【LYZON】Sitecore Search活用で大手通信キャリアオンラインショップの検索・閲覧体験を強化

株式会社LYZON

株式会社LYZON（本社：東京都文京区、代表取締役：藤田 健）は、大手通信キャリアが運営する公式オンラインショップにおいて、Sitecore Searchを活用したスマートフォン関連アクセサリーの検索・閲覧体験強化プロジェクトを実施しました。

フリーワード検索結果ページの新設や、sitemap.xmlのクロールによる高精度な検索機能を設計・実装することで、ユーザーが目的のアクセサリーを効率的に探し、比較検討しやすい環境を実現しました。

プロジェクトの背景

公式オンラインショップにおいて、スマートフォン関連アクセサリーは商品点数が非常に多く、ユーザーが膨大なラインナップの中から目的の商品にたどり着くまでに時間がかかるという課題がありました。

特に、従来はアクセサリー詳細ページに基づいた検索・比較の導線が限定的であったため、「他商品との比較がしにくい」「検索ヒットの精度が不十分」といったユーザビリティ上の問題が顕在化していました。

こうした背景から、ユーザーが迷わずスムーズに商品を比較・選択できるよう、検索体験の抜本的な改善と、運用の効率化を両立する新たな検索基盤の構築が求められていました。

プロジェクト施策紹介

本プロジェクトでは、ユーザーの探索・比較体験の向上と、商品情報のリアルタイムな反映を実現するため、Sitecore Searchを中核に以下の施策を実施しました。

- API連携による動的な検索結果ページの構築と運用自動化アクセサリー検索結果ページをCMS上で静的に作成するのではなく、オンラインショップAPIからJSONデータを取得し、動的に生成する方式を採用しました。これにより、商品追加時のページ更新作業を完全自動化し、API側のデータ更新を即時に反映できる、拡張性の高い運用設計を実現しました。- sitemap.xmlのクロールによる高精度な検索機能の実装Sitecore Searchのクロール対象として、アクセサリー詳細ページのURLをまとめたsitemap.xmlを設定しました。これにより、APIで生成される動的なページであっても確実にインデックス化が可能となり、新商品が迅速に検索対象へ反映される安定した検索基盤を構築しました。- 比較検討を支援するUI/UX設計と検索精度の向上アクセサリーの名称・カテゴリ・仕様などを基点としたフリーワード検索とカテゴリ検索の両面をサポートしました。Sitecore Searchによる高速かつ高精度な検索により、ユーザーが瞬時に目的の商品へ到達し、スムーズに比較検討できる体験を支援。結果として、アクセサリー検索経由の回遊率向上に寄与しました。

詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。

https://www.lyzon.co.jp/works/SBKK_onlineshop/

今後の展開

LYZONは、Sitecore Searchをはじめとする先進的な検索テクノロジーの導入支援を通じて、大規模な商品データを持つサイトにおける「探しやすい」「見つかる」体験の提供を強化してまいります。また、今後もデータ連携やAI技術を駆使し、クライアント企業のデジタルマーケティングの成果最大化に貢献してまいります。

株式会社LYZON

所在地：東京都文京区湯島1-6-3 湯島1丁目ビル4階

設立：2007年6月19日

代表者：代表取締役 藤田 健

URL：http://www.lyzon.co.jp/

業務内容：Webサイトの構築、運用及びWebコンサルティング



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社LYZON 広報担当 郷田、金原

TEL ： 03-5803-0588

E-mail ： press@lyzon.co.jp （goda@lyzon.co.jp、kimbara@lyzon.co.jp）