GARRACKから貝殻を用いた伝統工芸「螺鈿」で、ウルトラヒーローを表現した日本製機械式時計が登場。ウルトラマン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンゼットの4型が3月27日予約開始。

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長 宮上光喜）はキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK (ギャラック)」より、日本を代表するヒーロー「ウルトラマンシリーズ」と、日本の伝統工芸「螺鈿(らでん)細工」を融合させた腕時計コレクションを発売いたします。3月27日に予約開始、4月10日より発売。

株式会社ウエニ貿易

特設ページはこちら：https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/ultraman2026/(https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/ultraman2026/)

ウルトラマン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンゼットの４型が登場。

ウルトラマンの世界観を、貝殻の真珠層を用いた日本の伝統工芸「螺鈿細工」を駆使して文字盤に表現しました。さらに日本製自動巻きムーブメントを搭載し、メイドインジャパンにこだわった腕時計です。



文字盤はひとつひとつ職人の手で丁寧に仕上げられ、光の角度で表情が変わる螺鈿の美しさを楽しめます。同じ表情のものは二つとない、世界に一本だけの特別な逸品です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Urq2ZYY62g4 ]

製品特徴

文字盤はオープンハート部分をカラータイマーに見立て、螺鈿細工でヒーローの胸元のデザインを表現しました。更に日本製自動巻きムーブメントを搭載。細部までメイドインジャパンにこだわった腕時計です。

■ウルトラマンモデル

【商品特徴】

１.文字盤はオープンハート部分をカラータイマーに見立てて、ウルトラマンの胸元を螺鈿で表現。

２.12時位置は科学特捜隊のマークのパーツを配置。

３.インデックスにはウルトラマンのカラータイマーのシルエットを配置。

【商品詳細】

商品名：「ウルトラマンシリーズ」S-MEISTER 機械式時計 ウルトラマンモデル

品番：SMS-41-UM-UM

価格：77,000円(税込)

ムーヴメント：自動巻き(YN71)

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：螺鈿

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：5気圧防水

ケース直径：41mm

ケース厚：12mm

腕周り：13cm～19cm

■ウルトラマンティガモデル

【商品特徴】

１.文字盤はオープンハート部分をカラータイマーに見立てて、ウルトラマンティガの胸元を螺鈿で表現。

２.12時位置は地球平和連合TPCのマークのパーツを配置。

３.インデックスにはウルトラマンティガのカラータイマーのシルエットを配置。

【商品詳細】

商品名：「ウルトラマンシリーズ」S-MEISTER 機械式時計 ウルトラマンティガモデル

品番：SMS-41-UM-TG

価格：79,200円(税込)

ムーヴメント：自動巻き(YN71)

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：螺鈿

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：5気圧防水

ケース直径：41mm

ケース厚：12mm

腕周り：13cm～19cm

■ウルトラマンゼロモデル

【商品特徴】

１.文字盤はオープンハート部分をカラータイマーに見立てて、ウルトラマンゼロの胸元を螺鈿で表現。

２.12時位置はゼロスラッガーのマークのパーツを配置。

３.インデックスにはウルトラマンゼロのカラータイマーのシルエットを配置。

【商品詳細】

商品名：「ウルトラマンシリーズ」S-MEISTER 機械式時計 ウルトラマンゼロモデル

品番：SMS-42-UM-ZR

価格：77,000円(税込)

ムーヴメント：自動巻き(YN71)

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：螺鈿

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：10気圧防水

ケース直径：42mm

ケース厚：14mm

腕周り：13cm～18.5cm

■ウルトラマンゼットモデル

【商品特徴】

１.文字盤はオープンハート部分をカラータイマーに見立てて、ウルトラマンゼットの胸元を螺鈿で表現。

２.12時位置はSTORAGEの部隊エンブレムのパーツを配置。

３.インデックスにはウルトラマンゼットのカラータイマーのシルエットを配置。

【商品詳細】

商品名：「ウルトラマンシリーズ」S-MEISTER 機械式時計 ウルトラマンゼットモデル

品番：SMS-42-UM-ZT

価格：77,000円(税込)

ムーヴメント：自動巻き(YN71)

