3月19日に開催された第24回中国国際アルコール飲料博覧会の開会式

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【濾州（中国）2026年3月24日新華社＝共同通信JBN】第24回China International Alcoholic Drinks Expo（中国国際アルコール飲料博覧会）が3月19日から22日まで四川省のLuzhou International Conference & Exhibition Center（瀘州国際会議展示センター）で開催されました。China Alcoholic Drinks Association（中国アルコール飲料協会）が主催し、今年の博覧会はタイを名誉ゲスト国として招きました。

動画は次を参照： https://youtu.be/4K6UUn9S1FM

博覧会の会場は8万平方メートルを超える広さで、50近い国と地域からの出展者は、

1000社を超え、1万点以上の商品が展示されました。本展示では白酒、ビール、ワイン、黄酒（中国のコメ醸造酒）、フルーツやリキュールをベースにした蒸留酒、そして国際的な蒸留酒という6種の主要アルコール飲料を網羅しています。デジタルとインテリジェント・イノベーションに特化したセクションでは、酒類業界全体での人工知能の応用が紹介されました。

タイを名誉ゲスト国とする今回のイベントは、中国と世界の酒類業界の双方向の交流とウィンウィンの協力関係の促進を目指しています。タイのパビリオンでは、チャーンビール、シンハービール、タイウイスキー、伝統的なライスワイン（コメ醸造酒）など、厳選された個性的なアルコール飲料を取りそろえ、本格的なタイ料理や文化的パフォーマンスで、ビジターはタイ独自の飲酒文化と豊かな異国情緒を一度に体験できる場となっています。

今年の博覧会は、グローバルな対話のための最高の舞台となり、瀘州がますます国際的な生産地として注目されていることを示す場になりました。同博覧会には著名な海外生産地域から50近くの企業とバイヤーが集まり、世界市場での交流と相互学習を促進するためにデザインされた20を超える多国間・二国間の貿易・投資促進イベントが開催されました。

開催地の瀘州は、卓越した白酒職人の発祥地です。瀘州老窖（ろうこう）の伝統的な醸造技術は元、明、清の王朝時代に確立され、700年以上24世代にわたり、途切れることなく師匠から弟子へと受け継がれてきました。泥穴発酵や固体蒸留といった中核工程は、濃香型白酒カテゴリーの技術的基準を確立しています。

瀘州は1987年の第1回「Luzhou Famous Liquor Festival（瀘州名酒祭）」開催以来、40年にわたって業界で最も権威ある会合の発展に尽力してきました。地域的な祝祭から今日の国際的な博覧会へと発展したこのイベントは、地元の集まりから世界的行事へと変容し、時代の潮流の変化の中で、中国の酒類業界内の伝統の継承と革新という確固たる物語を描き続けています。

ソース： The China Alcoholic Drinks Association