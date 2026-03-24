『勝利の女神：NIKKE』×Razerコラボレーション始動！ゲーム内外で広がる限定施策に注目

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、世界的ゲーミングライフスタイルブランドRazerとのコラボレーション企画を展開することをお知らせいたします。

本コラボでは、すでに公開されたコラボビジュアルおよびPVが注目を集める中、2026年3月26日（木）よりゲーム内にてコラボ限定コスチュームを実装予定です。さらに、3月30日（月）からはコラボレーションボックスをオンラインにて数量限定で販売予定となっており、ゲーム内外で多彩な施策を順次展開してまいります。

『勝利の女神：NIKKE』×RazerコラボレーションPV：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7OuQwtznoHU ]

■ゲーム内コラボ始動：バイパーの限定コスチュームが登場

2026年3月26日（水）のアップデート後より、バイパーのコラボ限定コスチューム「パンキーストリート」がゲーム内に登場予定です。本コスチュームは新規ボイスを含む特別仕様となっており、これまでとは異なるバイパーの魅力をお楽しみいただけます。

本コスチュームは、PUNKY STREET PASSの進行報酬、または「NIKKE×RAZER 『Heartbeat Temptation』バイパー限定ギフトボックス」に付属するCD-Keyを通じて獲得可能です。獲得可能期間は、2026年3月26日（木）のメンテナンス終了後から4月16日（木）4:59までとなります。

また、コラボ期間中はイベントへの参加を通じて、限定のアイコンフレームや称号も入手可能です。プレイを通じて手に入るこれらの報酬が、コラボならではの体験をさらに盛り上げます。

■数量限定コラボボックス登場：デバイスと「NIKKE」の世界観をその手に！

2026年3月30日（月）10:00より、「NIKKE×RAZER 『Heartbeat Temptation』バイパー限定ギフトボックス」を数量限定で販売予定です。本商品は、Amazon.co.jpのRazer公式ストアでのオンライン販売を実施する予定です。

ボックスには、「Razer Kraken Kitty V2 BT White」および「Razer Orochi V2 Black + Custom Top Shell」といった人気デバイスに加え、リフレクター缶バッジ（2種）、アクリルスタンド、ヘッドフォン用DIYステッカー、シリアルコード入力カードなど、コラボ限定アイテムを同梱。付属のシリアルコードは、ゲーム内の「CDK交換」機能を通じて使用でき、コラボコンテンツと連動した特典をお楽しみいただけます。ここでしか手に入らない特別仕様のコレクションとして、ぜひこの機会をお見逃しなく。

以上のように、指揮官の皆様にはゲーム内外で展開される本コラボを通じて、『勝利の女神：NIKKE』とRazerが生み出す特別な体験を、ぜひ多角的にお楽しみください。

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。

Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク（THS）の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、1億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。