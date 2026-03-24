【ピークデザイン新製品】ブランド初のモバイルストラップシリーズが登場！画期的な独自機構「Micro Anchor（マイクロアンカー）」がスマートフォンの持ち歩きをより自由で快適に。

銀一株式会社

バッグやカメラギアで世界中のクリエイターから圧倒的な支持を得るアメリカの「Peak Design（ピークデザイン）」。

2026年3月28日（土）、同社より、スマートフォンの持ち歩きをスマートにアップデートする待望の「モバイルストラップシリーズ」が登場します。

長年カメラストラップで培ったノウハウと、「細部まで徹底的にこだわり、真に使いやすいものを形にする」というブランド哲学を、現代の必需品であるスマートフォン用ストラップに凝縮。洗練されたミニマルなデザインとプロユースに耐えうる機能性で、あなたのモバイルライフを強力にサポートします。

発売案内：銀一株式会社 :https://www.ginichi.co.jp/information/topics/49461/

■ 注目の新機構：Micro Anchor（マイクロアンカー）

本シリーズ最大の特長は、新しく開発された接続システム「マイクロアンカー」です。

ピークデザインの代名詞であるカメラ用コネクター「アンカーリンクス」の技術を応用し、モバイルデバイスに最適化した極小サイズへと進化させました。

マイクロアンカー1個当たりわずか0.04gという驚異的な軽さ、直径わずか1mmの極細コードを採用。デバイスのデザインを損なわないコンパクトな外観ながら、1箇所あたり約23kgもの耐荷重を誇ります。

コード部分は、摩耗すると内部の赤いコアが露出して交換時期を知らせる、ブランド伝統の層構造の安全設計を継承。着脱は直感的かつスムーズで、接続部にはストラップのねじれを解消するスイベル機構を内蔵し、ストレスフリーな操作感を実現しました。

対応デバイス

スマートフォンのみならず、あらゆる「EDC（Everyday Carry）」アイテムに最適です。

＜スマートフォンケース＞

すべてのピークデザイン製スマートフォンケースはもちろん、ストラップホールのあるサードパーティ製ケースに直接装着可能。付属の「モバイル ストラップ アダプター」を使用すれば、市販のほぼすべてのケース（※）に対応します。

※ケース下部の充電ポート周辺が完全に覆われているタイプに限ります。

＜カメラ＞

RICOH GRシリーズなどの高級コンデジや、小型フィルムカメラとの相性も抜群です（※）。

※鋭利なストラップ取付部によるコードの摩耗を防ぐため、三角環や丸環を介しての接続を推奨します。ミラーレスや一眼レフ（DSLR）などの重量のある機材には、従来のカメラ用アンカーリンクスをご使用ください。

＜日常の小物＞

鍵、AirPodsなどのイヤホンケース、コンパクトウォレットなど、大切な小物をクイックに持ち歩く際にも重宝します。

■ 妥協なきクラフトマンシップとサステナビリティ

ピークデザインは「1% for the Planet」の加盟企業として、環境負荷を抑えつつ、使い捨てではない「一生モノ」の製品づくりを追求しています。全てのストラップ製品は、ブランドの誇りである生涯保証（LIFETIME WARRANTY）の対象となっております。

ピークデザイン保証制度について

https://www.ginichi.co.jp/peakdesign-warranty-policy/(https://www.ginichi.co.jp/peakdesign-warranty-policy/)

■ ストラップ製品ラインナップ

強さと快適さ、そして適度な伸縮性を絶妙なバランスで実現した専用設計のロープを採用。毎日のコーディネートに馴染む、シンプルで使い勝手の良い3つのモデルをご用意しました。

◆ Mobile Crossbody Multi-Strap（モバイル クロスボディ マルチストラップ）

カラー：ブラック

価格：12,100円（税込）

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g25770/(https://www.ginichi.com/shop/g/g25770/)

「モバイル クロスボディ マルチストラップ」は、スマートフォンだけでなく、鍵やちょっとした小物も一緒に持ち歩ける、多機能なストラップです。

独自のアルミニウム製カラビナパーツには、最大3つのマイクロアンカーハウジングを確実かつ安全にロック可能。ガラス繊維強化ナイロン製のスライダーにより、長さ調整も驚くほどスムーズです。

スペック

カラー / 型番 / JANコード：

ブラック / M-CPS-M-BK-1 / 0850075812349

オーシャン / M-CPS-M-DS-1 / 0850075812363

長さ：約90 - 168cm（マイクロアンカー含む）

ロープ径：7mm

重量 ：50g（マイクロアンカー除く）

同梱物：

マイクロアンカー × 4、マイクロアンカーハウジング × 3、モバイルストラップアダプター × 1

カラー：オーシャン

◆ Mobile Crossbody Multi-Strap（モバイル クロスボディ ストラップ）

カラー：オーシャン

価格： 9,900円（税込）

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g25773/(https://www.ginichi.com/shop/g/g25773/)

