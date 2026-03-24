「番組表.Gガイド」″観たい″に最速アクセス！小ジャンル一覧ページを新設。野球・サッカーなど詳細ジャンル絞り込みが可能に

株式会社IPG

株式会社IPG（本社：東京都港区、代表取締役社長：立見 純一、以下「IPG」）は、2026年3月12日、Webブラウザ版の電子番組表サービス「番組表.Gガイド」のジャンルページを大幅にアップデー トいたしました。

今回のアップデートで「ジャンルページ」に新たに「小分類一覧(https://bangumi.org/genres?ipg_prtimes=genres)」ページを新設し、詳細ジャンルを指定した検索が可能になりました。さらに新設ページ内では大ジャンル要素の拡充と操作性の改善を実施しました。

これにより、膨大な放送番組の中から、ユーザーの皆様が「今、観たい番組」をより直感的、かつスピーディーに見つけ出せるようになりました。

■「小分類一覧」ページの新設：目的の番組へダイレクトにアクセス

※スマートフォン表示イメージ

＜デバイスごとの最適化＞

・スマートフォン表示： 上部メニューバーに「小分類」のボタンを追加。

クリックで「小分類一覧」ページへ遷移します。限られた画面サイズでもスムーズにカテゴリを切り替えられます。

・ デスクトップ表示：上部メニューバーの「ジャンル」プルダウンメニューに「小分類」が追加。

クリックで「小分類一覧」ページへと遷移します。

スムーズな再探索を支えるため、ジャンル選択後の番組一覧ページには「詳細なジャンルを指定する」ボタンを新設しました。一覧を確認した後、スムーズにジャンルを切り替えられるため、シームレスな番組探索が可能です。

■大ジャンルの拡張で幅広いジャンル検索が可能

今回新設した「小分類一覧」ページ内では、従来の6つの大ジャンル（ドラマ、アニメ、バラエティ、音楽、スポーツ、映画）に加え、新たに下記6つの大ジャンルを追加しました。 全12の大ジャンルから網羅的な探索が可能になりました。

「小分類一覧」ページに追加表示した大ジャンル

「ニュース」「ドキュメンタリー」「情報」「劇場」「趣味」「福祉」

【あわせて読みたい】

操作ガイドをnoteで公開しています。今回のアップデート内容を、実際の操作画面とともに解説。「PCではどうやって詳細ジャンルを選ぶの？」「スマホでの使い方は？」など紹介しています。こちらもぜひご覧ください。

▼note記事はこちら(https://note.com/ipg_note/n/nd33b2c9a790e)

多種多様なコンテンツがあふれる現代において、今回のアップデートは、幅広い選択肢から選べる「網羅性」と、興味のある分野をピンポイントで探索できる「深化」の両面を強化しました。

IPGは、今後も視聴コンテンツと生活者が最適に出会い、一人でも多くの生活者が豊かな視聴体験を享受できる機会を提供し続けられるよう、サービスや機能の向上に邁進してまいります。

■Webブラウザ版「番組表.Gガイド」

全国の放送局および配信サービスを運営する事業社から公式に番組コンテンツのデータをご提供いただいているWebブラウザ版の番組表です。PC／スマートフォンに対応し、注目のランキングやジャンルを絞って番組を紹介する機能もあり、様々な手法で番組を発見することができます。月間アクティブユーザーが約700万人（※2）にものぼる国内最大級の電子番組表サービスです。

（※2）2024年6～9月集計平均

▼Webブラウザ版「番組表.Gガイド」はこちら(https://bangumi.org/?ipg_prtimes=home)

株式会社IPGについて

IPGは全国の放送局、配信事業者から正式にコンテンツ情報の提供を受け、公式に視聴コンテンツメタデータの運用を行う公認パートナー企業です。電子番組表サービス「Gガイド」の運用や視聴コンテンツメタデータの高度化を通して、生活者と視聴者のマッチングを最適化し、豊かな視聴体験を提供しています。視聴コンテンツを多くの生活者に最適に届けることで、エンターテイメントのある幸せな生活の構築を目指してまいります。

会社名：株式会社IPG

所在地：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝10階

代表取締役社長：立見純一

設立：1999年4月22日

URL：https://www.ipg.co.jp/

note：https://note.com/ipg_note/

Facebook：https://www.facebook.com/ipg.co.jp

X：https://x.com/IPG_inc

*「Gガイド」は、米国Xperi Inc.および／またはその関連会社の電子番組表技術を基に開発し、IPGが提供する電子番組表（EPG）サービスです。

* TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Brands LLCおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

* Gガイド関連商品は、日本市場において米国Xperi Inc.および／またはその関連会社とIPGの協業により展開・普及をしています。

【本件に関するお問い合わせ】

▼お問い合わせフォームはこちら(https://www.ipg.co.jp/contact-2?utm_source=prtimes&utm_medium=20260324&utm_content=20260324)

会社名：株式会社IPG

担当者：人事広報部 田邉