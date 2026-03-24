地域と共に歩むサステナブルなホテルへ

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン 鎌倉（運営：日本ホテル株式会社、総支配人：草野 博子 ）は、2026年2 月 9 日、SDGsを実践する宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice（通称：サクラクオリティグリーン）」において、最高ランクに次ぐ「4御衣黄ザクラ」を取得しました。鎌倉市内の宿泊施設における取得は、当ホテルが初の事例となります。

本認証は、米国GSTC（グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会）の承認を受けた宿泊施設向けのESG認証制度です。5段階評価のうち上位2番目となる「4御衣黄ザクラ」は、持続可能な社会の実現に向け、積極的かつ具体的な取り組みを継続している施設に対して与えられるものです。

当ホテルでは開業以来、環境負荷の低減や地域文化の振興に継続的に取り組んでおります。具体的には、ワンウェイプラスチック製品の削減を進めるほか、伝統工芸「鎌倉彫」の館内意匠への採用や地元企業との連携を通じ、地域資源の継承と発信に努めてまいりました。

今回の取得は、地域の魅力を広く伝えたいというスタッフ一人ひとりの想いと、多大なるご協力をいただいた地域の皆さまとの絆が結実したものです。本認証を一つの通過点とし、今後も地域に根ざしたホテルとして、持続可能な未来への道を一歩ずつ着実に歩んでまいります。

◇「Sakura Quality An ESG Practice （通称：サクラクオリティグリーン）」とは

「Sakura Quality An ESG Practice」は、米国GSTC（The Global Sustainable TourismCouncil、持続可能な国際基準を策定・管理している団体）にその基準が承認された、宿泊施設向け日本発のESG 認証制度です。

SDGs17のゴールに基づく172項目で構成され、環境配慮や地域社会との共生、持続可能な運営体制などを総合的に評価。

チェックシートと調査員による現地視察を経て、5段階で認証されます。

公式サイト：https://www.sakurastay.com/

■ホテルメトロポリタン鎌倉の主な取り組み

・鎌倉駅周辺や由比ヶ浜周辺のクリーン活動への定期参加を通じた海洋環境の保全

鎌倉駅周辺や由比ヶ浜海岸での定期的なクリーン活動に参加し、地域住民の皆様と共にプラスチックごみの削減に取り組んでいます。

・「鎌倉彫」の館内意匠への採用や、地元クリエイター・企業との連携による、地域文化の継承と発信

伝統工芸「鎌倉彫」を館内意匠に採用するほか、地元クリエイターや企業と連携したプランを展開しています。ホテルを拠点として鎌倉の職人技や感性を広く紹介し、地域文化の継承と新たな価値創造を支援します。

・バスアメニティ等のワンウェイプラスチック製品の廃止、または代替素材への切り替え

バスアメニティを竹製や再生可能素材へ切り替えるなど、ワンウェイプラスチック製品の廃止と環境負荷の低減を推進しています。

■ホテルメトロポリタン 鎌倉

2020年4月24日開業、今年は5周年。日本ホテル株式会社（所在地／神奈川県鎌倉市）運営のメトロポリタンブランドの1ホテル。古都鎌倉の中心、JR鎌倉駅から徒歩2分という好立地にある「ホテルメトロポリタン鎌倉」。若宮大路に面したロケーションは観光拠点に最適です。全室に洗い場付きバスルームを完備し、一部客室では鶴岡八幡宮の二の鳥居を望めます。温かみのあるサービスと、心安らぐ空間が、歴史と文化が息づく街での上質な滞在を約束します。

住所：〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町 1-8-1

電話番号：0467-60-1111（代表）

URL： https://kamakura.metropolitan.jp/

アクセス：ＪＲ鎌倉駅東口から徒歩２分

ホテル公式SNS

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