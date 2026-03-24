“声優力”が炸裂！人気声優と楽しく学べる健康エンタメ　YouTube番組『声優健康タイムズ』第二期（全3話）を2026年3月24日より配信開始

アリナミン製薬株式会社

アリナミン製薬株式会社（本社：東京都千代田区、以下「アリナミン製薬」）は、人気声優と健康情報をエンタメ感覚で学べるYouTube番組『声優健康タイムズ』第二期の配信を、2026年3月24日（火）よりスタートします。

『声優健康タイムズ』は、声優ならではの表現力・瞬発力を活かした企画を通じて、視聴者が思わず笑いながら健康情報を学べる番組です。

近年、腸内環境と全身の健康の関係が注目される中、胃腸の機能低下を示す“ガットフレイル”という概念に関心が高まっています。番組第二期では、岡本信彦さん、仲村宗悟さんが出演、腸内細菌学研究の第一人者である京都府立医科大学大学院医学研究科 教授 内藤裕二先生をゲストにお迎えし、「腸活の新常識」をテーマに全3話をお届けします。



この新しい概念“ガットフレイル（胃腸の働きの虚弱化）”や、腸内細菌の一つである「酪酸菌」の働きの紹介をはじめ、胃の不調への対策など日々の生活に取り入れやすい“新たな腸活”の考え方を、専門家の解説とゲーム企画で学べる内容となっています。岡本さん、仲村さんのアドリブと声優力が光る全3話を、ぜひお楽しみください。

胃腸の働きの虚弱化（ガットフレイル）は、年齢に関係なく、乳幼児から大人まで誰にでも起こりうる問題です。アリナミン製薬は1954年のアリナミン発売以来、70年以上にわたり「疲れ」と向き合いながら、健康に関する研究および情報発信に取り組んできました。さらに、酪酸菌などの腸内細菌に関する知見に加え、胃もたれ・胃痛・胸やけなど胃の不調に関する情報や対策についても発信・啓発してきました。こうした知見を、若い世代を含む多くの方に“わかりやすく、楽しく”届けるために、エンターテイメント性の高いYouTube番組として本企画を制作しました。

■概要

番組名 ：『声優健康タイムズ』 第二期全3話 （YouTube配信）

配信開始日 ： 2026年3月24日（火） （全3話同日一斉配信）

配信URL : https://www.youtube.com/watch?v=y1QWYfwSynM

内容： 声優ならではの“声優力”を活かしたゲーム企画を通じて健康情報をお届け。

第二期では、ガットフレイルと酪酸菌を中心に、腸と胃から始める新健康習慣について解説。

■岡本信彦さん、仲村宗悟さん出演！内藤裕二先生と学ぶ「腸活の新常識」 第二期（全３話）の内容

声優・岡本信彦さんと仲村宗悟さんが出演する『声優健康タイムズ』第二期では、声優ならではのスキル・底力“声優力”を活かし、「腸活の新常識」をテーマにしたゲームやクイズに挑戦しながら“学べるエンタメ”をお届けします。

「ガットフレイル（胃腸の働きの虚弱化）」を軸に、腸内環境と全身の健康の関係性をわかりやすく解説。腸内細菌の一種である「酪酸菌」の働きや、大腸のバリア機能との関係、さらに長寿地域の研究結果なども紹介しながら、段階的に理解を深められる全3話構成となっています。

1話「健康息継ぎ我慢チャレンジ」では、ニュース原稿の早読み対決を通じて、ガットフレイルの基礎知識や酪酸菌の重要性をインプット。2話「酪酸菌あいうえお作文」では、キャラクターになりきって“ら・く・さん・きん”の頭文字から文章を作る企画に挑戦し、声優ならではの表現力とアドリブ力が光ります。3話「虫食い原稿読み対決」では、これまでの内容を総復習しながら、ガットフレイル対策や酪酸菌の働き、さらに胃の不調症状やプロトンポンプ阻害薬（PPI）といった新たなテーマにも踏み込みます。

さらにフリートークでは、アフレコ中の体調管理や胃腸のコンディションづくり、仕事現場でのリアルな体験談など、ここでしか聞けない“声優ならでは”のエピソードも満載。エンターテインメント性と専門性を両立させた、視聴者が楽しみながら自分の健康について考えられる新しい健康情報番組となっています。

■撮影エピソード

この日は、「腸活の新常識」をテーマに収録を実施。原稿読み対決やあいうえお作文、クイズ企画などに挑戦しながら、腸と胃から始める新しい健康習慣について、楽しく、そしてわかりやすく解説していただきました。

収録を終え、岡本信彦さんは、「バラエティ番組での共演はあるので（仲村宗悟さんと）、お互いのことを知っているからとても心強かったです。」と振り返りしました。テンポの速い掛け合いの中でも互いにフォローし合いながら進行できたことに安心感があったご様子でした。

