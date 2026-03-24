【4月6日開催】認知症プロジェクト キックオフシンポジウム「“脳の健康”に対する社会的投資を考える」

特定非営利活動法人 日本医療政策機構

特定非営利活動法人 日本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）（所在地：東京都千代田区、代表理事：乗竹 亮治）は、2026年4月6日（月）に認知症プロジェクト2026年度キックオフシンポジウム「“脳の健康”に対する社会的投資を考える」を、対面（会場：帝国ホテル東京）とオンラインのハイブリッド形式で開催します。

※参加費無料。オンライン（Zoomウェビナー）は開催時まで随時登録可能です。

日本医療政策機構は2025年に、脳の健康を成長戦略の中核とする提言を公表しました。2026年度は、ライフコース全体で脳の健康を捉え、それを支える社会システムの在り方について検討します。本キックオフシンポジウムでは、ブレインキャピタルを軸に、誰も取り残さない共生社会を基盤とした脳の健康への投資を実現するべく、認知症を含む脳疾患への対応や、研究・社会実装・産業展開の可能性について議論します。

【開催概要】

会場参加登録 :https://hgpi.form.kintoneapp.com/public/dementia-20260406※会場参加の申込期日は2026年3月30日（月）までオンライン参加登録 :https://us06web.zoom.us/webinar/register/2617743117781/WN_QKxNVF4OQ6SF6yDlUOi4YA※Zoomウェビナーの登録画面に移行します。

■日時：2026年4月6日（月）09:00-12:30

■形式：ハイブリッド（対面／オンライン（Zoomウェビナー））

■会場：帝国ホテル東京本館4階 桜の間（東京都千代田区内幸町1-1-1）

■言語：日本語および英語（同時通訳あり）

■参加費：無料

■定員：対面50名（応募多数の場合は抽選となります）／オンライン 500名

■主催：日本医療政策機構（HGPI）

■協賛：日本イーライリリー株式会社、大塚製薬株式会社、SOMPOホールディングス株式会社

>> 詳細はこちら(https://hgpi.org/events/dementia-20260406.html)

■HGPI 認知症プロジェクトについて

寿命の延伸に伴って、日本のみならず国際的に「認知症」への対応は大きな政策課題の1つとなっています。

HGPIでは、認知症をグローバルレベルの医療政策課題と捉え、世界的な政策推進に向けて取り組みを重ねてきました。

「認知症政策の推進に向けたマルチステークホルダーの連携促進」をプロジェクトのミッションとし、「グローバルプラットフォームの構築」「当事者視点の重視」「政策課題の整理・発信」の3本柱の下、多様なステークホルダーとの関係を深めながら、調査・研究、政策提言活動を行っています。

認知症プロジェクト活動一覧(https://hgpi.org/tag/dementia)

■日本医療政策機構とは： https://hgpi.org/

日本医療政策機構（HGPI）は、2004年に設立された非営利、独立、超党派の民間の医療政策シンクタンクです。市民主体の医療政策を実現すべく、中立的なシンクタンクとして、幅広いステークホルダーを結集し、社会に政策の選択肢を提供してまいります。特定の政党、団体の立場にとらわれず、独立性を堅持し、フェアで健やかな社会を実現するために、将来を見据えた幅広い観点から、新しいアイデアや価値観を提供します。日本国内はもとより、世界に向けても有効な医療政策の選択肢を提示し、地球規模の健康・医療課題を解決すべく、これからも皆様とともに活動してまいります。