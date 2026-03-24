【シンクタンクフォト新製品】アウトドアフォトグラファーのための究極のスリングバッグ「フォトクロス V2」が登場！過酷な環境下での撮影をサポート。

銀一株式会社

長年にわたり、世界中のフォトグラファーから絶大な信頼を寄せられているアメリカのthinkTANKphoto（シンクタンクフォト）。「Quality Equals Longevity（品質は長寿命に等しい）」という理念のもと、プロフェッショナルの過酷な使用に耐えうる堅牢な製品設計を行い、製品を長く愛用してもらうことで環境負荷を低減する取り組みを続けています。

2026年3月28日（土）、同ブランドより「フォトクロス V2」の11Lおよび14Lモデルを発売いたします。本製品は、快適性・保護力・耐久性のすべてを求めるアウトドアフォトグラファーの厳しい要求に応えるため、大幅なアップデートを遂げました。フィールドを選ばず、最高の一瞬を追い求めるクリエイターのパフォーマンスを最大限に引き出します。

また、都市部でも野外でも活躍するバックパック「ダークライト」の25Lサイズ「ダークライト25L」と、Canon EOS R1用とCanon EOS R5 Mark II用のハイドロフォビア用アイピースも、同時に発売いたします。

「フォトクロス V2」発売案内：銀一株式会社(https://www.ginichi.co.jp/information/topics/49411/)

「ダークライト25L」「ハイドロフォビア用アイピース」発売案内：銀一株式会社(https://www.ginichi.co.jp/information/topics/49392/)

PhotoCross V2（フォトクロス V2）

【製品特徴】

・バッグを下ろさず、瞬時に撮影へ（スウィングアクセス構造）

バッグを背中から前面へ素早く回転させるだけで、サイドパネルから機材を取り出せる「スウィングアクセス構造」を採用。バッグを地面に下ろす手間を省き、決定的なシャッターチャンスを逃しません。

・過酷な環境に耐えうる堅牢性と耐候性

メイン開口部にはYKK製止水ファスナー（AquaGuard(R)）を採用。本体素材には、環境に配慮したPFASフリーの耐久撥水（DWR）コーティングを施し、シームレスなCORDURA(R)（コーデュラ）ナイロン製のベースおよびフロントパネルを組み合わせています。また、悪天候時に機材を完全に保護するシームシール処理済みレインカバーも標準装備しています。

前モデルからの主なアップデートポイント

V2モデルでは、より厳しいフィールドでの使用を想定し、細部にわたる改良が施されました。

■ 耐久性の更なる向上

メイン生地に、耐摩耗性に優れたCORDURA(R) 915Dと、引き裂きに強い420D リップストップナイロンを採用。枝の引っかかりや岩場での擦れなど、アウトドア特有のリスクから機材を守ります。

■ 長時間の撮影を支える快適性の追求

ショルダーストラップに高密度なEVAフォームを追加。機材重量による肩への負担を軽減し、一日中の携行でも快適さを維持します。また、ハーネスシステムを刷新し、激しい動きを伴うアクティビティや、小柄な体型の方にも隙間なくフィットする設計へと進化しました。

■ 操作性と収納効率の改善

ジッパーの配置角度を最適化し、カメラ収納部へのアクセスがよりスムーズになりました。また、フロントポケットの容量を拡大。内部のアクセサリー用ジッパーポケットへの動線もスムーズになり、小物の出し入れもストレスなく行えます。

■ 洗練された新カラーの追加

プロユースに最適な「バサルトブラック」に加え、最新のアウトドアギアのトレンドを取り入れた、自然に馴染む「デザートセージ」を新たにラインナップしました。

バサルトブラック

デザートセージ

収納例

■ 11Lモデル 収納目安

標準カメラボディ1台（24-70mm f/4装着）＋ 14-24mm f/2.8、50mm f/1.4 など（または標準ボディ1台＋追加レンズ2～4本）

■ 14Lモデル 収納目安

標準カメラボディ1台（24-70mm f/2.8装着）＋ 14-24mm f/2.8、70-200mm f/2.8 など（または標準ボディ1台＋追加レンズ2～4本）

スペック

フォトクロス V2 11L

左：バサルトブラック 右：デザートセージ

価格：24,200円（税込）

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g66529/(https://www.ginichi.com/shop/g/g66529/)

