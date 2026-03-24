外国人材の住居問題を解決。部屋探しをST Agencyが全面サポート

ST Agency Japan株式会社

ST Agency Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：安田行輝、以下「当社」）は、2026年3月に宅地建物取引業免許を取得したことに伴い、ミャンマー人向けに不動産仲介事業を本格始動いたします。

これまで多くの特定技能ミャンマー人材を支援してきた中で、日本での生活における最大の障壁の一つが「住居の確保」でした。この問題に対して、自社で不動産免許を取得することにより、物件探しや入居審査のハードルや、煩雑な契約手続きを解消し、特定技能人材が安心して働ける環境、そして企業様が安心して受け入れられる環境を構築いたします。

当社は人材紹介にとどまらず、「住まい」の分野においても専門性を発揮し、外国人材が日本を“第二の故郷”と感じられる安心の住環境を提供してまいります。

▮背景

外国人材の採用において、企業担当者様を悩ませるのが「社宅探し」です。「外国人可」の物件の少なさや、ミャンマー語での重要事項説明の難しさなど、多くの課題が存在します。また、既に日本で生活しているミャンマー人をはじめとする外国人材にとっても、住居の問題は深刻です。

「外国人であることを理由に入居を断られる」

「難しい日本語の契約書の内容が分からず、後でトラブルになる」

「転職や更新のタイミングで、自分一人では新しい家を探せない」

こうした課題が、定着率の低下や企業側の負担増加につながっています。当社は、この「住」の領域に自ら参入することで、入国当日からスムーズな入居を実現。さらに、日本国内での住み替えを希望する在日外国人の方々に対しても、母国語で安心して相談できる窓口を提供します。

これにより、採用時に必要だった企業様における採用工数の削減と、外国人材が安心して日本に定着できる環境づくりを同時に実現いたします。

▮サービスの特徴

・ 全国の外国人向け物件対応：日本全国どこでも最適な住まいをご提案

・ すべての在留資格に対応： 特定技能、留学、技術・人文知識・国際業務など全ビザに対応

・ 保証会社サービス：保証人が見つからない不安を解消

・ ミャンマー語対応：母国語スタッフが部屋探しから契約までをサポート

・ 海外から申込、契約可能：海外・遠方からでも、非対面での契約が可能

▮サービス概要

サービス名：ST Agency不動産サービス

対応できる言語：日本語・ミャンマー語・英語

Landing Page ：https://stagency.jp/lp/

▮関連サービス

住居だけでなく、入居する際に必要となるインフラも必要に応じて一括でサポートいたします。

・ライフランサポート：電気・ガス・水道の開通手続き代行

・SIM、Wi-Fiサービス：独自ルートによるSIMカード、Wi-Fi環境の提供

■ST Agency Group サービス概要

在留資格「特定技能」の資格を持つミャンマー人材を、業界異例の「紹介料完全無料」で紹介しています。主な紹介可能な特定技能の分野は「介護」「外食」「宿泊」です。特徴的なサービスは、人材紹介してから入国までの期間、ミャンマーのヤンゴンにて自社が運営する教育施設（日本語学校「KanDo Japanese Language School」）にて、ミャンマー最多約30名の日本人が、「4か月間・600時間以上」の教育を実施して、人材をご紹介しています。紹介後は、登録支援機関として、入国前後のあらゆる準備や就労開始後の手当を実施し、採用後の定着まで伴走する、トータルサービスを提供しております。

[ST Agency Japan株式会社 概要]

会社名 ：ST Agency Japan株式会社

代表者 ：代表取締役 安田行輝

所在地 ：東京都中央区日本橋久松町9-9 FRAME日本橋6A

事業内容：人材紹介業、登録支援機関

許認可 ：登録支援機関 (23登-008676)、有料職業紹介 (13-ユ-315412)

[ST Agency Myanmar Co., Ltd. 概要]

会社名 ：ST Agency Myanmar Co., Ltd.

代表者 ：Managing Director Koki Yasuda

所在地 ：No1/B, Kone Myint Yeik Thar Streer, 6qusrter, Mayangone, Yangon, Myanmar

事業内容 ：教育事業

■窓口

HP ： https://www.stagency.me/

E-mail： info@stagency.me

TEL ： 03-6824-5199