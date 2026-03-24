三陸王国『イカ王子』のタラフライが登場！東北の“うまい！”が上野に大集合「東北物産展」

株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋上野店「東北物産展」

松坂屋上野店では４／１（水）～６（月）、東北６県の食と工芸の魅力を一堂に集めた「東北物産展」を６階催事場にて開催いたします。震災から１５年という節目の年にあたる今回は、メディアで話題の三陸王国『イカ王子』のタラフライが登場！東北自慢の海鮮弁当、話題の地元スイーツ、東北銘菓、伝統工芸品など、初出店１６ブランドを含む計５２ブランドが集結します。会場でしか味わえない人気ラーメン店の限定メニューにも注目！東京・上野で東北の“うまい！”を満喫できる６日間です。

【特設ページ】https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/260401_touhokubussanten.html(https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/260401_touhokubussanten.html)

メディアで話題の三陸王国『イカ王子』のタラフライが登場！

２０１１年の東日本大震災後、岩手県宮古市で三陸の水産物を広める活動を行う名物男・三陸王国『イカ王子』が自信を持っておすすめする「王子のぜいたく至福のタラフライ」。フワフワ食感のタラフライと盛岡のソウルフード「福田パン」がコラボしたタラフライバーガーが、松坂屋上野店初登場！

【初登場】【実演】岩手〈イカ王子〉王子のぜいたく至福のタラフライバーガー（１個）８６４円

※平日７０個、土・日１５０個限り

【初登場】【実演】岩手〈イカ王子〉王子のぜいたく至福のタラフライバーガー

三陸王国『イカ王子』

三陸王国『イカ王子』が来場！

店頭で接客販売予定です。

【イートイン】 ラーメンイベントで金賞受賞！ラーメン王国・山形の〈新旬屋本店〉が初出店

会場内のイートインで、現地でしか食べられないラーメンを味わうのが物産展の醍醐味！今回はラーメン消費量４年連続日本１位（※２０２２～２０２５年）の山形から、数々のラーメンイベントで金賞を受賞した人気店〈新旬屋本店〉が初登場。本催事でしか味わうことのできない限定メニューは必食です！

鶏の旨味を濃縮したスープ。あっさりしていながら奥深い味わいを追究した一杯。

【初登場】【イートイン】山形〈新旬屋本店〉金の鶏中華（１杯）１，１００円

【初登場】【イートイン】山形〈新旬屋本店〉金の鶏中華

定番人気メニュー「金の鶏中華」に全部トッピングした、松坂屋上野店限定メニュー。

【初登場】【イートイン】山形〈新旬屋本店〉金の鶏中華松坂屋スペシャル（１杯）２，０５０円

【初登場】【イートイン】山形〈新旬屋本店〉金の鶏中華松坂屋スペシャル

フルーツをよりおいしく食べられる！南相馬のフルーツ専門店〈ｙａｍａｓａｎ〉のとろける果実ゼリー

四季折々の旬のフルーツを取りそろえ、手作りゼリーが人気のお店〈ｙａｍａｓａｎ〉が初登場！素材であるフルーツの本当の美味しさを最大限に引き出すように作られ、口に入れるととろけるような食感が魅力の独特なゼリー。

