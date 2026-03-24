音楽が、空間になる。J-WAVE「TOKIO HOT 100」× イマーシブ空間「uralaa」が生み出す新音楽体験

フォレストデジタル株式会社

フォレストデジタル株式会社（北海道十勝郡浦幌町、代表取締役CEO 辻木勇二）は、ラジオ局J-WAVE(81.3FM)と共同で、イマーシブ空間「uralaa（ウララ）」を活用した新しい音楽体験を開発し、2026年3月25日（水）に開催されるイベント「SAISON CARD TOKIO HOT 100 MEGA JAM in MoN TAKANAWA」にて初公開いたします。

本取り組みは、J-WAVEの人気番組「TOKIO HOT 100」との初の共創プロジェクトであり、「音楽が、場所になる。」をコンセプトに、従来の音楽体験を“包まれる”空間体験へと拡張するものです。

■イベント概要

本イベントはSAISON CARD TOKIO HOT 100が毎年実施するリスナー感謝祭イベントであり、今年はJR東日本グループが推進する「TAKANAWA GATEWAY CITY」のまちびらきを記念し、文化施設「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」にて3月28日の開業に先駆けて開催される特別なイベントです。

- イベント名：SAISON CARD TOKIO HOT 100 MEGA JAM in MoN TAKANAWA- 日時：2026年3月25日（水）- 18:00 開場／19:00 開演／21:00 終演- 会場：MoN Takanawa: The Museum of Narratives- 来場者：J-WAVE リスナー 500組1000名様（募集は終了しています）

■uralaaによる体験

（体験イメージ）

本企画では、XR技術を活用したイマーシブ空間「uralaa」により、音楽と空間を融合した新しい体験を提供します。来場者はJ-WAVEスタジオ空間に入り、番組の世界観を体験した後、楽曲に合わせて空間が山頂・屋久島・北海道十勝の大自然などへと広がります。

音楽と空間が同期することで、 大自然と音楽の中に"自分がいる"ような没入体験を実現します。

■コメント

J-WAVE ナビゲーター クリス・ペプラー

「音楽を“聴く”から“包まれる”へ。



uralaaとの取り組みによって、番組と音楽がひとつの空間として広がる、新しい体験が生まれました。



XR技術で、リスナーの皆さんをJ-WAVEのスタジオへ。

TOKIO HOT 100の世界を、ぜひ体ごと感じてください」

フォレストデジタル株式会社 代表取締役CEO 辻木勇二

「音楽が、空間になる。

クリス・ペプラー氏とJ-WAVE「TOKIO HOT 100」との共創により、音楽は“聴くもの”から“包まれるもの”へと進化しました。

スタジオから始まる体験は、やがて大自然へとひらき、音楽と空間がひとつになる。



uralaaは、音楽・スポーツ・あらゆるエンターテイメントを“空間化”し、次の時代の体験をつくっていきます。」

■「uralaa（ウララ）」について

「uralaa（ウララ）」は、世界初のクラウドベース空間VR技術によりゴーグル不要の没入体験を提供す

るイマーシブ空間テクノロジーです。手のひらサイズのSTB（セットトップボックス）から、美しい自然風景からAIが創り出す仮想都市まで、常時1,200以上の多様なコンテンツをインターネット経由で配信し、オフィス・医療・福祉・教育・観光・地域連携など、多様な分野での導入が進んでいます。

2025年より新たに世界初のイマーシブ映像のライブ配信サービスを開始。スポーツ、エンターテイメント、地域イベントなどのライブコンテンツを、国内外を問わず、あらゆる場所、空間に配信し、これまでにない「包まれる特等席」体験をお届けします。

■ フォレストデジタル株式会社 概要

・所在地

（本社）北海道十勝郡浦幌町常室51-1

（白金オフィス兼ショールーム）東京都港区白金1-25-25 アパルトマン白金1F

・代表者：代表取締役CEO 辻木勇二

・設立：2019年11月

・事業内容：イマーシブ空間《uralaa》の開発・提供。

・導入実績：医療・福祉・教育・公共施設など全国各地に展開中

・uralaa : https://uralaa.com/

・フォレストデジタル株式会社：https://forestdigital.org/