東北楽天ゴールデンイーグルス｜アイリスオーヤマ　2026シーズンに向け「楽天モバイル 最強パーク宮城」を一新

アイリスオーヤマ株式会社右中間ビジョンアイリスオーヤマ レフトホームランゾーン

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、2026シーズンに向けて観戦体験価値の向上を推進することを目的に、「楽天モバイル 最強パーク宮城」（宮城県仙台市）の改修に伴い、大型LEDビジョンを納入しました。あわせて、レフト側外野フェンスに新設されるスペースのネーミングライツを取得し、「アイリスオーヤマ レフトホームランゾーン」と命名しました。

当社はスポーツを通じた地域社会の活性化を目的に、宮城県を中心に多様な支援活動を展開しています。これまでにプロサッカーチームやプロバスケットボールチーム、少年サッカーリーグのスポンサーに加え、ボート部の創部・運営やプロスポーツ選手のセカンドキャリア支援など、幅広い分野で地域スポーツの振興に取り組んできました。

東北楽天ゴールデンイーグルスにおいては、2008年からオフィシャルスポンサーを務め、ユニフォームや外野フェンスへの広告掲出のみならず、スタジアム内および地域向けイベントへの参画など、宮城県・東北地域におけるスポーツ文化の発展と地域コミュニティの活性化をともに推進しています。2026シーズンに向けては、同球団の本拠地である「楽天モバイル 最強パーク宮城」での野球観戦をよりダイナミックでエキサイティングな体験へと進化させるため、スタジアム内での新たな観戦体験価値を創出します。

スタジアムの改修に伴い、右中間にメインとなる新たな大型ビジョンを納入したほか、その横にある固定広告箇所にも新たなLEDビジョンを設置しました。これにより、試合映像をさらに高精細化したうえで臨場感あふれる映像演出が可能となり、従来の観戦スタイルにとどまらない、エンターテインメント体験を提供します。

また、従来よりも最大6m前方へ移設した外野フェンスにおいて、レフト側ゾーンのネーミングライツを取得し、「アイリスオーヤマ レフトホームランゾーン」と命名しました。このゾーンでは、観戦の楽しさを一層高めるエンターテインメント性のある企画を実施します。第1弾として、試合でホームランボールが当ゾーンに飛び込んだ場合に、当社から来場者へ抽選でプレゼントを進呈する企画を、2026シーズン初のホーム戦である3月31日から実施します。今後も多様な企画を通して、ホームラン時の迫力ある演出とあわせて、スタジアム全体が一体となる感動を創出します。

当社は今後も、様々なスポーツ支援を通じて地域社会のさらなる活性化に貢献していきます。

■「アイリスオーヤマ レフトホームランゾーン」プレゼント企画 第1弾 概要（※）

【企画内容】

試合で打球が「アイリスオーヤマ レフトホームランゾーン」に入った場合、当日の来場者の中から抽選でプレゼントを進呈。

【実施期間】

2026年3月31日～（2026シーズン初のホーム戦）

【プレゼント内容】

・䖝エリア（緑エリア）：「アイリスのお茶 䖝（りょく）」（500ml×24本入 1ケース）＋α（月替わり）

・アイリスオーヤマエリア（赤エリア）：アイリスオーヤマの家電（月替わり）

・CRYSTAL SPARKエリア（青エリア）：アイリスオーヤマの強炭酸水「CRYSTAL SPARK(クリスタルスパーク)」（500ml×24本入 1ケース）＋α（月替わり）

【抽選対象者】

ホームランを記録した試合当日の来場者

【当選発表】

試合終了後、楽天IDにご登録のメールアドレスに当選通知を送付

【特設サイト】

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601037862.html

■アイリスオーヤマ スポーツ施設事業

https://www.irisohyama.co.jp/b2b/sports/

※：内容は予告なく変更となる可能性があります。