「モバイル クロスボディ ストラップ」は、すっきりとした印象を与える、シンプルな2点支持のショルダーストラップです。

アクセサリーループを活用することで、1点支持への切り替えや、デバイスを外した際にストラップを体に沿わせてまとめておけます。

スペック

カラー / 型番 / JANコード：

ブラック / M-CPS-BK-1 / 0850075812424

オーシャン / M-CPS-DS-1 / 0850075812448

ロープ径：7mm

長さ：約88 - 164cm（マイクロアンカー含む）

重量：51.6g（マイクロアンカー除く）

同梱物：

マイクロアンカー × 3、モバイルストラップアダプター × 1

カラー：ブラック

◆ Mobile Cuff（モバイル カフ）

カラー：ブラック

価格： 6,050円（税込）

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g25774/(https://www.ginichi.com/shop/g/g25774/)

「モバイル カフ」は、不意の落下からデバイスを守る、手首用リストストラップです。

手が滑った瞬間にループが締まる安全設計を採用。アルミニウム製のストッパーで、あらかじめ手首に合わせた最小サイズを設定しておくことができます。

スペック

カラー / 型番 / JANコード：

ブラック / M-WPS-BK-1 / 0850075812356

オーシャン / M-WPS-DS-1 / 0850075812370

ロープ径：5mm

長さ：約20cm（最短時）

重量：10.3g（マイクロアンカー除く）

同梱物：

マイクロアンカー × 2、モバイルストラップアダプター × 1

■ アクセサリー製品ラインナップ

用途に合わせて追加でお求めいただける、便利なアクセサリー類も同時発売いたします。

◆ Mobile Strap Adapter（モバイル ストラップ アダプター）

価格：2,200円（税込）

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g25777/(https://www.ginichi.com/shop/g/g25777/)

「モバイル ストラップ アダプター」は、お手持ちのスマートフォンケースをマイクロアンカー対応にするためのアダプターです。充電ポート部分が完全に覆われている（穴が開いている）ケースであればサードパーティ製でもご使用いただけます。厚さわずか1mmと非常に薄く、ケースに挟んでも違和感がありません。

スペック

カラー：ブラック

型番：M-SA-BK-1

JANコード：0850075812417

サイズ（本体）：H6.4 × W5.7 × D0.1cm

重量：1.4g

◆ Mobile Micro Anchor 3-Pack（モバイル マイクロアンカー 3パック）

価格：3,300円（税込）

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g25776/(https://www.ginichi.com/shop/g/g25776/)

「モバイル マイクロアンカー 3パック」は、ピークデザイン製モバイルストラップ用の交換用マイクロアンカー+ハウジングの3個セットです。同社のスマートフォンケースおよびストラップホールのあるサードパーティ製ケースに直接装着可能。スマートフォン、もしくはコンパクトデジタルカメラやイヤホンケース、IDカードなど複数のデバイスでストラップを使い回したい時に便利です。各マイクロアンカーは約23kgの耐荷重を誇ります。

スペック

カラー：ブラック

型番：M-3PK-BK-1

JANコード：0850075812400

耐荷重（マイクロアンカー 1個当たり）：約23kg

長さ：4.8cm（マイクロアンカーのみ）

重量：0.04g（マイクロアンカー 1個当たり）

パッケージ内容： マイクロアンカー × 3、マイクロアンカーハウジング × 3

◆ 販売エリア

Peak Design Tokyo（銀座）のほか、オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。

※ Peak Design Tokyo（銀座）の営業日・営業時間は、ショップのX（旧：Twitter）をご確認ください。

https://x.com/PeakDesignTokyo

ピークデザイン製品のその他ラインナップや取り扱い販売店の詳細は、国内ブランドサイトをご覧ください。

https://www.peakdesign-japan.com/

【重要】ピークデザイン製品の偽造品に関するご注意

近年、ピークデザイン製品の偽造品（偽物）が、インターネット通信販売サイトやインターネットオークションにおいて、流通・出品されていることが確認されました。

これらの偽造品はピークデザインの品質基準を満たしておらず、性能や安全性が損なわれ、お客様に不利益をもたらす可能性がございます。

お客様に安心してご使用いただくためにも、ピークデザイン製品をご購入いただく際には、必ず正規販売店をご利用いただきますようお願い申し上げます。

本件に関しては、銀一ホームページ掲載のご案内をご確認ください。

https://www.ginichi.co.jp/information/topics/43647/

ピークデザイン（Peak Design）

2010年、アメリカのキックスターターで資金調達を成功させ、一躍その名を世界の写真業界に轟かせたピークデザイン。

そのプロダクトとして世に登場した「キャプチャー」は、創業者 Peter Dering（ピーター デアリング）がアウトドアでの撮影時の不満を解消するための画期的なものでした。多くの同じ悩みをもった世界中の人たちから資金提供を受け、製品化に成功し、現在キャプチャーはバージョンアップを重ねてアウトドアフォトグラファーをはじめとする世界中の人たちに愛されています。その後も高い品質とアイデアが冴えるカメラストラップやカメラバッグや、デザインと機能を追求した画期的な「トラベルトライポッド」などを世に送り出し、その開発力と細部へのこだわりで多くのファンを獲得しました。

高みを目指し革新を続けるピークデザインは、トラベルバッグシリーズやスマートフォン向けアイテムなどさまざまなフィールドに展開し、常にその世界を広げています。

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

※ 銀一株式会社は、ピークデザイン製品の日本総代理店です。

※ ピークデザイン製品は全国の有名カメラ店、特約販売店のほか、銀一オンラインショップでもお求めいただけます。

※ AirPodsはApple Inc.の商標です。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。