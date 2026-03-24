京都の神社が「文学・映画の聖地」へ。第2回京都やおよろず文学賞の入選作を実写映画化！ショートドラマ『丸太町通りをクロックスで擦る夜』をYouTubeで公開

株式会社さわらぎ

神社仏閣を「楽しい場所・地域コミュニティの中心」へとアップデートし、次世代へ「日本人のアイデンティティ」を繋ぐ活動を展開する「株式会社さわらぎ、神社仏閣をもっと身近に」（代表：椹木秀明）は、主催する「京都やおよろず文学賞」の新たな試みとして、入選作品を原作としたショートドラマ映像を制作いたしました。

作品タイトルは『丸太町通りをクロックスで擦る夜』。本日よりYouTubeにて本編を公開いたします。本作は、学問・文芸に由緒ある梨木神社を「文学の聖地」とすることを目指し、京都やおよろず文学賞映像化制作実行委員会（櫻井潤・立命館大学映像学部および同志社大学の学生等）と連携して制作されました。

■本リリースのポイント

「書く」から「撮る」へ

文学賞の枠を超え、入選作品をショートムービー化することで、若手作家や映像クリエイターの発表・交流の場を創出。

大学・学生との連携

立命館大学映像学部と同志社大学の学生がプロジェクトに参加し、持続的な地域活性化活動を目指す。

神社のハブ化

伝統ある梨木神社を舞台に、現代のアートやエンタメを紐づけることで、新たなファン層（ライト層）が足を運ぶきっかけを作る。

■ショートドラマ作品概要

タイトル： 『丸太町通りをクロックスで擦る夜』

内容： 33歳の主人公が、戻るはずのない学生時代の「猪熊寮」の談話室へとタイムスリップする、切.

なくも温かい物語。

作品URL： https://youtu.be/bWClnc1utsI

原作： 足羽真（京都やおよろず文学賞 入選作）

脚本： 田中とい

監督・撮影： 櫻井潤（ https://www.instagram.com/summery_bird_cakes/ ）

制作協力： 立命館大学映像学部、同志社大学学生プロジェクトチーム

■今後の展開：次回「ことなり京都 第3回京都やおよろず文学賞 in 梨木神社」開催予定

本映像作品の公開を皮切りに、次回の「京都やおよろず文学賞」の開催および、梨木神社での大型イベントを実施予定です。

イベント名： ことなり京都 第3回京都やおよろず文学賞 in 梨木神社

開催日： 2026年11月14日予定

内容：

文学賞結果発表（当日開催）

「萩のトンネル」アップデート（地域と作り上げる象徴的な場所づくり）

文学マルシェ（古本・フリーマーケット）

フード出店（キッチンカー・軽食・お酒等）

オリジナル御朱印の授与

※日程や内容は変更になる場合がございます。



■発信元：株式会社さわらぎ、神社仏閣をもっと身近に について

人口減少や高齢化により維持が困難になりつつある社寺を、地域コミュニティの「ハブ」として再生させる活動を行っています。過去には上賀茂神社や大原野神社での動員実績があり、今回の梨木神社でのプロジェクトを通じて、さらに「必要な場所」としての魅力付けを加速させます。

代表者： 椹木秀明

公式X： @mottomijikani

「映画：丸太町通りをクロックスで擦る夜」イベントロゴ

第二回イベントチラシ（終了）