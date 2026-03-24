【過去最大規模】国際的なチョコレート品評会「ICA」の授賞式と同時開催！「KYOTOコーヒー・チョコレートフェスティバル 2026 Spring」4月4日・5日、舞鶴赤れんがパークで開催

KYOTOコーヒーフェスティバル実行委員会

日本遺産・舞鶴赤れんがパークが、世界基準の熱気に包まれる。

KYOTOコーヒーフェスティバル実行委員会は、2026年4月4日（土）・5日（日）の2日間、過去最大規模となる4号棟・5号棟の全館を使用し、フェスティバルを開催します。さらに今回は、世界的なチョコレートの品評会「International Chocolate Awards」のセレモニーと授賞式を同時開催。全国から選び抜かれたロースタリーのハンドドリップコーヒーと、世界が認めたチョコレートが舞鶴に集結する、特別な二日間です。

■KYOTO コーヒー・チョコレートフェスティバルとは

2024年11月舞鶴赤レンガパークにて

「KYOTOコーヒー・チョコレートフェスティバル」は、厳選されたコーヒーロースターとクラフトチョコレートブランドが一堂に会する、五感で楽しむ体験型イベントです。2024年11月に舞鶴赤れんがパークで初開催され、これまでに4回実施。延べ来場者数は約4万4千人にのぼり、誕生から間もないながらも高い話題性と集客力を誇ります。

このようなイベントを通じて、トップレベルのバリスタのコーヒーや、世界のコンクールで受賞歴のあるBean to barチョコレートを味わい、店舗の方と交流することできる場を提供し、地域の意識向上や地元店舗への刺激になればと期待しています。

■日本で初開催！International Chocolate Awards

世界最大級の独立系チョコレート品評会「インターナショナル・チョコレート・アワード（ICA）」アジア・パシフィック大会の授賞式が、ついに日本で初めて開催されます。舞台となるのは、この「京都コーヒー＆チョコレートフェスティバル」内です。

ICAは、カカオの品質から製造工程、倫理的取引までを厳格に審査する、いわば“チョコレート界のアカデミー賞”。これまで台湾やタイなど主要なカカオ産地で開催されてきましたが、近年の日本勢による目覚ましい躍進と、日本のクラフトチョコレート文化の成熟が世界的に評価され、歴史と革新が息づく京都での初開催が実現しました。

今回は過去の受賞ブランド様も多く出店されます。世界基準の「究極の一枚」とその情熱的な作り手に直接触れられる、日本のチョコレート史に残る歴史的な瞬間をぜひ会場で体感してください。

■北海道から沖縄まで、全国各地から90店舗超が集結！

舞鶴赤れんがパークに全国の名だたるショップが賛同し、一堂に会する理由は二つあります。一つは、実行委員長が機械メーカーとして培ってきた深い業界知識と全国に広がるネットワークへの信頼です。そしてもう一つは、この土地ならではの「人の魅力」です。出店者からは「京都府北部のお客様は人柄が素晴らしく、熱心に説明を聞いてくださるので、提供する側も元気がもらえる」との声が相次いでいます。技術への信頼と、温かな交流がこの祭典を支えています。

ハンドドリップコーヒー -coffee-

SOW COFFEE ROASTERS（東京都港区）／Koss Coffee（東京都大田区）／七星珈琲店（東京都中央区）／hugcoffee（静岡県静岡市）／NUMAZU COFFEE LAB（静岡県沼津市）／ライトローストコーヒー専門店 紅緋（岐阜県関市）／COFFEE ROASTERY 101（愛知県一宮市）／焙煎工房コペ（三重県名張市）／手焙煎珈琲あさぎ（三重県四日市市）／reimeiCOFFEE（三重県津市）／kohaku coffee（滋賀県長浜市）／Coffee Holic Roaster（滋賀県彦根市）／NAKANOTEI COFFEE／OKU COFFEE ROASTERY+（京都府亀岡市）／光田珈琲焙煎店（京都府舞鶴市）／Synapse Roastery Ayabe（京都府綾部市）／しずく舎（京都府南丹市）／土を讃える焙煎所（京都府京都市）／牧野珈琲（京都府京都市）／ehehecoffee（京都府京都市）／EINScoffee（大阪府大阪市）／Mocha Origins（大阪府高槻市）／nocri coffee roaster（大阪府大阪市）／lala una coffee by ST-lala（大阪府枚方市）／KOUNOU-COFFEE（大阪府大阪市）／AND COFFEE ROASTERS（熊本県熊本市）／株式会社ウインドファーム（福岡県遠賀郡水巻町）

