一般社団法人 ZUAN UNION ／図案連合　代表・安川宏輝がコミュニティ・バンク京信 QUESTION、「越境先生」とのコラボレーションで公開ブランディング　その場でロゴ制作

一般社団法人 ZUAN UNION

― 組織の“らしさ”を問い直す公開実践の場に ―

一般社団法人 ZUAN UNION ／図案連合 代表の安川宏輝は、実在する組織の課題をもとに、その場でブランド設計とロゴ制作を行う「公開ブランディング」を実施しました。

本取り組みは、特定非営利活動法人 越境先生およびコミュニティ・バンク京信 QUESTIONとのコラボレーションにより実現したものです。

通常は非公開で進められるブランディングの思考プロセスを来場者の前で可視化し、組織の理念や未来像をどのように言語化し、デザインへと落とし込むのかをリアルタイムで提示しました。

経営者やクリエイターなど多様な立場の56名が申込み、当日は30名以上が現地参加しました。

本実践は、2026年2月25日、QUESTION（京都市中京区）にて開催された「実演！真に伝わるロゴをつくる ～『伝えたい』と『伝わる』を両立させるプロの思考を大公開～」の中で行われました。

「想いはあるのに、何をどう表現していいのかわからない」という課題から出発

中小企業のブランディングや採用活動、商品開発の現場では、

- 社内で意見が割れる- デザイナーとの認識が合わない- 「好み」の議論で止まってしまう

といった課題が少なくありません。

越境先生自身も、「団体の思想や目指す社会像が、現在のロゴでは十分に表現できていない」という課題を抱えていました。

今回、安川はこの課題に対し、“組織の本質をどう掘り下げ、社会に翻訳するのか”というプロセスそのものを公開する形で応えました。



デザインは“見た目”ではなく「未来を描く行為」

今回、アートディレクターの安川宏輝は、

- ロゴに担わせる役割の整理- 組織が目指す社会や世界観の言語化- 未来や理想から逆算する設計視点の構築

までを一貫して提示し、 その場でロゴ制作の企画・設計工程を実演しました。

参加者からは「実践したい」との声

事後アンケート（回答18名）では、

「ブランディングは手段ではなく、先の未来や理想を描く行為だと気づいた」

「形をデザインするのではなく、人の思いをデザインに乗せるという視点が印象的だった」

「ロゴで未来や理想を描くという話に強く共感した」

といった声が寄せられました。

また、回答者の約8割以上が満足と回答し、「自分の活動でも実践したい」

との声も多く見られました。

イベント後には参加者から個別相談申込みがあり、オンラインでの問い合わせも複数寄せられるなど、具体的なアクションにもつながっています。

公開実践を通じて、組織の本質を社会に翻訳する

今回の取り組みは、ブランディングを“完成物”としてではなく、組織の未来を描くプロセスとして捉え直す試みでもあります。

安川は今後も、こうした公開型の実践を通じて、企業や団体の本質的な価値を言語化し、社会に伝わる形へと翻訳する取り組みを続けていきます。

安川 宏輝（一般社団法人 ZUAN UNION / 図案連合 代表理事）

Hiroki Yasukawa

2010年、佐藤可士和氏率いるSAMURAIに入社。アートディレクター／グラフィックデザイナーとして、数々の企業ブランディングに携わる。

2021年に独立をし、様々なジャンルのクリエイターを集めた一般社団法人 ZUAN UNION / 図案連合を創立。銀座凮月堂など幾つかの企業にて、CCOに就任。最近の主なプロジェクトに、株式会社バンタンのトータルブランディングがある。

2024年、実験的共創コミュニティ株式会社あたらしいチームを共同創業。

近年は既存の事業に加えて全国各地にて、講演活動も活発化。

トークテーマ例

- グループ企業における「ブランドという土台づくり」- 地域づくりにおける「美しいストーリーと強いデザイン」- 巻き込み力がブランドを100年育てる- デザイン管理の仕組みづくり

一般社団法人 ZUAN UNION / 図案連合 について

組織の在り方：クリエイターの“ゆるやかな連合”

一般社団法人 ZUAN UNION（図案連合）は、独立を機に設立された新しい形のクリエイティブ組織です。グラフィック、空間、Web、映像、フォト、音楽など、多岐にわたるジャンルのクリエイターが集う「ゆるやかなつながり」を“連合”と定義。アートディレクターがプロジェクトごとに最適なメンバーをアサインし、常に最適化されたチームでデザインを提案するスタイルを特徴としています。

将来的には、公的なクリエイティブ機関としてのアワード開催や教育事業への展開も見据えており、デザイン事務所としての機能を持つ一般社団法人という、独自の組織形態を実現しています。



一般社団法人 ZUAN UNION ／ 図案連合(https://zuanunion.com/)

本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 ZUAN UNION ／ 図案連合

in4@zuanunion.com

