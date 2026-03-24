焼肉店『牛恋』が料理研究家・リュウジ監修『至高の焼肉のタレ』を使用したA5黒毛和牛肩ロースを「肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20」にて限定提供。

株式会社K-KING foods

芸能人をはじめ多くの肉好きから支持を集める焼肉店『牛恋』は、2026年4月29日（水・祝）から5月10日（日）までの計12日間、お台場青海地区P区画にて開催される日本最大級のフードエンターテインメント「肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20」に出店いたします。

本イベントでは、A5ランクの黒毛和牛肩ロースを使用し、料理研究家・リュウジ氏監修の『至高の焼肉のタレ』で仕上げた『料理研究家リュウジ監修 至高の焼肉のタレで喰らう 和牛肩ロース』を提供いたします。多くの来場者でにぎわう肉フェスで、黒毛和牛肩ロースと『至高の焼肉のタレ』が織りなす自信の一皿をお楽しみください。

なお、本イベントでは『料理研究家リュウジ監修 至高の焼肉のタレで喰らう 和牛肩ロース』に加え、もう1品を後日発表予定です。

■『料理研究家リュウジ監修 至高の焼肉のタレで喰らう 和牛肩ロース』

『料理研究家リュウジ監修 至高の焼肉のタレで喰らう 和牛肩ロース』

価格：2,100円（税込）

料理研究家・リュウジ氏監修の『至高の焼肉のタレ』と、厳選したA5ランクの黒毛和牛肩ロースを組み合わせた、肉好き必見の一品です。

リュウジ氏の人気レシピ『至高の焼肉のタレ』をもとに、今回のメニューのために特別に監修された特製ダレを使用。

その特製ダレと黒毛和牛肩ロースを合わせ、肉本来の美味しさを存分に味わっていただける一皿に仕上げました。

きめ細かなサシと赤身の旨みを併せ持つ肩ロースは、焼き上げることで柔らかくジューシーな食感に。

特製ダレには、すりおろし玉ねぎの自然な甘みとコク、香ばしいすりごまの風味を加えました。

にんにくの力強い旨みと醤油ベースの深い味わいに、コチュジャンのピリ辛がアクセントとなり、肉の旨みを最大限に引き立てます。

後味はしつこさがなく、最後のひと口まで飽きずに楽しめる一品です。

本メニューは12日間・3,600食限定。

予定数に達し次第、提供を終了いたします。

【原材料】

牛肉【国産黒毛和牛】、至高の焼肉のタレ【醤油（大豆を含む）、清酒、本みりん、玉ねぎ、砂糖、うま味調味料、ゴマ、にんにく、コチュジャン（唐辛子含む）、穀物酢】

【アレルギー品目】

牛肉、大豆、ごま

■料理研究家・リュウジ氏について

リュウジ氏は、SNS総フォロワー数1,000万人以上を誇る料理研究家。

「今日食べたいものを今日作る！」をコンセプトに、誰でも簡単に美味しく作れるレシピを発信し、多くの支持を集めています。

YouTubeやSNSを中心に発信するレシピは幅広い世代から注目され、家庭料理の新たなスタンダードを築いています。2020年・2022年「料理レシピ本大賞 in Japan」で大賞を受賞するなどそのレシピのアイデアと豊富さはプロからも定評が高いです。

本メニューでは、人気レシピ『至高の焼肉のタレ』をもとに、今回のメニューのために特別に監修しています。肉の旨みを最大限に引き出す、黒毛和牛肩ロースのために仕上げた味わいです。

■焼肉店『牛恋』について

料理研究家・リュウジ氏

愛する焼肉を、手の届く贅沢に。

高級焼肉店のクオリティを、もっとリーズナブルに。

鮮度と品質に徹底的にこだわった素材、妥協なき美味しさの追求。 度重なる仕入れ交渉と、数百回に及ぶメニュー開発、徹底したコスト管理。

そこに重ねるのは、 極上のサービス精神。妥協のない仕入れと、肉の質・美味しさで真っ向勝負。

こうして圧倒的なこだわりが集結して誕生したのが『牛恋』

帰り道、きっとあなたはこうつぶやくだろう。

「牛恋最高だぜ」と...。

■イベント概要

イベント名：肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20

開催期間：2026年4月29日（水・祝）～5月10日（日）

会場：お台場特設会場 お台場青海地区P区画（江東区青海1-1-16）

【GACKT、竹内涼真、数原龍友、長友佑都など。多くの肉好き芸能人御用達の『牛恋』】

2012年7月東京・神田に１号店を開店した『牛恋』は、現在では新宿、恵比寿、渋谷、池袋など都内に6店舗を展開し、連日多くのお客様にお越しいただき、予約が困難になりつつあります。



“コスパ最強・⾚身焼肉のカリスマ ”を掲げる『牛恋』は芸能人にもファンが多く、TVやSNSなどのメディアでも数多く取り上げられる人気焼肉店に成長しました。高級焼肉店のような上質な美味しい焼肉をリーズナブルに楽しめるコスパの良さが人気の秘密です。

【恋ノ輔からのひと言】

皆さんこんにちは。自称・焼肉博士の恋ノ輔です。

牛恋、肉フェス初出店です。

肉好きが集まる舞台に、この一皿を作りました。

A5ランクの黒毛和牛肩ロースに、料理研究家・リュウジ氏の『至高の焼肉のタレ』。

なかなか面白い一皿になりました。

あとは会場で、豪快に喰らっていただければそれで十分です...。

肉好きの皆さん、お待ちしております。

もう一皿の話は、また改めて。



【『牛恋』全６店舗】 ※営業時間は各店舗にお問合せください。

・神田店（TEL:03-5577-5875）東京都千代田区内神田3-6-13 JR「神田駅」から1分 ※日曜定休

・新宿1階店（TEL:03-6233-8629）東京都新宿区歌舞伎町2-45-8 1F 西武「西武新宿駅」から1分

・新宿2階店（TEL:03-6233-8629）東京都新宿区歌舞伎町2-45-8 2F 西武「西武新宿駅」から1分

・恵比寿店（TEL:03-6452-4115）東京都渋谷区恵比寿南1-4-13 B1 JR「恵比寿駅」から1分

・渋谷店（TEL：03-6419-7122）東京都渋谷区渋谷 1-24-4 1F/B1 JR・東京メトロ「渋谷駅」から3分

・池袋店（TEL：03-6914-0155）東京都豊島区東池袋1-13-11 2F JR・東京メトロ「池袋駅」から5分



＜お客様のお問い合わせ先＞

最寄りの上記店舗までお問い合わせください。

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