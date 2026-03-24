【3月24日～受付開始】最短４週間で「中１英語」を先取り！―新中１英語オンライン速習コース-無料モニター受講生募集

株式会社ウィア・エデュケーション

株式会社ウィア・エデュケーションが運営する進学・学習教室「イエナアカデミー」（本社：東京都文京区）は、新中学1年生を対象とした「新中１英語オンライン速習コース」の無料モニター受講生（先着10名様）の受付を2026年3月24日より開始いたします。

本コースは、昨年度も大好評をいただき、受講開始から１年で英検準１級レベルに到達した生徒も。中３終了時には大学入試レベル、高１冬には東大英語合格点の到達を目指せる入門プログラムです。

今回、幅広い方に本ビデオコースを知っていただきたく、先着20名様に限り無料モニターとしてプログラムを提供いたします。

■コースの特長

１.最短4週間で中１英語を速習

リーディング45本・フォニックス20本・英文法75本をビデオ学習で網羅。確認課題を通じて確実に定着します。

２.自分のペースで学べる

ビデオ視聴コースだから、中学受験を終えた小学校６年生が春休み期間に集中して英語の先取りを行ったり、英語の理解に不安のある中学1年生が夏休みに時間をかけて復習したりなど、受講生の皆さんのペースに合わせた学習が可能です。

３.大学入試・将来まで生かせる英語力

イエナアカデミーオリジナルのバイリンガルメソッドに基づいた教材で、中学英語の枠を超えて、大学受験やその先の社会で役立つ実践的な英語力を育成。

■成果の実績

受講生の中には、 コース修了後1年で英検準１級に合格 した生徒も。

中１終了時点で英検２級取得、中３終了時で大学入試レベルに到達した実績もあります。

■開講スケジュール・募集要項

対象コース名：

コースURL: https://jena-academy.com/course/online-english

募集開始：2026年3月24日

開講時期：2026年4月～

募集定員：先着10名様を無料モニター受講生として募集

受講形式：ビデオ視聴学習

コース：フォニックス20本・英文法75本・リーディング45本＝計140本

費用：無料（通常価格(税込)：\32,780)

【無料セミナー開催】

受講を検討中の方向けに「フォニックス体験レッスン（1回完結・60分）」を無料で開催。実際の教材とカリキュラムを体験いただけます。





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■イエナアカデミーについて

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イエナアカデミーは、「一人ひとりに寄り添い最適な学びを届ける学習塾」として、初学者から東大、最難関医学部・海外大学進学を目指すお子様のニーズに合わせた教育プログラムを提供しています。

英語教育では独自のバイリンガルメソッドを採用し、「英語を英語のまま理解する力」を育てるカリキュラムを展開しています。また数学教育では、生徒一人ひとりに合わせた個別対応型の学習プログラムにより、大学受験を見据えた学習をサポートしています。

2026年度入試においては、大学受験科生は全員が第一志望の大学に合格を果たしました。



■イエナアカデミー公式ウェブサイト

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≪本件に関するお問い合わせ先≫

イエナアカデミー

E-mail：pr@jena-academy.com

HP：https://jena-academy.com/course/online-english