よりWEB(アソビュー)チケット販売をします。

スマートフォンで購入時に発行された電子チケットを店頭で提示してください。

※利用にはWEB(アソビュー)からの事前購入が必要で、グループの代表者がまとめて購入してください。

※有効期限が切れたチケットは無効となり使用できず、払い戻しもできません。当日店頭であらためてチケットを購入してください。

※利用する人数分のチケット提示が必要です。

※優先入場チケットではありません。当日入場待機列ができている場合は待機列に並んでからご入場ください。

２.店頭購入の場合

4月6日(月)より店頭販売をします。

利用にはVS PARK各店舗のLINE公式アカウントの友だち追加が必要です。

※入場の際にLINEクーポンの提示が必要です。

※WEB(アソビュー)チケットとの併用はできません。

※クーポンは期間中、何度でも利用できます。(1日1回まで)

※クーポン1枚につき10人まで適用対象です。

【注意事項】

※1会計あたり4人以上から対象です。

※来場の皆さまおそろいのうえ、受付をお願いします。

※中学生・高校生・大学生・大学院生・専門学校生・短大生などの学生限定キャンペーンです。

※小学生は対象外です。

※入場の際にWEB(アソビューチケット)またはVS PARK各店のLINEクーポンおよび学生証の提示が必要です。

※本キャンペーンは120分料金が対象です。

※延長料金、他料金プラン、団体料金、障がいをお持ちの方の割引は適用対象外です。

※本チケット(またはクーポン)の払い戻し(換金)はできません。

※他キャンペーンとの併用はできません。

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/NEWS/all/student_cpn_20260324_gakuwari.html

「春の親子でおでかけキャンペーン」概要

[実施期間]

販売期間：

2026年3月24日(火)～5月12日(火) ※4月5日(日)まではWEB(アソビュー)でのチケット販売のみ

利用期間：

2026年4月6日(月)～5月12日(火)

[概要]

小学生のお子さまと一緒に来場すると、120分料金が1人あたり500円引きで遊べる！

※VS PARK利用料金は各店舗ならびに利用時期により異なります。各店舗公式サイトでご確認ください。

【利用方法】

１.WEB(アソビュー)チケット購入の場合

3月24日(火)よりWEB(アソビュー)チケット販売をします。

スマートフォンで購入時に発行された電子チケットを店頭で提示してください。

※利用にはWEB(アソビュー)からの事前購入が必要で、グループの代表者がまとめて購入してください。

※有効期限が切れたチケットは無効となり使用できず、払い戻しもできません。当日店頭であらためてチケットを購入してください。

※利用する人数分のチケット提示が必要です。

※優先入場チケットではありません。当日入場待機列ができている場合は待機列に並んでからご入場ください。

２.店頭購入の場合

4月6日(月)より店頭販売をします。

利用にはVS PARK各店舗のLINE公式アカウントの友だち追加が必要です。

※入場の際にLINEクーポンの提示が必要です。

※WEB(アソビュー)チケットとの併用はできません。

※クーポンは期間中、何度でも利用できます。(1日1回まで)

※クーポン1枚につき10人まで適用対象です。

【注意事項】

※1会計あたり大人1人、小学生1人以上から対象です。

※来場の皆さまおそろいのうえ、受付をお願いします。

※入場の際にWEB(アソビュー)チケットまたはVS PARK各店のLINEクーポンの提示が必要です。

※受付で身分証の提示をお願いする場合があります。

※大人は18歳以上の方が対象です。(学生不可)

※1会計あたり大人1人、小学生1人以上を満たしていれば、同一グループ内で学生も利用できます。

※本キャンペーンは120分料金が対象です。

※延長料金、他料金プラン、団体料金、障がいをお持ちの方の割引は適用対象外です。

※本チケット(またはクーポン)の払い戻し(換金)はできません。

※他キャンペーンとの併用はできません。

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/NEWS/all/family_cpn_20260324_oyako.html

[実施店舗]

■VS PARK イオンモール新利府 南館店

〒981-0114 宮城県宮城郡利府町新中道3丁目- 1-1 イオンモール新利府 南館 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/shinrifu/

■VS PARK イオンレイクタウンmori店

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/laketown/

■VS PARK ららぽーと愛知東郷店

〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町 東郷中央土地区画整理事業 62街区1､3

三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/togo/

■VS PARK ららぽーとEXPOCITY店

〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY内

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/expocity/

■VS PARK セブンパーク天美店

〒580-0032 大阪府松原市天美東三丁目500番地 セブンパーク天美 2階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/amami/

■VS PARK イオンモールKYOTO店

〒601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町 1 イオンモールKYOTO Kaede館4階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/kyoto/

■VS PARK WITH G ららぽーと福岡店

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1他 ららぽーと福岡内

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/fukuoka/

■VS PARK イオンモール広島府中店

〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須2丁目1-1 イオンモール広島府中3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/hiroshima/

■VS PARK 横浜ワールドポーターズ店

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ4階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/yokohama/

[VS PARK公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/

[公式Instagram]

https://www.instagram.com/vspark_official/

[公式TikTok]

https://www.tiktok.com/@vspark_official

[権利表記]

(C)Bandai Namco Experience Inc.

■『VS PARK』とは

体を動かしながらまるでバラエティ番組に参加しているような新感覚のバラエティスポーツ体験ができる、“屋内ヤバすぎ”アクティビティ施設です。学生グループやファミリーのお客さまから、「全力ではしゃげる施設」と多くの支持を得ています。

2018年に大阪府吹田市に「ららぽーとEXPOCITY店」が1号店として誕生、現在は宮城(1店舗)、埼玉(1店舗)、神奈川(1店舗)、愛知(1店舗)、大阪(2店舗)、京都(1店舗)、広島(1店舗)、福岡(1店舗)の国内9か所で営業中です。

開業以来、テレビや雑誌などのメディアに多数とりあげられ、Instagramの総投稿数が3万2千件、TikTokの総再生回数が2億8千8百万回超え(2026年3月10日時点)とSNSでも話題です。



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。

(C)Bandai Namco Experience Inc.