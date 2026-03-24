【三浦工業株式会社】水銀フリー「UV-LED水殺菌装置」業界最大処理水量25㎥/hモデルの受注を開始！

三浦工業株式会社

産業用ボイラメーカーの三浦工業株式会社（東京本社：東京都港区、代表取締役：米田剛、以下「三浦工業」という）は、日亜化学工業株式会社（本社：徳島県阿南市、代表取締役社長：小川 裕義）のUV-LED※1を用いた水銀フリーの「UV-LED水殺菌装置」において、業界最大※2処理水量25㎥/hを実現した新型モデルの受注を、2026年4月1日より開始します。

本製品は、2025年10月28日付のニュースリリースにて、業界最大処理水量25㎥/hを実現する新型モデルの開発成功および今春の受注開始を目標に製品化を進めていることを公表していたものです。このたび、量産体制および製品仕様の確立が完了したことから、2026年4月1日より正式に受注を開始します。

三浦工業は、今回の25㎥/hモデルの受注開始を通じて、より大流量が求められる製造現場への展開強化と、水銀フリーのUV-LED水殺菌装置のさらなる大流量化と適用領域の拡大に取り組んでまいります。

仕様・ラインアップ一覧

左）コンパクト設計により設置空間75％削減、右）WF-10AFと25AFのサイズ比較製品画像WV-25AF

▼製品紹介ページはこちら

https://www.miuraz.co.jp/product/water/pure/wv.html

※1 紫外線（Ultra Violet：UV）を放射するLEDのこと。UVは電磁波の一種で、波長が100-400nmの範囲にある。波長域によってUV-C、UV-B、UV-Aの3つに分類されるが、三浦工業の水殺菌装置には、強い殺菌力を有するUV-C LEDを採用している。

※2 三浦工業調べ

参考資料

■2025年10月28日付

水銀フリー「UV-LED水殺菌装置」 業界最大処理水量25㎥/hを実現

https://www.miuraz.co.jp/news/newsrelease/2025/1883.php

■2025年7月1日付

高出力UV-LEDの進化で水銀フリーUV-LED水殺菌装置が業界最大処理水量10㎥/hを実現

https://www.miuraz.co.jp/news/newsrelease/2025/1832.php

■2025年4月24日付

水銀フリー「UV-LED水殺菌装置」が稼働開始

～株式会社マックス様の化粧品・医薬部外品の原料水殺菌用途～

https://www.miuraz.co.jp/news/newsrelease/2025/1799.php

■2024年4月23日付

日亜化学工業の高出力UV-LEDと三浦工業の水処理技術が融合

～水銀フリーで大流量な「UV-LED水殺菌装置」の開発に成功～

https://www.miuraz.co.jp/news/newsrelease/2024/1538.php