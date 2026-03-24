SGホールディングス株式会社（本社：京都市南区、代表取締役会長：栗和田榮一）および当社グループ4社と外郭団体は、3月9日付けで、「健康経営優良法人2026」に認定されました。佐川アドバンス株式会社は大規模法人部門の上位法人として7度目の「ホワイト500」に、外郭団体のSGホールディングスグループ健康保険組合は中小規模法人部門の上位法人として「ネクストブライト1000」に認定されました。また、株式会社ワールドサプライが初めて認定されました。

■認定各社の健康推進活動例

【大規模法人部門】







「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」には、佐川急便、佐川グローバルロジスティクス、佐川アドバンスの3社が認定されました。

佐川急便は2年連続、佐川グローバルロジスティクスは7年連続の認定となりました。佐川アドバンスは8年連続の認定で、上位法人として7度目の「ホワイト500」に認定されました。

＜佐川急便株式会社＞

(1) ヘルスリテラシーの向上

年間計画に定めた衛生対策資料と健康保険組合が提供している運動・SAS・睡眠・食事・女性の健康・禁煙など健康増進に役立つ情報を発信。女性従業員とご家族を対象に巡回乳がん検診を毎年実施。

(2) 定期健康診断とフォローアップ

定期健康診断と再検査の受診は100％。重症化予防のため、保健師が保健指導、産業医が面談を実施し、従業員をフォローアップ。

(3) メンタルヘルス対策

ストレスチェックの実施。毎月の安全衛生委員会でメンタルヘルスケアの協議と、24時間対応の『こころと体の相談窓口』と『育児・介護の相談窓口』を毎月周知。

＜佐川グローバルロジスティクス株式会社＞

(1) 生活習慣病重症化予防に向けた保健指導の実施

健康保険組合の保健師による医療機関への受診勧奨、服薬確認、専門医の紹介、面談の実施。

全国の営業所で始業時に腰痛・肩こり予防を目的としたラジオ体操の実施を継続。

衛生委員会により、肥満予防や睡眠などに関する情報を健康保険組合と協同して発信。

若いうちから健康への知識をつけるべく、新入社員研修で健康経営について講義を実施。

(2) ワークライフバランスへの取り組み

仕事と生活の調和を図るべく、年次有給休暇を計画的に取得する施策として、年次有給休暇付与日数20日以上の正社員を対象に長期休暇の取得を促進する休暇制度を継続。

(3) 心理的安全性の高い職場の実現

職場の活性化、心理的安全性の高い職場の実現に向け、すべての事業場で責任者が「ハラスメント撲滅宣言」を掲示するほか、ハラスメント撲滅をテーマに従業員に対しeラーニングで教育を実施。

＜佐川アドバンス株式会社＞

(1) 健康経営を推進する職場風土の醸成

健康経営の推進方針については経営層会議にて議論を行い、その内容と重要性を経営トップが従業員へ発信。全社一体となって各種健康経営施策を実行。

(2) 生活習慣病などの疾病予防と重症化予防

全従業員の疾病予防を目的として、健康に関する情報配信や健康管理アプリを活用し、従業員の運動促進や健康習慣の定着を支援。また、特定保健指導の受診率向上を目的として、特定保健指導の重要性を各種会議等にて発信、保健指導時間の就業時間認定を継続。

(3) 多様な健康課題への理解を深めるeラーニングの実施

従業員の健康保持・増進に資するeラーニングを継続実施し、セルフケアや任意検診の受診を促進。また、男性・女性特有の健康課題を含む多様な健康テーマについて全従業員が知識を深めることで、健康問題に直面した際に配慮しあえる職場風土を醸成。

【中小規模法人部門】







「健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）」には、SGホールディングス、ワールドサプライ、外郭団体のSGホールディングスグループ健康保険組合が認定されました。SGホールディングスは3年連続、ワールドサプライは初の認定、SGホールディングスグループ健康保険組合は7年連続の認定で、さらに上位法人として「ネクストブライト1000」に認定されました。

＜SGホールディングス株式会社＞

（1）従業員の健康保持・増進（重点課題：生活習慣病の予防）

健康意識の向上や生活習慣の改善を目的とし、現役医師による健康セミナーや専用アプリを使用したウォーキングイベント、健康状態を簡易チェックできる測定イベントを開催。

（2）職場環境の整備（重点課題：ワークライフバランスの実現）

柔軟な働き方を実現できるようテレワークを推進（在宅勤務の利用者は約3割※1）。

また、仕事と治療の両立支援を目的とした特別治療休暇や管理職の学び直し（リカレント教育）等を目的とした組織力強化休暇（FS休暇※2）等を整備。

＜株式会社ワールドサプライ＞

(1) 労働時間の適正化・ワークライフバランス・生活時間の確保

柔軟な働き方の実現に向け、時間単位年休取得制度を導入するとともに、勤務地を問わないリモートワーク環境の構築と推進でワークライフバランスを推進。

(2) 従業員の健康意識向上に向けた教育

健康リテラシー向上のため、従業員の属性別に身近な健康関連課題を扱ったセミナーを開催。

＜SGホールディングスグループ健康保険組合＞

(1) 当組合から各事業会社へ提供している疾病予防対策をすべて実施

ウィメンズ検診（乳がん・子宮頸がん・骨密度検査）、インフルエンザ予防接種補助、大腸がん検診など、健康保険組合の事業として積極的に受診を推進。また例年定期健康診断と特定保健指導受講率100％を達成。

(2) 喫煙者ゼロを10年以上継続中

「たばこ」を想定することがない職場環境を実現。

(3) 仕事と家庭生活の両立に向けた環境作り

時差出勤制度の導入および有給休暇の積極的な取得推進、時間外勤務の低減、在宅勤務制度を一部導入。

当社グループでは、SGホールディングスグループ健康保険組合を中心に、グループ全体で従業員の健康増進に向けた各種施策を展開しています。また、各社ごとの事業特性に合わせた取り組みを個社においても実施しています。今後も従業員の健康を重視した、より良い事業運営を進めてまいります。

※1: 在宅勤務の利用者には「通勤」と「在宅勤務」を組み合わせた勤務形態の者を含む

※2: For Sｔrengthの略。管理職の不在期間を設けることで部下育成や業務代行体制の構築も促進