【初登場】福島〈ｙａｍａｓａｎ〉厳選フルーツのミックスゼリー（１個）７２９円

【初登場】福島〈ｙａｍａｓａｎ〉厳選フルーツのミックスゼリー

実演グルメで東北の“今の味”を楽しむ！お肉弁当＆海鮮弁当

とてもやわらかい大きなヒレカツを自慢の特製ソースで！

【初登場】【実演】福島〈会津よろずや〉特上ジャンボソースヒレカツ丼（１食）２，２００円

※各日５０食限り

【初登場】【実演】福島〈会津よろずや〉特上ジャンボソースヒレカツ丼

秋田米を食べて育った、旨味・甘味が特徴の秋田牛を使用！

【初登場】【実演】秋田〈焼肉風磨〉サーロインステーキ弁当（１食）２，９１６円

【初登場】【実演】秋田〈焼肉風磨〉サーロインステーキ弁当

ブランド和牛の米沢牛の柔らかいステーキ、甘辛いすき焼きを食べ比べ！

【実演】山形〈米沢 琥珀堂〉米沢牛ステーキ＆すき焼き弁当（１食）２，９７０円

【実演】山形〈米沢 琥珀堂〉米沢牛ステーキ＆すき焼き弁当

ごはんの上に牛そぼろと牛肉煮をのせた、長年愛され続ける名物の牛丼弁当。

【実演】山形〈新杵屋〉米沢名物牛丼弁当 牛肉どまん中（１食）１，６２０円

【実演】山形〈新杵屋〉米沢名物牛丼弁当 牛肉どまん中

うにそぼろとしっとりとした生うにをのせた、うに好きにはたまらない贅沢なお弁当。

【実演】福島〈小名浜美食ホテル〉うに丼（１食）１，８８０円

【実演】福島〈小名浜美食ホテル〉うに丼

人気のネタを盛り込んだ、自慢の海鮮弁当。

【実演】宮城〈歌津小太郎〉歌津弁当（１食）２，４８４円

【実演】宮城〈歌津小太郎〉歌津弁当

三陸名物の「いちご煮（うにとあわびの煮汁）」でつくったおこわ。

【実演】青森〈食の美膳〉うにとあわびの海鮮いちご煮おこわ（１食）９７２円

【実演】青森〈食の美膳〉うにとあわびの海鮮いちご煮おこわ

スイーツからご当地グルメまで・・・【初出店】に注目！

専用の食パンにクリームをたっぷり載せて焼き上げた、郡山市のご当地パン。

【初登場】【実演】福島〈モンリブラン〉（左）クリームボックス、（右）ブルーベリーボックス（１個）各・３３０円

【初登場】【実演】福島〈モンリブラン〉（左）クリームボックス、（右）ブルーベリーボックス

【初登場】福島〈モンリブラン〉ふくしまワッフル（１個）各・５００円

【初登場】福島〈モンリブラン〉ふくしまワッフル

【初登場】【実演】山形〈甘味処 和のしずく〉和三盆わらび餅（２１０ｇ）８６４円

【初登場】【実演】山形〈甘味処 和のしずく〉和三盆わらび餅

【初登場】山形〈ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ ＢＥＥＦ ＦＡＲＭ〉高橋の希少部位ローストビーフ

（冷凍・１４０ｇ）２，１６０円

※各日２０本限り

【初登場】山形〈ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ ＢＥＥＦ ＦＡＲＭ〉高橋の希少部位ローストビーフ

【初登場】【実演】岩手〈丸光製麺〉縄文焼きそば（１パック）５４０円

【初登場】【実演】岩手〈丸光製麺〉縄文焼きそば

【初登場】【実演】青森〈食の美膳〉海鮮じゃんぼいか飯（１食）１，０８０円

【初登場】【実演】青森〈食の美膳〉海鮮じゃんぼいか飯

【初登場】秋田〈二代目福治郎〉秋田県産りゅうほう納豆（３０ｇ）４００円

【初登場】秋田〈二代目福治郎〉秋田県産りゅうほう納豆

【初登場】岩手〈ひょうたん島苫屋〉三陸銀ザケ冷燻製（深がけ）（４０ｇ）１，１００円

※２０点限り

【初登場】岩手〈ひょうたん島苫屋〉三陸銀ザケ冷燻製（深がけ）

東北といえば！の代表グルメでお取り寄せ気分を味わう♪

青森県産りんご「ふじ」と「紅玉」をたっぷり詰め込んだ、素朴で優しい味わいのアップルパイ。

【実演】青森〈コマモ シフォン〉王道アップルパイ（１８ｃｍホール）２，９８０円

【実演】青森〈コマモ シフォン〉王道アップルパイ

宮城〈もちべえ〉ずんだ餅（冷凍・６個入）９７２円

宮城〈もちべえ〉ずんだ餅

あんずに刻んだしそを混ぜ、蜂蜜等を使用してジャム状に煮た秋田の郷土食。

秋田〈刈谷食品〉あんずしそ風味（１８０ｇ）７５６円

秋田〈刈谷食品〉あんずしそ風味

◆その他、〈東北６県アンテナショップ〉やご当地麺コーナー、工芸品など盛りだくさん！

※価格は全て税込です。