Bean to Bar チョコレート -chocolate-

わたし、ローチョコレート（青森県青森市）／cocomas chocolate（埼玉県草加市）／ノエルベルデ・アンチドート（東京都港区）／くにおかチョコレート（東京都目黒区）／RICO KAGURAZAKA（東京都新宿区）／ママノチョコレート（東京都港区）／chocolatier KAITO（東京都武蔵野市）／プレスキルショコラトリー（東京都武蔵野市）／ショコラトリーキャメル（神奈川県鎌倉市）／パティスリーエムニジョウ（神奈川県横須賀市）／莚CACAOCLUB（新潟県佐渡市）／sweets ESCALIER（新潟県新潟市）／Humming Bird（富山県富山市）／FILFIL CACAO FACTORY（石川県金沢市）／EAST ENDERS coffee & chocolate（愛知県豊田市）／オランオラン カカオ（愛知県名古屋市）／CHOCOLATERIE&CAFE C’EST LA VIE（滋賀県草津市）／だもん亭（滋賀県近江八幡市）／YOSANO ROASTER KYOTO（京都府与謝野町）／dari K（京都府京都市）／トモエサヴール（大阪府大阪市）／CHOCO FOREST（大阪府寝屋川市）／焙煎と珈琲 織の花。AND chocolate（大阪府熊取町）／cacaoman's chocolate（兵庫県福崎町）／capRe chocolate（兵庫県姫路市）／ICHIJI（兵庫県芦屋市）／MARU CHOCOLATE FACTORY NAOSHIMA（香川県直島町）／U CHOCOLATE CLUB（愛媛県八幡浜市）／チョコロンブス（福岡県北九州市）／#ほのぼのショコラ（福岡県北九州市）／L'Atelier du Grandeur（福岡県大野城市）／宮崎カカオ（宮崎県宮崎市）／kiitos（鹿児島県鹿屋市）／Lives Chocolate（沖縄県沖縄市）／ちょこれいじ さガーナ、全国を旅するちょこ屋

スイーツ -sweets-

C'est du nanan TOKYO（東京都港区）／郷土菓子処 香月（福井県福井市）／chouchou muffin（福井県福井市）／メゾンフルリール（和歌山県紀の川市）／カフェバル（奈良県奈良市）／京都仁王門おやつ時（京都府宇治市）／mochihi もちひ（京都府京都市）／月猫亭（京都府綾部市）／Fika Mawata（京都府宮津市）／ファームベイク京都（京都府宮津市）／L'accent（兵庫県神戸市）／Touchez du bois-トゥシェドゥボワ-（大阪府大阪市）／Hummingbird（大阪府柏原市）／bar.HIRAYAMA／La fille de FAL（兵庫県南あわじ市）／AOZORAto-あおぞらと-（兵庫県神戸市）／おさじの工房（岡山県奈義町）

キッチンカー -kitchen car- テント-tent-

幸せの黄金鯛焼き（兵庫県豊岡市）／DanRanfoodservice（兵庫県養父市）／Lei（兵庫県神戸市）／pep up food（大阪府守口市）／umashikate(旨し糧)（福井県美浜町）／BiS Dogg（京都府伊根町）／

キッチン オルノ（京都府京丹後市）／無国籍バルhollyhock（京都府与謝野町）／幸せスイーツシエンヌ（京都府京都市）／サトちゃん納得中華まん（京都府南丹市）／Creercafe（大阪府岸和田市）／It's A Beautiful Day Coffee

コーヒー関連商品

PLUSMOTION（奈良県奈良市）/ZEFkobe（兵庫県神戸市）

■イベント

日本初開催！！ インターナショナル・チョコレート・アワードアジアパシフィック大会 授賞式

インターナショナル・チョコレート・アワード

アジアパシフィック大会 授賞式

審査は3月9日～30日に香港、リモートで行われ、大会の優勝者は、2026年10月から11月にかけて開催されるワールドファイナルに進出します。

場所：舞鶴赤れんがパーク ２号棟

日時：2026年4月4日（土）

時間：14:00～16:00

入場料無料

Farm of Africaの岡野あさみさんウガンダカカオ無料セミナー

生産者の生の声が聞ける貴重なセミナー。日本人夫婦がアフリカのウガンダでカカオとバニラを栽培する物語り。



場所 : 舞鶴赤れんがパーク5号棟

日時 : 4月5日（日曜日）

時間 : 12:00～13:00

料金 : 無料、試食あり

ちょこれいじのチョコレート食べ比べセミナー

全国のローカルを感じることができるチョコレート食べ比べセミナー。ここでしか体験できない全国のレアなチョコレート5種類～7種類の食べ比べができる貴重なイベントです。

場所：舞鶴赤れんがパーク 4号棟（予定）

日時：4月5日（日曜日）

時間：14:00～

料金：1,800円

■開催概要

旅するチョコ屋のちょこれいじさんKYOTO コーヒー・チョコレートフェスティバル 2026 Spring- 日時：2026年4月4日（土）・5日（日）10:00～16:00 【雨天決行】- 会場：舞鶴赤れんがパーク 4号棟・5号棟（京都府舞鶴市字北吸1039番地の2）- 入場：無料（※3枚組1,200円のコーヒーチケットを購入していただき、各店舗の自家焙煎コーヒーをお楽しみいただけます。）- 主催：KYOTOコーヒーフェスティバル実行委員会（事務局：YOSANO ROASTER KYOTO）- 後援：京都府、舞鶴市、与謝野町、京都新聞、北近畿経済新聞社- 協賛：京都職業能力開発短期大学校、オートプラザ2&4、ZEFkobe、Bean to bar協会- 公式サイト：https://kyotocoffeefestival.com/

※ 開催内容は予告なく変更する場合がございます

■実行委員長紹介

KYOTOコーヒー・チョコレートフェスティバル実行委員長 小西 栄二（こにし・えいじ）

京都府与謝野町を拠点に、焙煎機ブランド「KYOTO YOSANO ROASTER」を手がける技術者・焙煎士。長年にわたり金属加工や溶接の分野で高い技術力を発揮し、京都府の「現代の名工」にも選出。自ら開発した遠赤外線焙煎機を用い、コーヒーやチョコレートの風味を最大限に引き出す製品づくりを行う。

また、クラフトチョコレートでは「インターナショナル・チョコレートアワード」銀賞を受賞するなど、味覚と技術の両面から新しい価値を発信。京都から“香りとものづくりの文化”を広げるべく、同フェスティバルを主宰している。