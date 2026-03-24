ukaのステートメント変更とHPリニューアルのご案内

株式会社ウカ

うれしくってうつくしいほうへ

ウカのHPとステートメント、定期購入がリニューアルいたします。

わたしたちの「うれしい」を、次のステージへ

【新しいステートメント】

うれしくってうつくしいほうへ。

うれしいを、ひとつでも多く。

ウカがずっと大切にしてきたことです。

香り、色、使いごこち、

原料への安心感、地球への思いやり。

この積み重ねが、

うつくしさへと羽化していく。

一人でも多くの人が自分らしく輝けるように。

人と地球に「うれしい」を巡らせつづけます。

このたび 3月24日（火）にHP（公式オンラインストア）と定期購入（サブスクリプション）をより使いやすく、自由にご利用いただけるようリニューアルいたします。

これまで「定期購入（サブスクリプション）」としてご提供していたサービスを、

「uka定期便」へ名称変更いたします。

変更・スキップ・追加などをより自由に。

セルフケアを、あなたのペースで続けられる新しい定期便です。

定期便をより柔軟にご利用いただけるよう、サービス内容を一部見直しました。

◯ 割引率：15％OFF → 10％OFF

◯ 送料条件：通常購入と同様、5,500円（税込）以上で送料無料

◯ ポイント付与：利用可能 ＋ 会員ステータスに応じたポイント付与

◯ 解約条件：3回以上の継続 → 回数制限なし

◯ 初回購入プレゼントの終了

◯ 1年継続特典（1,000ポイント)の終了

uka定期便では、主に3つのうれしいことをご用意しております。

これまでシャンプー・コンディショナーなどのヘアケア製品を中心としていましたが、ネイルオイルをはじめとするハンドケア製品も対象となります。

さらに「今すぐ追加注文」機能を新たに導入。

定期便と同じ 10％OFFの特別価格 で、必要な商品をすぐにお届けできるようになります。

※こちらは 定期便に1商品以上ご登録いただいている方が対象となります。

他にも便利でお得なポイントも。

編集画面も自由に簡単に操作していただけるようアップデートいたします。

また、uka定期便へのアップデートにあわせて、定期購入をより楽しんでいただける新しいコンテンツもご用意いたしました。

これからも、uka製品をより身近に楽しんでいただけるよう取り組んでまいります。

今後とも uka をどうぞよろしくお願いいたします。

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●uka 公式オンラインストア ukakau https://ukakau.com/

●uka HP https://uka.co.jp/

●Instagram uka Official Brand Account（@instauka） https://www.instagram.com/instauka/

uka Salon & Store Info（@ukacojp） https://www.instagram.com/ukacojp/

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●X 公式Xアカウント（@uka_beauty) https://x.com/uka_beauty