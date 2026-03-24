【都心旗艦店誕生】株式会社AHB「ペットプラス大井町トラックス店」2026年3月28日（土）11:00 グランドオープン

株式会社AHB

株式会社AHB（本社：東京都江東区）は、2026年3月28日（土）、東京都品川区に「ペットプラス大井町トラックス店(https://www.ahb.jpn.com/shops/01324)」をグランドオープンいたします。本店舗は、当社が展開するペット専門店「ペットプラス」の142店舗目となり、都市部におけるブランドの旗艦店として位置づけられます。

店舗正面イメージ

当社は現在、全国に141店舗（2026年3月時点）のペットプラスを展開するほか、パートナープラス1店舗(https://www.ahb.jpn.com/partner/)、トリミングサロン44店舗(https://petplus-trimming.com/shop/)、いぬのようちえん2店舗(https://www.ahb.jpn.com/service/kindergarten/)、AHBASE(https://www.ahb.jpn.com/service/ahbase)および動物病院1店舗(https://www.ahb.jpn.com/service/clinic)を運営しております。今回の出店によりペットプラスは142店舗体制となり、これまで全国で培ってきた運営基盤とサポート体制を活かし、都市部における新たなブランド発信拠点としてサービスのさらなる充実を図ってまいります。

本店舗は、ワンちゃん・ネコちゃんとの出会いだけでなく、その後の暮らしまでを見据えた複合型のペットショップです。ペットフードやペット用品の販売に加え、トリミングサロンやペットホテルなどを併設し、日常ケアから継続的なサポートまで総合的に提供してまいります。

店内イメージ

■ 出店の背景 ― 「迎えてからが本当のお付き合い」

都市部では、住環境やライフスタイルの多様化に伴い、ペットを迎える際のサポート体制や継続的なフォローの重要性が高まっています。当社では、単なる販売にとどまらず、「迎えてからが本当のお付き合い」という考え方のもと、丁寧なカウンセリング、健康管理体制の徹底、お迎え後の継続的サポート、飼育に関する知識の提供を通じて、ご家族といのちの双方に責任を持つ運営を行ってまいりました。

本店舗は、こうした考え方を都市部において体現する象徴的な拠点となります。大井町駅直結の利便性を活かし、通勤・通学の延長線上でも気軽に立ち寄れる「日常の中のペット拠点」として、ペットと人がより豊かに共生できる新たな都市型モデルを発信してまいります。

■公式SNS

最新の店舗情報やワンちゃん・ネコちゃんの日々の様子、キャンペーン情報などは公式Instagramにて発信しております。

ペットプラス大井町トラックス店 Instagram：@petplus_oimachitracks(https://www.instagram.com/petplus_oimachitracks/?hl=ja)

ペットプラストリミングサロン大井町トラックス店 Instagram:@petplus_trimming_oimachitrack(https://www.instagram.com/petplus_trimming_oimachitracks/?hl=ja)s(https://www.instagram.com/petplus_trimming_oimachitracks/?hl=ja)

■ 株式会社AHBの使命 ― “幸せ配達人”として

私たちは、ワンちゃん・ネコちゃんを「かけがえのないいのち」として尊重し、大切に向き合うことを原点としています。

一頭でも多くのいのちを、本当に大切にしてくださるご家族へつなぎ、その出会いが何年先も「迎えてよかった」と思える未来につながるよう、企業としての責任を果たし続けてまいります。

【オープン記念 特別企画一覧】

記載以外のキャンペーンも多数ございます。詳しくはペットプラスのホームページをご確認ください。

ペットプラスのホームページはこちら :https://www.ahb.jpn.com/

＜商品＞

FOUND MY ANIMAL

NY発のタフな美学を、その手に。

船舶ロープ×真鍮金具×職人の手仕事が生む、至高のリード＆カラー。ご購入先着30名様に、『PRIDE+GROOM』のスターターセット（シャンプー・コンディショナー・ペットセント）をプレゼント！ワンちゃん・ネコちゃんとの暮らしをより豊かに。

GELATO PIQUE CAT＆DOG

2026 Spring＆Summer NEW ARRIVALS 展開中― 都市の春、愛犬・愛猫とまとう新しい季節 ―

グランドオープンに合わせ、2026年春夏の最新アイテムを一挙にラインナップいたします。

ieneko

愛猫との暮らしをスタイリッシュに彩る「デザイナーズ猫ケージ」をご購入いただいた、先着5名様限定でプレミアム爪とぎセット（ロング爪とぎ・爪とぎボウル）をプレゼント！

K9ナチュラル

ペットとの暮らしをもっと深く知るためのペットクイズを開催、見事全問正解された先着30名様に、自然素材の栄養や風味を凝縮したフリーズドライ テイスティング・セット（10g小袋フード）をプレゼント！





＜トリミングサロン＞

ペットプラストリミングサロンでは「かわいいを「もっと」つないでいく」をコンセプトに、お客様が思う「かわいい」と、私たちが感じる「かわいい」を大切にしながら、それぞれのワンちゃん・ネコちゃんが持つ魅力をもっと引き出します。

トリミングのご予約はこちらから :https://petplus.rakuraku-karte.com/oimachi-tracks/booking/trimming/

※コース：シャンプーコース、シャンプーカットコース

初回利用特典

3/28・3/29 ご利用のお客様

→初回コース料金50％OFF

3/30～4/30 ご利用のお客様

→初回コース料金30％OFF

※ご利用は予約制となります。

※ご予約数には上限がございますのでお早めにお申し込みください。

初回コース利用でオリジナルトートバッグプレゼント（先着200名様）

お散歩にもうれしいオリジナルトートバッグを先着順でプレゼントさせていただきます。

特別エステ体験

死海のミネラルマッド・マスク先行体験

（3/28～4/30）

小型犬1,650円／中型犬2,750円／大型犬3,850円

※コースご利用のお客様限定オプションメニューとなります。

※各特典はオープン記念企画として実施いたします。

※特典はすべて数量限定・先着順となり、なくなり次第終了いたします。

※販売・実施期間はブランドごとに異なります。詳細は店頭にてご確認ください。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 店舗概要

店舗名：ペットプラス大井町トラックス店

オープン日：2026年3月28日（土）

オープン時間：11:00

※3月29日（日）以降は通常営業時間（10:00～20:00）となります。

※ペットプラストリミングサロンの営業時間は10:00～19:00となります。

所在地

〒140-0005 東京都品川区広町二丁目1番21号

OIMACHI TRACKS BUSINESS TOWER 2F

ペットプラス大井町トラックス店

ペットプラストリミングサロン大井町トラックス店

※本店舗は、大井町エリアに誕生する複合施設「OIMACHI TRACKS」内に出店いたします。

■企業情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96068/table/19_1_d9809bb290ce3d1010779bfcab806198.jpg?v=202603240251 ]