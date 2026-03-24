株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、セキュリティの高い環境で生成AIを利用できる、法人向け生成AIエージェント「ChatSense（チャットセンス）」を提供しております。この度、「スライド生成AI」機能のPPTX出力機能を大幅に強化することを発表します。

スライド生成AI「ChatSense」、パワポ出力機能を強化予定

「スライド生成AI」機能は、AIが自動でプレゼンテーション資料を生成できるChatSenseの人気機能で、そのデザイン品質の高さが特に好評を博しています。今後PPTX出力時の図表・オブジェクト出力にも対応予定です。詳しくはこちらをご覧ください。https://chatsense.jp/gallery/slide-gen(https://chatsense.jp/gallery/slide-gen?utm_source=293&utm_medium=prtimes)

株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役：門脇敦司、以下ナレッジセンス）は、当社が提供する法人向け生成AIエージェント「ChatSense」のスライド生成AI機能について、PPTX出力機能を強化予定であることを発表します。今月中に図表・オブジェクトのPPTX出力に対応予定です。詳細はこちらよりお問い合わせください。https://chatsense.jp/contact(https://chatsense.jp/contact?utm_source=293&utm_medium=prtimes)

■ リリースの背景 ― PPTX出力時のオブジェクト非対応という課題

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化やサービス品質向上を目的として、多くの法人で導入が進んでいます。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティの高い環境や社内データの追加学習機能など法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

中でも「スライド生成AI」機能は、社内データをもとにAIがプレゼンテーション資料を自動生成できる機能として好評を博しています。生成されるスライドのデザイン品質は非常に優れており、完成度の高いプレゼン資料が数分で生成できると評判です。また、生成したスライドをそのままPowerPointファイル（PPTX）として出力できる点も多くのユーザーから支持されています。

しかしながら、これまでのPPTX出力機能には制約があり、テキストの編集は可能な一方で、図表・グラフ・画像などのオブジェクトがPPTXとして出力できないという課題がありました。スライド上に図表が含まれる場合、オブジェクト部分はPPTXには反映されず、ユーザーが手動で補完する必要がありました。

この課題を解消するため、現在急ピッチで対応を進めており、今月中に図表・オブジェクトもPPTX出力できるよう強化予定です。（出力の精度向上については継続的にアップデートを重ねていきます）

スライド生成AI機能の詳細についてはこちらもご確認ください https://chatsense.jp/gallery/slide-gen(https://chatsense.jp/gallery/slide-gen?utm_source=293&utm_medium=prtimes)

■ 機能の特徴（予定）

1. デザイン品質が高いスライドをそのままPPTXに出力

ChatSenseの「スライド生成AI」機能で生成されるプレゼンテーション資料は、デザイン品質が非常に優れており、ビジネスシーンにすぐに活用できる完成度の高いスライドが数分で生成できます。生成したスライドはPowerPointファイル（PPTX）として出力でき、そのまま編集・共有が可能です。スライドのギャラリーはこちらよりご確認いただけます。https://chatsense.jp/gallery/slide-gen(https://chatsense.jp/gallery/slide-gen?utm_source=293&utm_medium=prtimes)

2. 今月中に図表・オブジェクトのPPTX出力に対応予定

これまでPPTX出力時に図表・グラフ・画像などのオブジェクトが出力できないという制約がありましたが、今月中にこの課題を解消する予定です。今後は、スライド上の全ての要素（テキスト・図表・オブジェクト）を含めたPPTXファイルとして出力が可能となります。これにより、AIが生成したスライドをさらに高い完成度でPowerPointとして活用いただけるようになります。

3. さらなる精度向上を目指し継続的にアップデート

今回のPPTX出力機能強化に加え、スライド生成AIの生成精度についても継続的なアップデートを予定しています。社内データとの連携精度向上、デザインテンプレートの拡充、スライド構成の最適化など、多方面からのアップデートを重ね、より高品質なスライド生成AIを目指してまいります。

■ 法人向けAIエージェント「ChatSense（チャットセンス）」とは

ChatGPTは、米OpenAI社が2022年秋にリリースした大規模言語モデルです。ナレッジセンスの提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスです。ChatSenseは、企業・官公庁・総合大学など、多くの法人で導入実績があります。以下の特徴があります。

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

無料のスタータープランから、全ての法人プランで利用可能な共通の機能です。また、ビジネスプラン以上では、より高度なセキュリティ機能（シングルサインオン、禁止ワード登録、IP制限、履歴のエクスポート機能など）を追加料金無しでお使いいただけます。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という法人・行政のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

（参考）その他、ChatGPTで必須のセキュリティ対策については、こちらの記事などをご参考ください。https://chatsense.jp/blog/chatgpt-security(https://chatsense.jp/blog/chatgpt-security?utm_source=293&utm_medium=prtimes)

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業や行政・自治体向けのDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、ビジネス向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業や行政機関からのご相談をお待ちしております。https://knowledgesense.jp/(https://knowledgesense.jp/?utm_source=293&utm_medium=prtimes)

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan(https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=293&utm_medium=prtimes)

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立： 2019年4月10日

事業内容：

・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営

・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング

・社内外向けのソリューション開発

社内データを活用した企業向けRAG

https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service

エンタープライズサーチ

https://chatsense.jp/blog/enterprise-search

スライド生成AIエージェント

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-slide-ai

本文中に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。