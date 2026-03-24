話題の“両片想い”ラブコメ初のアニメ化！新作春アニメ『愛してるゲームを終わらせたい』「ABEMA」で4月14日（火）よりWEB最速配信決定！

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新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作春アニメ『愛してるゲームを終わらせたい』を、2026年4月14日（火）から毎週火曜日夜11時30分より、WEB最速配信いたします。

『愛してるゲームを終わらせたい』は、マンガアプリ「サンデーうぇぶり」にて連載中の、堂本裕貴による青春ラブコメディ漫画が原作。「愛してる」と言われて照れたほうが負けという「愛してるゲーム」を続けている、“両片想い”の幼なじみ・西片悠斗と東雲みくが繰り広げる、じれったくも甘い駆け引きを描きます。近すぎるからこそ想いを伝えられない“両片想い”の恋模様と、高校生ならではの繊細な心理描写、そして胸が高鳴るやり取りが読者の共感を集め、2026年4月に待望のTVアニメ化。映像として描かれる、2人の胸キュン必至の恋愛模様に注目が集まっています。

このたび「ABEMA」にて、『愛してるゲームを終わらせたい』のWEB最速配信が決定いたしました。2026年4月14日（火）から毎週火曜日夜11時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送するとともに、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※）にてWEB最速配信を開始。また放送5日後の毎週日曜日夜11時30分より、最新話を1週間無料配信いたします。

ぜひ「ABEMA」で、“両片想い”の幼なじみが繰り広げる“じれキュン”青春ラブコメディ『愛してるゲームを終わらせたい』を“最速”でお楽しみください。

※月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■『愛してるゲームを終わらせたい』WEB最速無料配信 概要

(C)堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月14日（火）から毎週火曜日夜11時30分より放送

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

初回URL：https://abema.go.link/g7ZKS

※放送5日後の毎週日曜日夜11時30分より、最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」なら最新話までいつでも全話見放題！

配信開始日時：2026年4月14日（火）から毎週火曜日夜11時30分より配信開始

番組URL：https://abema.go.link/9kcAv

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。

自分の想いに気づいているのに…。

今にも「好き」があふれそうなのに…。

…でも、素直になれない!!

近すぎて、遠すぎる、優希也とみく。

ふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。

交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。

今でもずっと続ける、意地の張り合い。

愛してるゲームに勝てたら、告白したい――。

愛してるゲームに勝って、「好き」を認めさせたい――。

両片想いを卒業するための、

ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!

＜CAST＞

浅葱優希也：石川界人

桜 みく：伊藤美来

浅葱若菜：丸岡和佳奈

東雲匡琉：子安武人

花葉雛子：小倉 唯

萌木菜月：本渡 楓

＜STAFF＞

原作：堂本裕貴（小学館「サンデーうぇぶり」連載中）

監督：谷 東

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：福地友樹

サブキャラクターデザイン：谷川亮介、杉村友和

プロップデザイン：杉村友和

美術監督：西山正紀

色彩設計：上野夏子

3Dディレクター：鈴木雅臣

撮影監督：久保田 淳(シアン)

編集：谷 東、榎田美咲(エディッツ)

音響監督：矢野さとし

音楽：松田彬人

音楽制作：POPHOLIC

音楽制作協力：ミリカ・ミュージック

アニメーション制作：FelixFilm

オープニングテーマ：CHiCO with HoneyWorks「君のせいで愛してる」

エンディングテーマ：PompadollS「リトルワールド」

公式サイト：https://www.aishiteru-game.com/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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