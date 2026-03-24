Adecco、技術者派遣の事業ブランド「Adecco Tech」を立ち上げ

アデコ株式会社

人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの日本法人で、総合人事・人財サービスを展開するアデコ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平野 健二、以下「アデコ」）のワークフォースソリューションのブランドであるAdecco（以下「Adecco」）は、この度、技術者派遣専門の事業ブランドとして、「Adecco Tech」を立ち上げました。「Adecco Tech」は、テクノロジー領域における専門性を最大限に生かし、技術者に特化した人財派遣事業を推進するとともに、すでに技術者として就業している派遣社員のスキルアップや、事務系の派遣社員がデジタル技術を身に付けるためのリスキリングの強化などに取り組みます。

Adecco Tech公式サイト

https://www.adecco.com/ja-jp/about/it-engineer

日本におけるAdecco Groupは、2026年1月、AKKODiSコンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川崎 健一郎）のテックタレント事業(*1)を、アデコへ移管しました。人財派遣事業はアデコのコア事業のひとつであり、この事業移管によって、アデコはITエンジニアをはじめとする技術者の人財派遣サービスを事業ポートフォリオに追加しました。今回、新たに立ち上げた「Adecco Tech」は、この技術者派遣専門の事業ブランドとなります。

昨今の生成AIの急速な進化やDX推進の必要性の高まりなどを背景に、Adeccoの顧客企業においては技術系の派遣社員に対する需要が大きく増加しています。Adeccoは、「Adecco Tech」を展開することにより、顧客企業における人財ニーズの充足と業績向上を支援します。また、トレーニングを強化することで、技術系の派遣社員のスキルアップを支援するだけでなく、事務系の派遣社員のリスキリングを推進することで、需要の増加が続くデジタル系の仕事への移行を支援します。

Adeccoは、「あなたらしさと、誇れる明日へ。」をビジョンとして掲げ、あらゆるサービスの革新を図りながら、すべての働く人々のキャリア開発と、企業の多岐にわたる業務の最適化および業績向上を支援しています。今後も、様々な施策を通じて、組織における多様性の推進に貢献してまいります。

*1：技術系の有期雇用および転換型無期雇用の派遣社員の人財派遣事業、フリーランスプラットフォーム事業

Adeccoについて

Adeccoは、世界60以上の国と地域で事業を展開する人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの事業ブランドとして、人財派遣、アウトソーシング、人財紹介、HRソリューションをはじめとするワークフォースソリューションを提供しています。日本においては、「あなたらしさと、誇れる明日へ。」をビジョンとして掲げ、それぞれのサービスの革新を図りながら、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートしています。

Adeccoに関するより詳しい情報は、公式サイトをご覧ください。https://www.adecco.com/ja-jp