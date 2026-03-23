消臭効果でニオイもスッキリ！クロスバンド内蔵でかさばる布団もスッキリ収納！

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「炭消臭 布団収納(羽毛布団兼用)」1,628円（税込）を3月23日(月)より発売開始しました。

・クロスバンド内蔵でかさばる布団もスリムに

内蔵されたクロスバンドでシングルサイズの羽毛布団のボリュームを抑えてコンパクトに収納することができます。

・炭シートでニオイ移りを防ぐ

底面に消臭効果のある炭シートを内蔵しているので長時間の保管でもニオイ移りを防いでくれます。

・中身が分かる透明窓付き

中身が見えるクリアな窓付き！収納後は、高さ約10cmのコンパクトサイズに！押入れやクローゼット上段に置いても、何を入れたか一目で分かる！

・便利な両開きファスナー

天面の両開きファスナーで大きく開閉できるから取り出しやすい♪

・持ち運びに便利な取っ手付き

取っ手が付いているので、持ち運びもスムーズにできます。

・コンパクトに収納可能！

使わないときは小さく畳んで保管できます！

「炭消臭 布団収納(羽毛布団兼用)」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：生地・バイアス・取っ手：ポリプロピレン

炭シート：ポリプロプレン・炭

窓部分：ポリエチレン樹脂

サイズ(約)：奥行き55cm×幅85cm×高さ10cm

価格：1,628円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など

※関連商品

「炭消臭 大収納衣類」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：生地・バイアス・持ち手：ポリプロピレン

炭シート：ポリプロプレン・炭

窓部分：ポリエチレン樹脂

サイズ(約)：奥行き35cm×幅70cm×高さ30cm

価格：1,628円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など

「炭消臭 ベッド下収納」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：生地・バイアス・引き手：ポリプロピレン

炭シート：ポリプロプレン・炭

窓部分：ポリエチレン樹脂

サイズ(約)：奥行き34cm×幅80cm×高さ16cm

価格：1,078円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など