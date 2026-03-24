動画配信プラットフォーム「Kollus」、AI字幕機能を提供開始

株式会社カテノイド

法人向け動画配信プラットフォーム「Kollus」を運営する株式会社カテノイド（本社： 東京都千代田区、代表：李 亨九、柳 承乙）は、AI音声認識（STT）技術を活用し、動画や音声コンテンツの字幕を自動生成する新機能「AI字幕」を提供開始します。

本機能により、これまで手作業で行っていた字幕作成を自動化し、字幕の作成から編集・管理までをスムーズに行えるようになります。教育や研修、セミナー、オンライン講義、動画配信など幅広いシーンで、より見やすく・伝わりやすい動画づくりと、制作の手間削減を実現します。

◆AI字幕機能の主な機能・特長

※イメージ・実証データに裏付けられた、高精度なAI字幕

KollusのAI字幕は、低い文字エラー率（CER）を実現し、高精度な字幕生成を可能にします。ベータテストでは利用者の84%が「精度が高い」と評価しており、専門用語の多い場面でも高い正確性を発揮することが確認されています。

・視聴体験を最適化する、読みやすい字幕UI

字幕は1～2行のシンプルな表示で映像を妨げず、倍速再生時でも直感的に内容を把握可能。音声を出せない環境でも快適に視聴でき、視聴体験の向上に貢献します。

◆想定利用シーン

AI字幕機能は以下のような用途での活用を想定しています。

- オンライン講義・eラーニング- 企業研修動画- セミナー・ウェビナー配信- メディア・動画配信サービス- 音声コンテンツのテキスト化

字幕生成は、1時間のコンテンツにつき約10分以内で完了するため、大量の動画コンテンツを扱う企業でも効率的な運用が可能です。

カテノイドは、AI字幕機能のリリースを記念し、約600分相当の字幕生成を無料で提供するキャンペーンを実施します。

さらに、動画の内容をAIが自動で分析・要約し、チャプターごとに整理する「AIチャプター要約機能」の提供も予定しており、動画コンテンツの視聴体験と利便性のさらなる向上を目指します。

本機能にご興味をお持ちの方は、ぜひこの機会にお試しください。

問い合わせはこちら :https://www.catenoid.net/jp/contact/

■Kollus とは

Kollus は、高度なセキュリティと安定した配信基盤を兼ね備えた法人向け動画配信プラットフォームです。マルチDRMや録画防止、重複視聴制限などのコンテンツ保護機能を標準搭載。SDK連携やAPIによる柔軟な拡張性を備え、動画ビジネスの構築から運用までをトータルに支援します。

オンラインイベントや教育、企業研修、ライブコマースなど幅広い用途に対応し、高画質で安定した配信を実現します。

■株式会社カテノイドについて

韓国No.1の動画配信プラットフォーム提供企業として、豊富な経験と技術力をベースに、OTT、メディア資産管理、ライブコマース、ショートフォームビデオなど、あらゆるビデオ関連領域にSaaS型ソリューションを提供しています。

■会社概要

会社名：株式会社カテノイド

所在地：東京都千代田区神田岩本町４－９ トゥルム 神田 7階

代表者：李 亨九、柳 承乙

事業内容：オンラインビデオプラットフォーム／動画ソリューション／動画配信サイト・アプリ開発

URL：https://www.catenoid.net/jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

電話番号：03-4405-8462

メール：jp_sales@catenoid.net

https://www.catenoid.net/jp/contact/





