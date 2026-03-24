日野市・多摩市・稲城市3市合同採用説明会を開催（第2回）

日野市役所

日野市・多摩市・稲城市は、令和8年5月1日（金）に「日野市・多摩市・稲城市3市合同採用説明会（第2回）」を開催します。3市が連携して公務の魅力や仕事の実態、各市の特色を分かりやすく発信し、進路検討層から転職希望者まで幅広い層との接点拡大を図ります。

令和7年度に初めて3市合同で実施した採用説明会が好評であったことを踏まえ、第2回となる本説明会を実施するものです。今後、南多摩地域で活躍してくれる人材の発掘・確保に向け、3市が連携して地域の魅力や仕事内容を広く発信し、市役所の仕事に関心を持つ方との接点を広げていきます。

今回は、説明会情報の到達範囲を広げるためSNS広告等による周知を強化するとともに、会場来場が難しい方にも参加機会を提供するため、オンライン配信を併用します。3市の職員によるパネルディスカッションや各市ブースでの個別相談を通じて、業務内容や働き方、各市の特色を具体的に伝えます。

- 日時令和8年5月1日（金）第1部 14:30～16:30、第2部 18:00～20:00※オンライン配信（Zoom）は、パネルディスカッションのみ実施（配信終了予定：第1部 15:30／第2部 19:00）- 会場関戸公民館 ヴィータホール（多摩市関戸4丁目72 ヴィータ・コミューネ7F、8F）※会場開催＋オンライン配信（Zoom）併用- 内容3市合同パネルディスカッション個別相談会※第1部は新卒メイン、第2部は経験者メインの構成です。※技術職・専門職の個別相談ブース設置を予定しています。- 対象・定員対象：令和9年4月採用希望者ほか、市役所の仕事に興味のある方定員：会場参加 各回200名（申込先着順）オンライン配信 各回100名（申込先着順）- 申込方法詳細は以下参照三市合同職員採用説明会詳細 :https://www.city.hino.lg.jp/shisei/saiyou/1030427/1030475.html