JANコード：

0819865014288（バサルトブラック）

0819865014295（デザートセージ）

外寸：H28.5 × W40 × D18.5cm

カメラ収納部（内寸）：18-24 × 35.5 × 10cm

容量：11L（カメラ収納部 9.5L）

重量：0.96 kg（全オプション装着時）

同梱物：ディバイダー ×4、三脚用ストラップ ×2、レインカバー

フォトクロス V2 14L

左：バサルトブラック 右：デザートセージ

価格：26,400円（税込）

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g66530/(https://www.ginichi.com/shop/g/g66530/)

JANコード：

0819865014301（バサルトブラック）

0819865014318（デザートセージ）

外寸：H32 × W44.5 × D20cm

カメラ収納部（内寸）：23-28 × 39 × 12cm

容量：14.5L（カメラ収納部 12.5L）

重量：1.1kg（全オプション装着時）

同梱物：ディバイダー ×4、三脚用ストラップ ×2、レインカバー

DarkLight 25L（ダークライト 25L）

左：ブラック 右：モンテイングリーン

価格：35,200円（税込）

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g202563/(https://www.ginichi.com/shop/g/g202563/)

都市部でも野外でも活躍するバックパック「ダークライト」に、新しく25Lサイズが登場しました。

バッグのフロントパネルにはレーザーカットされたモールパネルを備え、複数のアタッチメントポイントがあり、サードパーティ製のモジュラーポーチを取り付けて容量の拡張もできます。ポーチはバッグ左側にも取り付けが可能で、より多くの荷物を持ち運びたい場合に便利です。

また、フロントパネル上部にはベルクロが設けられ、お持ちのパッチなどを取り付けて自由にカスタマイズができます。

ウエストストラップを装着したままバッグを体の前面に回すことにより、バッグを下ろさずにバックパネルからメインコンパートメント全体にアクセスできます。ウエストストラップは不要な際は取り外しも可能です。

また、ジッパーで開閉する上蓋からもメインコンパートメントへアクセスができ、素早く機材の出し入れができます。

収納例

■ 収納目安

レンズを装着したカメラボディ2台＋レンズ4～6本、アクセサリー類

最大レンズ：150-600mm f/5-6.3（カメラに装着した状態）



スペック

JANコード：

0874530001765（ブラック）

0874530001796（モンテイングリーン）

外寸：H52 × W30.5 × D24.1cm

内寸：内寸：H49.5 × W27.9 × D15.2cm

容量：25L

重量：1.84kg（全オプション装着時）

同梱物：レインカバー、ウエストストラップ

EP-R1 / EP-R5（ハイドロフォビア専用アイピース）

EP-R1（Canon EOS R1用）EP-R5（Canon EOS R5 Mark II用）

シンクタンクフォト製ハイドロフォビア専用のアイピースです。

EP-R1 スペック

価格：5,940円（税込）

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g66522/(https://www.ginichi.com/shop/g/g66522/)

JANコード：0874530006012

対応機種：Canon EOS R1

EP-R5 スペック

価格：7,040円（税込）

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g66523/(https://www.ginichi.com/shop/g/g66523/)

JANコード：0874530006050

対応機種：Canon EOS R5 Mark II

販売エリア

シンクタンクフォト製品は、オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。

国内正規販売店は、銀一ホームページ(https://www.ginichi.co.jp/support/shop/) にてご確認いただけます。

thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）

thinkTANKphoto （シンクタンクフォト）は2005年、Doug Murdoch （ダグ マードック）とMike Sturm （マイク スターム） の二人のデザイナー、それにDeanne Fitzmaurice （ディアン フィッツモーリス）とKurt Rogers （カート ロジャース）という二人のフォトグラファーのチームによって設立されました。

大手カメラケースメーカーで何年にも渡って製品デザインの経験を持つDougとMikeが練り上げた製品を、DeanneとKurtが厳しいフィールドテストに持ち出して改良点を指摘する、という過程で生み出される製品は、どれも野心的で、かつ洗練された 使い心地を誇ります。さらにバッグ全体の頑丈さと細部まで 行き届いた工夫により、撮影現場での頼れるパートナーとなり ます。

過酷な撮影環境にも耐えうる信頼の品質と機能性を併せ持つシンクタンクフォトの製品は、世界中のフォトグラファーから高い支持を得ています。

その伝統を継承しながらも常に変化する世の中の潮流に対応し、プレミアムな製品を提案し続けます。

シンクタンクフォト国内ブランドサイト：https://thinktankphoto.jp/(https://thinktankphoto.jp/)

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

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