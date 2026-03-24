モンスターエナジー｜パ・リーグ6球団　2026年もパートナーシップを継続！モンスターエナジー BASEBALL シーズン2へ突入

モンスターエナジージャパン合同会社

国内No.1エナジードリンク(※)であるモンスターエナジーは、パシフィック・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）の共同プロモーション企画を統括するパシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：新井 仁）と、オフィシャルスポンサーとして2026年のリーグスポンサーシップ契約を更新したことをお知らせいたします。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

モンスターエナジーBASEBALLは、2026年よりシーズン2へ突入いたします。特別なスタジアム体験に加え、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@PacificLeagueTVofficial）を通じたデジタルコンテンツの配信も行ってまいります。

また、モンスターエナジーBASEBALLにおける世界初のモンスターエナジーアスリートである、福岡ソフトバンクホークス所属・柳田悠岐選手、北海道日本ハムファイターズ所属・万波中正選手との、アスリート契約も更新いたしました。両アスリートとの新たなプロジェクトに加え、ファン参加型キャンペーンの実施も予定しております。

さらに、これまで以上にエキサイティングな観戦体験を提供すべく、「モンスターエナジー DAY」と題した冠協賛試合を、北海道日本ハムファイターズ、千葉ロッテマリーンズ、福岡ソフトバンクホークスのホーム試合にて開催いたします。日本全国のモンスターエナジーBASEBALLファンの皆さまに、より新しい価値を提案し、エンターテインメント性のさらなる向上を目指してまいります。

モンスターエナジーBASEBALLとパ・リーグ6球団の活躍を見逃すな！

■モンスターエナジーBASEBALLアスリートについて

柳田悠岐選手プロフィール

◆生年月日：1988年10月9日

◆出身地：広島県

◆所属：福岡ソフトバンクホークス（2011年-）

◆背番号：9

2015年

・トリプルスリー（打率3割・30本塁打・30盗塁）を達成

・パ・リーグMVP受賞

2020年

・再びMVPを獲得、チームの日本一に大きく貢献。

・通算8度のベストナイン、6度のゴールデングラブ賞受賞（2024年シーズン終了時点）

卓越したバッティング技術と破壊力を併せ持つスラッガー。広い守備範囲と強肩を誇り、攻守両面で圧倒的な存在感を示す、日本球界を代表するスター選手。

万波中正選手プロフィール

◆生年月日：2000年4月7日

◆出身地：東京都

◆所属：北海道日本ハムファイターズ（2019年- ）

◆背番号：66

2022年

・自身初の二桁本塁打を記録し飛躍のシーズンに

2023年

・規定打席に到達、選手間投票により初のオールスター出場

2024年

・チームの中軸として活躍し、長打力と守備力で注目を集める

圧倒的な飛距離を誇るホームランバッター。

高い身体能力を生かしたダイナミックなプレーでファンを魅了する、新時代のスター候補。

■モンスターエナジー DAYについて

モンスターエナジー BASEBALL初となる冠協賛試合「モンスターエナジー DAY」を開催いたします。

観戦チケットが当たるキャンペーンや、特別なスタジアム体験が楽しめるファン参加型イベントなど、新しい企画をご用意しております。モンスターエナジーを飲んで応援しよう！

試合日程 ：2026年4月22日（水）

試合開始 ：18:00

対戦チーム：東北楽天ゴールデンイーグルス

スタジアム：エスコンフィールドHOKKAIDO

試合日程 ：2026年5月2日（土）

試合開始 ：14:00

対戦チーム：東北楽天ゴールデンイーグルス

スタジアム：みずほPayPayドーム福岡

試合日程 ：2026年6月13日（土）

試合開始 ：14:00

対戦チーム：横浜DeNAベイスターズ

スタジアム：ZOZOマリンスタジアム

■パシフィックリーグマーケティング株式会社について＜ https://www.pacificleague.jp/ ＞

パシフィックリーグマーケティング株式会社（PLM）は、パ・リーグ6球団の共同出資により2007年に設立された企業です。リーグ公式動画配信サービス「パーソル パ・リーグTV」の運営や、公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@PacificLeagueTVofficial）の運営、リーグ全体のイベントやマーチャンダイジング、スポンサーシップの企画、販売、管理など様々な事業を通じてスポーツの新たな価値創造に寄与しています。