一方、仲村さんは、「内藤先生の説明が本当にわかりやすくて、僕ら自身も勉強になりました。視聴者の皆さんにも良い情報を届けられるのが嬉しいです」とコメント。専門家による丁寧な解説に、感謝の言葉を寄せました。

腸活については、普段はヨーグルトやグラノーラを“美味しいから”食べている程度だとしながらも、「オートミールや玄米はすぐにでも取り入れられそう」「サプリメントも選択肢として考えたい」と、番組を通じて意識が高まった様子。さらに「寿命よりも健康寿命を伸ばしたい。元気なおじいちゃんになりたいですね」と、将来を見据えた率直な思いも語りました。

後半では、プロトンポンプ阻害薬（PPI）や口腔内崩壊錠についても取り上げ、胃の健康を守る対策や服薬方法について解説。水なしで服用できる特徴など、実用面にも触れながら紹介しました。

笑いに包まれながらも、健康について真剣に向き合う姿が印象的だった今回の収録。互いの体調を気遣う言葉が自然と飛び交う場面もあり、和やかな雰囲気の中で、学びの多い時間となりました。

■番組公開に際して、岡本信彦さん・仲村宗悟さんからのコメント

岡本信彦さん

「腸活をはじめ、健康寿命や肌などについて楽しく学べる番組です。今回の収録では、息継ぎ我慢の原稿読みや、キャラクターになりきる企画など、真剣勝負なのに思わず笑ってしまう場面がたくさんありました。ゲームやクイズに挑戦しながら腸活の最新の知識を得ることができて、僕自身もとても勉強になりました。番組を通して一緒に健康寿命を高めて、何歳になってもイベントで一緒に盛り上がれるような体づくりをしていきましょう。ぜひ気軽に楽しんでご覧いただけたら嬉しいです。」

仲村宗悟さん

「皆さん、慢心していませんか？『自分は大丈夫』と思っていても、忙しさや生活リズムの乱れで、胃腸のコンディションって意外と崩れやすいものだと思います。番組第二期では、ガットフレイルという考え方を入口に、酪酸菌の働きなど、腸活の新常識を内藤先生がとてもわかりやすく解説してくださいます。僕らも『なるほど！』の連続でした。笑って見られるのに、ふと『最近どうかな？』と自分の体調を振り返れる番組になっています。ぜひ僕たちと一緒に、楽しく学んでください！」

■出演者プロフィール

岡本信彦（おかもと のぶひこ）

『僕のヒーローアカデミア』『ハイキュー!!』など人気作でメインキャラクターを数多く演じる。

また声優業だけでなく、kiramuneレーベルにて個人名義でアーティストとしても活動しており、ラジオパーソナリティも務めている。さらに実写出演のWEB CMにも起用されるなど、声優の枠を超えて幅広く活躍。

出演作品：

「はたらく細胞」樹状細胞 役

「青の祓魔師」奥村燐 役

「僕のヒーローアカデミア」爆豪勝己 役 等

仲村宗悟（なかむら しゅうご）

『THE FIRST SLAM DUNK』や『ブルーロック』など話題作に出演する人気声優。

声優活動に加え、作詞・作曲も手がけるアーティストとしても活動。アルバイトや介護職で生計を立てながら声優デビューを果たし、その後アーティストとしても活動の幅を広げている。

出演作品：

「THE FIRST SLAM DUNK」宮城リョータ 役

「ブルーロック」我牙丸吟 役

「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-」ジノ 役 等

内藤裕二（ないとう ゆうじ）先生

京都府立医科大学大学院医学研究科教授。一般社団法人日本ガットフレイル会議理事長。腸内細菌学研究の第一人者。腸内細菌、食物繊維と健康長寿の関係など、長年腸内細菌を研究している。腸内細菌学、抗加齢医学、消化器病学を専門。2023年には「ガットフレイル」という概念を提唱。胃腸の機能低下と病気のリスクの関連について研究する「日本ガットフレイル会議」を設立している。

■健康サイト by アリナミン製薬

アリナミン製薬がお届けする総合健康情報サイトです。症状や疾患の原因・対処法、身近な薬の活用ガイドなど、健康を願うみなさまの健康管理に役立つ情報に加え、製品に関する情報も掲載しています。

専門家監修のもと、気になる症状・疾患をわかりやすく解説する「症状・疾患ナビ」や、気になる健康情報をわかりやすく説明する「教えて！先生」コーナーなど幅広い健康情報を発信しています。

またみなさまの健康をサポートするアリナミン製薬の製品についてもご紹介。ビタミン剤・風邪薬・胃腸薬・便秘薬・整腸薬などの製品カテゴリー、ブランド名、症状・お悩みから検索でき、健康生活のヒントや対策を知るためのセルフチェックも充実しています。

健康サイト :https://alinamin-kenko.jp/健康サイト公式Instagram :https://www.instagram.com/alinamin_kenko/健康サイト公式X :https://x.com/alinamin_kenko健康サイト公式YouTube :https://www.youtube.com/@alinamin-kenko-ch

以上