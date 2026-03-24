「見えない貢献」を「ありがとう」に変える。家族・チームのためのポイント＆コミュニケーションアプリ『ぐっじょ』提供開始

Straid

Straidは、家庭内の家事育児や組織における「名もなき貢献」を可視化し、感謝とポイントで称賛し合うアプリ『ぐっじょ』の提供を開始いたしました 。

■ 開発の背景：失われがちな「ありがとう」を取り戻す 毎日の家事育児や細かな気配りが「やって当たり前」と当然視されると、感謝が減り、モチベーションの低下や疲弊につながります 。評価されない環境では自発性が減り、組織やコミュニティの活気も低下してしまうという課題がありました 。

■ サービスコンセプト 『ぐっじょ』は、こうした「名もなき貢献」を可視化し、感謝の気持ちをポイントと称賛で贈ることで、ポジティブな連鎖を生み出すサービスです 。認められる喜びが次の自発的な行動を生み、感謝が循環するポジティブな組織・家庭づくりをサポートします 。

■ 『ぐっじょ』の主な機能

貢献を促す「ミッション管理」: 募集中のタスクを早い者勝ちで獲得する「すぐやる」機能や、役割に「立候補する」機能で意欲を可視化します 。完了報告に対し、管理者が理由付きで承認・差し戻しを行うことで丁寧なフィードバックが可能です 。また、優先度（ ）や期限（⏳）を設定したタスク設計や、期待以上の貢献に対してボーナスポイントを付与することもできます 。

称賛の連鎖を生む「コミュニティハブ」: タスク完了時にタイムラインに通知し、全員で称賛し合う「みんなのぐっじょぶ」機能でピア効果を生み出します 。日常のやり取りができる「みんなの掲示板」や、運営からの重要なお知らせ表示機能も備えており、日々の感謝の習慣化を促します 。

モチベーションを高める「ごほうび交換」: 貯めたポイントは公式グッズやデジタルギフトのほか、ユーザー自身が出品する「肩もみ券」などの手作りごほうびと交換できます 。住所入力不要でその場で引換コードが発行されるため、即座にごほうびを受け取れるストレスフリーな体験を提供します 。

■ 規模や用途に合わせた料金プラン メアド不要の子供用アカウント作成機能なども備え、多様な組織形態に柔軟に対応します 。

ファミリープラン（～5名まで）: 無料。基本機能の利用や公式グッズ交換が可能です 。

チームプラン（～25名まで）: 月額 2,980円。広告なしで、複数管理者機能やチーム限定ギフトなどが利用でき、部費などでの導入も可能です 。

スクール・組織プラン（～100名規模）: 月額 9,800円 ＋ 初期費 50,000円。企業独自のギフト登録機能があり、福利厚生費での導入に最適です 。組織内タイムラインの活性化に役立ちます 。

エンタープライズプラン（101名～）: 1ユーザー 200円 ＋ 初期費個別見積もり。専任サポートチームによる伴走や高度な分析ダッシュボードを提供します 。

※『ぐっじょ』は広告に頼らず、企業から割引や体験を仕入れてアプリ内ごほうびとして提供するB2B2Cリワード誘致や、物販（送客）モデルを採用することで、新しいユーザー体験を実現しています 。

現在はテストユーザーによる最終検証中であり、引き続きテストユーザーを募集しています。

ユーザー目線でしか見つけられないUXの改善を行った後にローンチをします。



テストユーザーをやってもいい、という方がいらっしゃいましたら是非以下サイトよりテストへ参加頂ければ幸いです。



ローンチ後の導入などについても適宜お問い合わせください。

■ お問い合わせ先 公式サイト：https://lp.goodjjo.com/

■ 運営 公式サイト：https://www.straid.co.jp/