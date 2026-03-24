E-COMEGROUP より、日本伝統「だるま」を現代風にアレンジしたメッシュキャップ登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎祐次）は、日本の伝統的な縁起物「だるま」をモチーフにしたメッシュキャップ全3種を、4月中旬より発売予定です。

本シリーズは、古くから“願掛け”や“開運”の象徴として親しまれてきた「だるま」を、ストリートテイストに落とし込んだデザインが特徴。

フロントには存在感のあるだるまのグラフィックを大胆に配置し、シンプルながらもインパクトのある仕上がりとなっています。

カラーバリエーションは、定番の赤だるま、クリーンな印象の白だるま、そしてシックで個性的なレオパード柄のだるまの全3種類。それぞれ異なる雰囲気を持ち、コーディネートに合わせて選べるラインナップです。

ボディには通気性に優れたメッシュ素材を採用しており、これからの季節にも快適に着用可能。デイリーユースはもちろん、アウトドアやレジャー、フェスなどのアクティブシーンでも活躍します。サイドにはさりげなくロゴをあしらい、細部までこだわったデザインに仕上げています。

ファッション性と縁起の良さを兼ね備えた、遊び心あふれるメッシュキャップコレクショ

ン。日常にちょっとした“運気アップ”を取り入れたい方にもおすすめのアイテムです。ぜひチェックしてみてください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【Price】

■\3,190（tax included）

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/