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：螺鈿

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：10気圧防水

ケース直径：42mm

ケース厚：14mm

腕周り：13cm～18.5cm

■その他特徴

【ウルトラ文字で表現したロゴ】

文字盤中央の「S-MEISTER AUTOMATIC」はウルトラ文字で表現しました。

【裏蓋デザイン】

裏蓋はウルトラマンシリーズ60周年を記念したロゴを使用しました。

【注意事項】

螺鈿細工の特性上、色味や模様には個体差があり、光の反射によって見え方が変化します。

また職人による手作業で貼りつけているため、模様に個体差があります。

日本の伝統工芸「螺鈿細工」を使用

螺鈿（らでん）とは、アワビなどの貝殻の虹色の光沢を持つ部分を極限まで薄く削り、漆地に装飾する日本の伝統技法です。富山県高岡市では古くより「青貝塗」と呼ばれ、高岡漆器を代表する技法として受け継がれてきました。

螺鈿は天然素材であるため、貝本来の光彩が生む唯一無二の表情を楽しめます。

本品は、この螺鈿細工を用い、職人の手作業によって一枚一枚丁寧に文字盤を仕上げています。

高岡漆器の担い手 武蔵川工房四代目・武蔵川剛嗣氏

高岡漆器は、1609年に加賀藩主・前田利長が高岡の町を開いた際、生活用品の製作を奨励したことから始まり、国の伝統的工芸品として受け継がれてきました。

1910年創業の武蔵川工房は、その伝統技法「青貝塗」を代々継承する工房で、四代目・武蔵川剛嗣氏は若き伝統工芸士として活躍。伝統文様を現代的にアレンジし、螺鈿とカジュアルなプロダクトを組み合わせるなど、新しいものづくりにも挑戦しています。

今回、武蔵川氏とタッグを組み、螺鈿の高度な技法を用いてウルトラマンの世界観を文字盤に表現しました。キャラクターの細かな模様を、ひとつひとつ薄貝を手作業で貼り合わせ再現することで、伝統と現代デザインが響き合う特別な一本が生まれています。

天然素材と職人技から生まれる作品は、100年経っても変わらぬ美しさを保つといわれています。

武蔵川工房四代目・武蔵川剛嗣氏作業風景螺鈿文字盤の制作方法

1｜貝殻を研磨

貝殻をカットし、0.1mm程の薄さに研磨。

2｜着色・カット

研磨した貝殻の裏側に着色し、パーツ毎に細かくカット。

3｜漆（うるし）加工

ベースの文字盤に漆を塗る。

4｜接着

漆加工をした文字盤に接着剤（にかわ）を塗って、カットしたパーツを手作業で貼りつける。

5｜コーティング

最後にコーティングを施す。

6｜完成

職人が一つ一つ手作業で製作した文字盤が完成。

「ウルトラマンシリーズ」とは

「ウルトラマンシリーズ」は、1966年に放送を開始した『ウルトラQ』、『ウルトラマン』に始まり、60年にわたり世代を超えて愛され続けています。

ウルトラマンが、地球の平和のために怪獣や宇宙人と戦う姿を描いた本シリーズは、迫力ある特撮表現と斬新なストーリーで人気を博しています。

『ウルトラマン』放送以降、『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンゼロ』など、時代ごとに新たなヒーローが登場し、国内のみならず海外でも放送 ‧ 展開されています。

本商品はツブラヤストアONLINEでも取り扱いいたします。

■円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」

https://store.m-78.jp/collections/garrack

■「ウルトラマンシリーズ60周年記念サイト」

https://60th.m-78.jp/?utm_source=chatgpt.com

■公式サイト

https://m-78.jp/

(C)円谷プロ

GARRACK（ギャラック）とは

日本が誇るキャラクターとファッションを高次元で融合させたライフスタイルブランドです。厳選された素材を使用し、大人の日常生活に溶け込むこだわりのデザインで、キャラクターの魅力を日々の暮らしに取り入れることができます。上質なアイテムで、心が躍るような特別な瞬間をお楽しみください。

GARRACK公式サイト https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar

発売元：株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社。輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。ヴェルサーチェウォッチやフルラウォッチの日本総代理店を務める一方、メーカーとしてエンジェルハートやGARRACKを開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。

ウエニ貿易公式サイト https://www.ueni.co.jp/