日華化学株式会社

日華化学株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役社長：江守 康昌、以下「当社」）は、米国のグローバル化学メーカー The Chemours Company（以下、ケマーズ社） との間で、ケマーズ社が展開してきた非フッ素系撥水剤「Zelan（ゼラン）(TM)」に関する製造・販売事業ならびに関連する知的財産および技術ライセンスを譲り受ける契約を締結いたしました。

ケマーズ社は、同社の長期的な成長戦略「Pathway to Thrive」の推進のもと、Zelan(TM)をご利用いただいているお客様への継続的な供給を確保しつつ、非フッ素系撥水剤事業から撤退することを決定しました。本件は、長年にわたり開発・高度化されてきたZelan(TM)の技術および関連ブランドを、繊維加工および撥水技術に強みを有する当社へ円滑に承継するものです。なおZelan(TM)非フッ素系製品のお取引先様、販売チャネル、および販売方法については原則として従来通り大きな変更はなく、移行期間においても既存のお取引先様や供給体制に重要な影響が生じる見込みはございません。

Zelan(TM)非フッ素系シリーズは、グローバルテキスタイル市場で広く採用されてきた高性能な製品であり、当社が繊維向け撥水技術の研究開発を進めるうえでベンチマークとしてきた製品でもあります。本件により当社は、業界トップ水準の技術を承継するとともに、撥水分野の製品ラインアップが拡充されることになり、競争力の強化と中長期的な事業成長につなげていく考えです。

１．背景

近年、アパレルおよびスポーツアパレル業界では、各国での環境規制の強化やブランド・消費者意識の高まりを背景に、非フッ素系撥水剤への移行が加速しています。一方で、環境配慮と撥水性能・耐久性・風合いなどの機能性を高次元で両立することは、業界共通の課題となっています。

当社はこれまで30年以上にわたり、業界に先駆けて非フッ素系撥水剤の研究開発に取り組み、高い撥水性と耐久性や風合いを両立する非フッ素系撥水剤「ネオシード(TM)」シリーズを展開してきました。同シリーズは国内外の大手アパレル・スポーツアパレルメーカー等に採用されており、中期経営計画「INNOVATION30」においても、EHD（Environment/Health/Digital）集中戦略の「E/環境」領域を牽引する重要製品と位置付けています。

今回当社が譲受するZelan(TM)シリーズは、繊維用撥水剤分野でトップクラスの技術力と使用実績を有しており、本技術が当社グループのラインアップに加わる意義は極めて大きいと考えております。当社は用途・性能の幅をさらに広げた非フッ素系撥水剤の展開が可能となり、お客様のニーズに的確に対応できる製品ラインアップを強化することで、更なるシェアアップを図ることができると考えております。

２．概要

今回譲受する事業は、ケマーズ社が展開してきた非フッ素系撥水剤事業「Zelan(TM)」に関する一式

- 「Zelan(TM)」製品の製造および販売に係る権利- 特許・技術ライセンス- 商標使用ライセンス権（Zelan(TM)、Teflon EcoElite(TM)）

Zelan(TM)は2015年に開発された非フッ素系撥水加工製品・技術で、植物由来原料を一部に用いながら、フッ素系撥水剤と同等レベルの耐久性と高い撥水性能を実現している点が特長です。アウトドア衣料やスポーツウェアなどを中心に、グローバルでの採用実績を有しています。

３．今後の展開

2026年３月の契約締結および関連取引の完了後、ケマーズ社からの移行支援を受けながら、段階的に事業を当社へ移管し、2026年8月に事業移管完了の予定です。当社のグローバルネットワークを通じてZelan(TM)シリーズの市場展開を進めるとともに、同技術を活用した新製品開発や当社の幅広いネットワークを活用した用途開発も推進していきます。

４．業績への影響

なお、本件による当期業績への影響は現在精査中ですが、中長期的には当社グループの繊維化学品事業の成長に寄与するものと見込んでいます。