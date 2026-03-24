【キャセイ】AirlineRatings社の「ワールド・ベスト・エアライン2026」でビジネスクラスおよびラウンジ部門の首位を獲得

Cathay Pacific Airways Limited

キャセイ（本社：香港、最高経営責者：ロナルド・ラム）の航空事業、キャセイパシフィックは、航空会社の安全性や製品を評価する国際的機関、AirlineRatings（エアライン レ―ティングス）社が主催する「World’s Best Airlines for 2026」（ワールド・べスト・エアライン 2026）において、複数の賞を受賞しました。

キャセイパシフィックの受賞は以下のとおりです。

- 「ベスト・ビジネスクラス」部門 アリア・スイート 第１位- 「ベスト・エアライン・ラウンジ」部門 第１位- 「ベスト・フルサービス・エアライン」部門 第2位

また、キャセイカーゴは「ベスト・エアライン・カーゴ・オペレーション」を受賞し、香港エクスプレスは「ベスト・ローコストキャリア」に選ばれました。

キャセイパシフィックは、この度の受賞に加え、今年1月に同社より発表された「最も安全な航空会社」ランキングでは第２位を受賞しています。

キャセイは今後も、機材、機内および地上サービス、さらにはデジタル分野に至るまで、総額1,000億香港ドル超にのぼる投資を通じて、顧客体験のさらなる向上に努めるとともに、香港の国際航空ハブとしての地位強化を一層推進してまいります。

キャセイは昨年、Skytrax社の「ワールド・ベスト・エアライン」のトップ3に選出されたほか、エコノミークラスおよび機内エンターテインメントが、世界最高の評価を受けています。キャセイカーゴはエア・トランスポート・ワールド（ATW）により「カーゴ・オペレーター・オブ・ザ・イヤー 2025」に選出され、香港エクスプレスは、Skytrax社により「世界で最も成長した航空会社 2025」トップ3に選ばれています。

キャセイ・グループ 最高経営責任者 ロナルド・ラムのコメント

これらの評価は、キャセイグループ全体におけるチームの努力と高い専門性を示すもので、このたびの受賞を大変光栄に思います。プレミアムトラベルから貨物輸送、そしてローコスト事業に至るまで、今回の受賞は、私どもが革新を続け、さらなる高みを目指す原動力となります。本年、キャセイ創立80周年『80 Years Together』を祝うにあたり、日頃よりご愛顧いただいているお客様に心より感謝申し上げるとともに、最も愛されるサービスブランドとなるというビジョンの実現に向け、引き続き取り組んでまいります。

キャセイパシフィックに関するさらに詳しい情報は、www.cathaypacific.com(https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html)をご覧ください。

【キャセイについて】

キャセイは旅と日常を合わせてワンランク上の体験を提供するプレミアム・トラベル・ライフスタイル・ブランドです。フライト、ホテル、ショッピング、ダイニング、ウェルネス、ペイメントなど幅広い分野にわたってサービスを提供しています。また、キャセイパシフィックは今年で創立80周年を迎える香港のフラッグキャリアで、ワンワールド・アライアンスの創立メンバーです。キャセイカーゴとともに世界中にネットワークを広げプレミアムなフライトを提供しています。キャセイ・グループは、ローコストキャリアの香港エクスプレス航空、貨物専門航空会社のエアホンコン、その他多くの子会社で構成されています。

キャセイパシフィックは日本からは東京（成田、羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌の5都市6空港から香港へ毎日18便以上、エアバスA350-900/1000、A330、ボーイング777などで運航しています。



キャセイパシフィック航空ウェブサイト：https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html

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