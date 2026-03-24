大注目中の Google AI で、「名ばかりDX」を終わらせる。経営を勝たせる変革のプロ『10Xナビゲーター』認定プログラムを本格始動。「スモールDX」を共に推進する仲間を全国津々浦々で大募集！

イーディーエル株式会社

「 Google AI で10倍成果実現」を目指す専門家の育成とプラットフォーム提供を行う一般社団法人日本10Xデザイン協会（理事長：平塚知真子、以下「当協会」）は、全国の中小企業へ本質的なDXを届けるため、「教育・認定・コミュニティ」の3本柱からなる独自の支援プラットフォームを本格始動し、共にビジネスをアップデートしていく仲間（10Xナビゲーター※上位資格であるシニア10Xナビゲーターを含む。以下同じ）の募集を開始いたします。

また、本取り組みのキックオフとして、2026年4月8日（水）に、Google Cloud 認定研修パートナーであるイーディーエル株式会社（以下「EDL」）と共催で、無料オンラインセミナーを開催いたします。



■ なぜ今、経営を勝たせる変革のプロ「10Xナビゲーター」が必要なのか？

現在、多くの企業がクラウドツールや生成AIの導入を検討・推進していますが、いざ導入に踏み切っても「多額の予算をかけたのに生産性が上がらない」「現場が使いこなせない」といった“DXの踊り場”に直面するケースが後を絶ちません。

なぜなら、ツールの導入は手段であるのにそれが目的化してしまっているからです。経営を革新させるためには経営者自身による「解像度の高いビジョン」が欠かせません。

さらにその裏側では、そうした企業を支援する側もまた、「操作を教えるだけのITサポーター」の域を出られず、自分が動かないと売上が立たない労働集約型のビジネスモデルから抜け出せない、生成AIの進化についていけないという焦りや、そもそもDXをどう導いたら良いかわからない、という深刻な課題を抱えています。



今、日本全国の中小企業に求められているのは、大がかりなシステム開発や、マニュアルを教えるだけの『講師』ではありません。

当協会が推進するのは、誰でも直感的に使える Google のツール群と生成AI「だけ」を活用した『スモールDX』です。これは、「小予算でスタートでき、誰でも直感的に扱え、すぐに10倍の成果を実感できるデジタル変革」であり、当協会はすでに全国の数多くの中小企業でこの成功を証明しています。



■ 10X協会が認定する「2つのステップ（資格）」

当協会では、実践的なスキルと実績に応じて、明確な成長ロードマップとなる2段階の認定資格を設けています。

【ステップ1】10Xナビゲーター

自組織のDXを牽引し、Googleツールを活用して社内に10倍の成果（スモールDX）をもたらす「社内のDX変革リーダー」です。

【ステップ2】シニア10Xナビゲーター（上位資格）

自組織でのDX成功体験と当協会のメソッドを武器に、他社（クライアント）のDXを牽引し、経営を勝たせる「プロのDX支援リーダー」です。

■ 10X協会が提供する「3つの価値」

当協会では、個人の限界を突破し、クライアントの経営を勝たせるための以下のプラットフォームを提供します。

１.【教育】専門知識×生成AIで高単価ビジネスへ

単なるツール導入支援から、顧客の「コスト」を「投資」へと認識転換させ、継続的な伴走支援（バックエンド）へと自然に繋ぐ、協会が体系化した「収益化の仕組み」を提供します。

２.【認定】「一人の限界」を突破する社会的な信頼

「10Xナビゲーター」としての認定を付与。個人の信用力だけでなく、当協会の看板と実証済みのロードマップという武器を使って、商工会議所や自治体等との連携を可能にします。

３.【コミュニティ】孤軍奮闘を卒業する共創の場

全国津々浦々で同じ志を持つ仲間と繋がり、個人では受けきれない案件を共に動かしたり、圧倒的な反響が実証された「生成AIライブセミナー」を公式の看板で共催したりできる権利を提供します。

■ 【4/8無料開催】活躍中の認定ナビゲーターが登壇するキックオフセミナー

本認定プログラムの本格始動に伴い、実際に地域のDX支援家として最前線で活躍し、ビジネスを「ITサポート」から「経営を動かす事業」へと劇的に進化させた認定「10Xシニアナビゲーター」3名が登壇するセミナーをEDLと共催いたします。

第10回を迎える「クラウド革新セミナー」は、DX初心者向けにわかりやすく最初の一歩を解説。累計参加者は900名超。

＜開催概要＞

イベント名： 【4/8開催】その専門性は「作業」か、それとも「事業」か。～ツール導入をゴールにしない。経営を勝たせる「変革のプロ」への転換戦略～

日 時： 2026年4月8日（水）16:00～17:40

形 式： オンライン開催（Google Meet）

参加費： 無料（事前申込制・アーカイブ視聴可）

詳細・お申込み： https://lp.cil.jp/



＜登壇する認定10Xシニアナビゲーターのご紹介＞

大河内 敬三 氏（WishZoo合同会社）

「人と組織」の変革を熟知する専門性に、当協会の高収益モデルを実装。個人の労働集約型コンサルから、当協会の信用を武器に商工会議所と連携する「仕組みの経営」へ脱却しました。

太田 光隆 氏（地元応援WEB製作所）

「教えるプロ」としての圧倒的スキルを、当協会の検証済みモデルに全投入。自流の指導を捨て、成果が実証された「型」を完コピ実装することで、参加者の反応を劇的に変える再現性を獲得しました。

山西 恭兵 氏（株式会社センエイ）

製造業の現場叩き上げの推進力で、自社をDX認定企業へ導いた「実戦者」。その成功体験と10Xモデルで仕組み化し、現在は自らのみならず他の専門家をも成功へ導くプロデューサーへと進化しました。

○平塚 知真子（一般社団法人日本10Xデザイン協会 理事長／イーディーエル株式会社 代表取締役）

「Google Cloud 認定研修パートナー」として、日本企業の生産性向上を支援。著書『Google 式10Xリモート仕事術』（ダイヤモンド社）等、最新テクノロジーを経営の武器に変える「スモールDXで10倍成果実現」の提唱者。

■ 一般社団法人日本10Xデザイン協会について

当協会は、「スモールDXで10倍成果実現」を推進し、日本全国の企業の生産性向上を支援する専門家集団です。経営を勝たせる変革のプロフェッショナルである「10Xナビゲーター」の育成（教育）、実力の証明（認定）、そして共創の場（コミュニティ）を提供し、全国の仲間と共に日本のビジネスをアップデートしてまいります。



■ 共催：イーディーエル株式会社について

「テクノロジーで教育と経営の未来を変える」をミッションに、Google for Education 認定研修パートナーとして、Google アプリを活用した生産性劇的向上研修やDXコンサルティングを提供しています。

URL： https://www.edl.co.jp



■ 本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本10Xデザイン協会 運営事務局（イーディーエル株式会社内）

Email：info@10xdesign.org