電動昇降・チルト機構・水平天板を集約した、″全部入り″デスクを発売！寝ながらゲームから創作活動まで、あらゆる姿勢を最適化

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」は2026年3月、電動昇降×チルト×水平天板の機能を集約した「電動昇降チルトデスク BHD-1100FAC(https://www.bauhutte.jp/product/bhd1100fac/)」を発売いたします。

近年、ゲームだけでなくイラスト制作や動画編集など、多彩な活動をシームレスに楽しむ多趣味なゲーマーが増加しています。これに伴い、PC作業の定番である平面天板に加え、より創作活動に適した「天板が傾くデスク」への注目も高まってきました。

しかし、従来の傾斜デスクには実用面での課題もありました。天板全体が傾くためにマウスや飲み物を安定して置けなかったり、わずかな水平部が左側に配置されていたりと、マウス操作との相性に悩むケースも少なくありません。

そこで、これら全てのニーズに応えるべく「全部入り」モデルを開発しました。110cmというコンパクトな横幅に、角度自在なチルト機構と、マウス操作・小物設置に便利な右側固定の水平天板を統合。さらに、ミリ単位で高さを調節できる電動昇降機能も搭載しています。座り・立ち・寝姿勢など、その時々のスタイルに合わせた「自分に最もフィットする環境」を一台で実現します。

◆「傾斜＆水平」のハイブリッド天板

可動チルト部（幅65cm）と固定水平部（幅35cm）に分割したハイブリッド構造。最大40°の無段階チルトにより、液晶ペンタブレット（液タブ）での描画はもちろん、キーボード操作時の手首の負担を抑えるなど、用途に合わせた最適な角度を追求できます。右側に水平エリアを配置することで、メイン天板に傾斜をつけた状態でも、マウスや飲み物を安定して設置できます。クランプ式モニターアームの取り付けも可能。傾斜デスク特有の「物の置き場に困る」問題をスマートに解決しました。

角度調節にはガスシリンダー方式を採用しており、重い液タブを載せたままでも軽い力でスムーズに操作できます。また、天板端には脱着可能なストッパーを装備し、傾斜時のデバイス滑落をしっかりガードします。

◆全姿勢対応の電動昇降

ボタン操作で天板高を74.5～116.5cm（固定脚時：69.5～111.5cm）の範囲で調節できる電動昇降機能を搭載。昇降機能とチルト機能を組み合わせれば、どのような体勢でも「画面の見やすさ」と「手首のラクな角度」を最適なバランスで保てます。リクライニング時の「寝ながら姿勢」では手首を自然な形に保つ緩やかな傾斜をつける、集中力を高める「立ち姿勢」では手元のデバイスを見やすい角度へ調整するなど、作業姿勢に合わせたベストな角度に調節可能です。

最大4パターンの高さを記憶できるメモリー機能を搭載。設定した天板高までワンタッチで昇降させられます。障害物接触時に自動停止する衝突検知機能も備え、日々の利便性と安全性を両立しました。

※全ての対象物に対する動作を保証するものではありません。昇降の際は必ず周囲の安全を確認してください

◆キャスターで移動ラクラク

レイアウト変更や掃除に伴う移動に便利なロック付きキャスターを標準搭載。デスクを使用しない時は部屋の隅へ避けておくなど、空間を有効活用できます。安定性を重視する方のための高さ調節ネジ（固定アジャスター）も同梱し、設置スタイルを自由に選択可能です。

別売のケーブルオーガナイザー(https://www.bauhutte.jp/product/bhpc500/)と併用し電源タップごと配線を集約すれば、昇降時の断線リスクを抑え、デスクの移動もスムーズに行えます。付属のケーブルクリップ（4個）を活用することで、足元まで隙のない機能的なデスク環境が完成します。

◆その他製品特長

○JIS規格準拠の社内試験クリア

垂直負荷750Nの安定性試験を実施。高所（スタンディング時）やキャスター仕様時の安定性を確認済。

○安全なシャフトカバー

昇降用回転シャフトをカバーで保護。衣類や髪の毛の巻き込みを防止。

○便利なサイドフック

ヘッドセットやカバンをスマートに収納。

○メラミン天板

汚れ・傷に強い化粧板を採用。

製品ページはこちら :https://www.bauhutte.jp/product/bhd1100fac/

◆製品概要

【製品名】電動昇降チルトデスク BHD-1100FAC

【サイズ】幅110×奥行52×高さ74.5～116.5cm（高さ調節ネジ：69.5～111.5cm）

【耐荷重】50kg

【材 質】スチール、メラミン樹脂

【価 格】OP価格（税込参考：38,880円）

【ＵＲＬ】https://www.bauhutte.jp/product/bhd1100fac/

※その他製品詳細はバウヒュッテ公式サイトよりご確認ください。

「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

■ブランドページ：https://www.bauhutte.jp/

■Amazonブランドストア：https://www.amazon.co.jp/bauhutte

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/bauhutte

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@bauhutte