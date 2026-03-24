あしなが育英会の奨学生向けの食糧支援プロジェクト 第３弾が始動

認定特定非営利活動法人フードバンク愛知

認定NPO法人フードバンク愛知、株式会社ジェイ・ロジコムは、2025年12月より、あしなが育英会の奨学金を利用している高校奨学生家庭を対象とした食糧支援プロジェクトを開始しております。



本プロジェクトでは、8,000円相当の食品セットを各回300名に配送します。2025年12月、2026年2月・4月の計3回、2ヶ月に1度のペースで実施します。

食品の収集・詰め合わせはフードバンク愛知、全国配送は株式会社ジェイ・ロジコムが配送料全額負担で担います。

～企業・個人の皆さまへ寄付のご協力のお願い～

認定NPO法人フードバンク愛知は、2026年4月、あしなが育英会の奨学生を対象とした「宅配支援プロジェクト第３弾」を実施いたします。

本プロジェクトは、保護者が亡くなったり、保護者の就労が難しくなった高校生のいる家庭など事情によりあしなが育英会の奨学金制度を受けている学生に対し、食品や生活必需品を詰め合わせた支援セットをお届けする取り組みです。これまでの実施を通じて、多くの学生から「生活の支えになった」「安心して学業に向き合える」といった声をいただいております。

第３弾の実施にあたり、より充実した支援物資を届けるため、企業・個人の皆さまに対し、寄付金および物資のご協力を広く呼び掛けます。

プロジェクト詳細はコチラ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000164708.html)

■プロジェクトメッセージ

「みんなで支える、子どもたちの未来」

あしなが育英会の子どもたちは、困難な状況の中でも懸命に前を向いています。

私たちにできることは、特別なことではなく、

使いきれなかった食品や、少し余裕のある日用品を分け合うこと。

その“もったいない”が、“ありがとう”に変わる取り組みです。

みなさまの力で、子どもたちの未来を支えていきませんか？

全国より皆さまの温かいご支援への参加をお待ちしております。

■支援セットを受け取った学生と保護者からの言葉

「おにぎりを持って行くことによってお昼までお腹が空くことなく勉強に集中できました」

「物価高騰で保護者の収入だけでは暮らして行けない状況で、子供の手当で補充している現状です。このような支援があれは、子供たちも喜び、生活の不安が減り楽しみが増え生きる希望にもつながります。おくってくださり、本当にありがとうございました。」

「様々な状況の中で日々追い詰められていますので、本当に助かりました。生活が苦しいことを周りに知られることは、いじめなど子供の学校生活を脅かしかねず、宅配で支援を受けることは本当に助かります。」

「この度は遠くの県に住む私たちにまで支援してくださりありがとうございます。このような機会を頂けて、1人で抱え込まないで思い切って助けを求めることも必要だと思いました。食べ物で実際に助かったのはもちろん、精神的な支えになった事も大きかったです。そして子どもが自立した後に自分にできる恩返しをしていければと思いました。」

■寄付の方法

【寄付金によるご支援】

フードバンク愛知のホームページよりお手続きいただけます。

・銀行振込

・クレジットカード決済

ご支援はコチラから(https://congrant.com/project/fb-aichi/11832)

【物資によるご支援】

食品や日用品のご寄付も受け付けております。

お送りいただく際は、下記住所までご送付ください。

送付先：〒481-0011 愛知県北名古屋市高田寺砂場18番地

※常温保存可能な食品、未使用の日用品などが対象となります。

■本プロジェクトについて

本取り組みは、家庭環境や経済状況により困難を抱える学生に対し、食の支援を通じて安心した生活基盤を提供することを目的としています。

企業・団体・地域住民の皆さまからのご協力により成り立つ支援であり、一つひとつのご寄付が、学生たちの生活と未来を支える大きな力となります。

特例認定特定非営利活動法人 フードバンク愛知について

【団体概要】

社名：特例認定特定非営利活動法人 フードバンク愛知

所在地：愛知県北名古屋市高田寺砂場18番地

理事長：宮尾 久子

事業内容： パントリー、フードバンク、子ども食堂の活動支援、企業や個人よりご寄付頂いた食品や日用品の支援団体へのマッチング、企業・行政との連携

設立： 令和元年 ６月２６日

ホームページ：https://foodbank-aichi.org/

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

特例認定特定非営利活動法人 フードバンク愛知

広報担当：花井

TEL: 0568-65-6650

MAIL: info@fb-aichi.org