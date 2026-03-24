平日夜の生放送！音楽ラジオ番組「TIME TRACKS」が4月スタート。ロックもR&Bもその日の気分で。個性溢れる2人のDJが、大人の洋楽を自由にセレクト

平日の夜をしっとり彩る、大人のための音楽プログラム

株式会社ミュージックバード

「TIME TRACKS」

4月1日スタート （月～木）21:00～23:00

出演：Jojo大谷［月・火担当］、DJ MILKEY(飯村美樹)［水・木担当］

アナログ時代のカセットテープやレコードの「トラック（track）」を思わせる懐かしさと、時代のレールを走る「軌道（tracks）」という意味を重ねています。「TIME TRACKS」は、時代やジャンルには捉われない、その日/その時の気分で彩る心地よいロック・R&Bなど洋楽を中心にDJがセレクトした音楽番組。

More Music…音の時間列車のように走りだす音楽のコンテンツ群。「あの時代に確かにあった空気感」「時代を超えて残る音楽の質感」を大切にしながら、ジャンルや国境、言語の壁を越えてセレクトされた楽曲たちを紡ぎ、リスナーの多様な気分に寄り添う空間。その日に起きたNEWSと話題、リスナーとのコミュニケーションも織り交ぜながらちょっぴり大人でオリエンテッドな空間を演出します。

月・火曜を担当するのは、国際放送局でアナウンサーとしても活躍するJojo大谷。長い海外生活で培った流暢な英語も交えてナビゲートします。一方、水・木曜担当のDJ MILKEY（飯村美樹）はキュートなルックスから一転、クールな選曲とプレイで音楽好きなリスナーを魅了します。異なる個性が織りなす、心地よい音楽の時間をお楽しみください。

番組ホームページ https://musicbird.jp/cfm/timetable/t_tracks/

番組公式X https://x.com/timetracks_fm

番組宛てメッセージの宛先は

［月・火］time_jojo@musicbird.co.jp

［水・木］time_milkey@musicbird.co.jp

Xでの投稿はハッシュタグ「#T_TRACKS」でお待ちしてます！

＜出演者プロフィール＞

月・火パーソナリティ：Jojo大谷（じょじょ・おおたに）

国際放送局の現役アナウンサーであり、マルチリンガルMCとして世界に向けた発信を続けるJOJO大谷（大谷ジーン）。日英を母語レベルで操り、ロシア語・スペイン語も駆使する。震災報道や国際ニュースで高い評価を受け、米エミー賞受賞番組にも貢献。ラジオDJ、テレビキャスター、同時通訳、司会まで幅広く活躍する国際派ブロードキャスター。

［Jojo大谷 X］https://x.com/timetraxjojo

●コメント：Jojo大谷

「26年ぶりに、マイクの前へ。止まっていた時間のトラックをもう一度走らせ、このラジオから、みんなが集まれる場所を作りたいと思っています。」

水・木パーソナリティ：DJ MILKEY（でぃーじぇー・みるきー）／飯村美樹（いいむら・みき）

俳協所属。フリーアナウンサー、ナレーターとして活動中。現在はラジオNIKKEIにて多数の経済番組の進行役やアシスタントを務め、音楽特番も担当。また、イベント等でDJとしても活動。ニュースや選挙リポートのほか、素手で魚をつかまえたり、崖から飛び降りたりと、体を張ったロケも得意。趣味はギター、バイクツーリング。

［飯村美樹 X］https://x.com/iimuramiki

●コメント：DJ MILKEY

「音楽を通して、リスナーのみなさんといろんな気持ちを共有しながら、一緒に楽しい時間を過ごせたら嬉しいです。」

＜その他、多彩なカルチャーを発信する新番組が続々スタート！＞

★ユーミン50年の音楽世界を深く読み解くラジオ番組がスタート！

「大塚商会 Sound Together～Yuming All Works」

4月4日スタート

（土）9:00～9:30 出演：福山香温

1973年のデビューから50周年を駆け抜け、そして2026年現在地までのユーミンの楽曲や音楽活動を、「Yuming All Works」として編み上げ、単なるヒット曲紹介に留まらず、時代背景、制作の舞台裏など、さまざまな角度と視点から深く掘り下げていくプログラムです。

「Radio Star Audition 2026」

4月3日スタート（金）22:00～23:00

「＃サロプロ」

4月3日スタート（金）23:00～23:55 出演:大城開、べーちゃん

「戸田酒店presents 美味しいJApal」

4月4日スタート（土）9:30～9:55 出演: 清田陽平

「防災士研修センター presents ”防災スイッチON！”」

4月4日スタート（土）17:30～17:55 出演: 玉田太郎、黒瀬智恵

「ココロの休憩室～のりこのココだけの話」

4月4日スタート（土）11:45～11:55 出演: 石橋典子

「日曜夜の『推しごと』研究所～AI時代に選ばれ続ける、愛され企業の生存戦略～produced by Voicy」

4月5日スタート（日）22:00～22:30 出演:土井遼平、さっちー

「ONE5 presents 『瞬きもせず～武道館への道～』」

4月6日スタート （月）24:00～24:30 出演:瞬きもせず

★詳しくはこちら https://musicbird.jp/cfm/news/64944/(https://musicbird.jp/cfm/news/64944/)

＜番組を聴くには＞

「ミュージックバード」で制作している番組は、全国のコミュニティFM局でお聴きいただけます。

以下の方法で、お好みの環境に合わせてご利用ください。

※番組の編成は局ごとに異なります。各局の番組表をご確認ください。

■ラジオで聴く

全国のコミュニティFM局で放送しています。

お住まいの地域の対応局は、下記の一覧よりご確認いただけます。

（各局時間帯により、ご活用の番組が異なります）

［対応局一覧を見る］ https://musicbird.jp/cfm/biz/company/introduce/

■インターネットで聴く

パソコンやスマートフォンから、全国どこでも番組をお楽しみいただけます。

対応局はJCBAサイマルラジオ対応局をご確認ください。

※エリアは関係なく、全国どこでもお聴きいただけます。

［JCBA対応局を見る］ https://musicbird.jp/cfm/biz/company/introduce/

■アプリで聴く

スマートフォンアプリ「Radimo（レディモ）」等で番組を聴取できます。

外出先でも手軽にお楽しみいただけます。

※スマートフォンでアプリをインストールしてお聴きください。

※エリアは関係なく、全国どこでもお聴きいただけます。

［Radimoをダウンロード］ https://musicbird.jp/cfm/radimo/

［FM＋＋をダウンロード］ https://fmplapla.com/

［リスラジをダウンロード］ https://listenradio.jp/

●株式会社ミュージックバードについて

近年、大規模自然災害の増加と共に、地域密着型のラジオ「コミュニティFM」の重要性に注目が集まっています。地域住民の日常的な情報インフラとして機能することで、災害時のメディアとしても活躍できる環境が構築でき、 緊急時における自治体の情報伝達がスムーズになります。私たち「ミュージックバード」は、そのコミュニティFMを支え、地域の課題を共に解決していくことを目指しています。

【会社概要】

社名：株式会社ミュージックバード

本社所在地：東京都千代田区麹町1-8 JFNセンター5階

代表取締役：村上正光

設立：1986年5月

HP：https://musicbird.jp/cfm/biz/