B.LEAGUEチップス第3弾を3月31日（火）より全国のコンビニエンスストアにて販売！

ひざつき製菓株式会社

ひざつき製菓株式会社（本社：栃木県栃木市、代表取締役：膝附 武男、以下 ひざつき製菓）は公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（東京都文京区、チェアマン：島田慎二、以下「Bリーグ」）とのコラボレーションによる「B.LEAGUEチップス（以下、本商品）」を2026年3月31日（火）より全国のコンビニエンスストアにて販売いたします。

3月31日（火）より全国のコンビニエンスストアにて販売されます。

B.LEAGUEの選手がデザインされたパッケージは全4種。選手の可愛いイラストシール（本商品限定デザイン、B1・B2クラブ全40種）がランダムで1枚付属します。さらに本商品限定デザインの「B.LEAGUE CARD」（デジタルカード）もゲットできます。5月の「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 POSTSEASON」に向けて、B.LEAGUEをさらに盛り上げます！

お菓子は、食べやすいバーベキュー味のうす焼きせんべい。お手軽なサイズ感はB.LEAGUE観戦のお供にもぴったりです。





商品名：B.LEAGUEチップス 25-26

内容量：18g

発売日：2026年3月31日（火）より順次発売

販売店：全国のコンビニエンスストア

※店舗によりお取り扱いのない場合がございます。

希望小売価格：200円（税抜）216.00円（税込）

※各選手の所属クラブはりそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン開幕時のものとなります。

ひざつき製菓について

大正12年創業。ひざつき製菓は、栃木の米菓・スナックメーカーです。

大手小売業のPB商品やOEM商品の他、ポップで可愛い小袋米菓の企画開発も積極的に展開中。行列ができる有名店や、人気食品とのコラボ企画も多数！食べておいしいのはもちろん、ワクワク楽しい気分もお届けできるお菓子の開発に取り組んでいます。お店で見かけたら、ぜひ手に取ってみてください。

ひざつき製菓 公式WEBサイト

https://hizatsuki.com/

ひざつき製菓 公式X（SNS）

https://x.com/hizatsuki_seika