VMFi、リアルタイムAI翻訳ソリューション「TransDisplay」を　　東京都のスタートアップ拠点「TIB」にて展示中。4月には「Japan Startup Summit［春］」への出展も決定！

VMFi株式会社TIBでの展示風景

VMFi株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：彭 徳新）は、現在、東京都のスタートアップ拠点「Tokyo Innovation Base（TIB）」にて対面型リアルタイムAI翻訳ソリューション「TransDisplay（トランスディスプレイ）」の展示を行っております。

さらに、2026年4月8日（水）から4月10日（金）まで、東京ビッグサイトにて開催される「Japan

Startup Summit［春］」にも出展いたします。

■ Tokyo Innovation Base (TIB) での展示概要

現在、TIBにて、弊社の主力製品である「TransDisplay（P15モデル）」を展示しております。

予約無しで自由にお試しいただけますので、ぜひこの機会に、その圧倒的な翻訳スピードおよび精度をご体感ください。



・設置場所： Tokyo Innovation Base (TIB) 1階

※JR有楽町駅前の東京交通会館のすぐ近くにございます。

https://tib.metro.tokyo.lg.jp/#access

・展示期間： 2026年2月4日（水）～ 3月27日（金）

■ 「Japan Startup Summit［春］」出展概要

申し込みはこちら :https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1602107297254587-LUS《Japan Startup Summit ［春］》の入場申し込み

4月に開催される国内最大級のスタートアップイベントにも出展いたします。会場では、ハードとソフトを統合した独自製品群の実機デモンストレーションを実施し、多様なニーズに合わせた翻訳ソリューションをご提案いたします。



スタートアップセミナー情報

発表内容：言葉の壁を越えるAI翻訳「VMFi」～TranSpeechとTransDisplayのご紹介～

開催日時：4月 8日 (水) - 14:10-14:30

発表者：蔣旻曄(チャン・ミンイエー）



・イベント名： Japan Startup Summit［春］

・会期： 2026年4月8日（水）～4月10日（金）

・会場： 東京ビッグサイト

※詳細は公式ホームページをご参照ください。 https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

出展の背景および今後の展望

VMFiは、リアルタイム字幕翻訳を行う「TranSpeech」や、対面接客を支援するディスプレイ型翻訳 デバイス「TransDisplay」など、ハードとソフトを統合した独自の製品を展開し、国際会議、自治体、観光施設、空港、商業施設などで多数の導入実績を持っています。

今回のTIBでの長期展示、および「Japan Startup Summit［春］」への出展は、言語の壁をなくし、国境を越えた円滑なコミュニケーションを実現するという弊社の目標に基づいています。VMFiは、本展示および実装を通じて得られた知見をもとに、行政窓口、医療機関、観光施設など、正確な意思疎通が不可欠なあらゆる公共シーンでの「言語のバリアフリー」を加速させます。最先端のAI技術を活用し、円滑なコミュニケーションを支援してまいります。

■ 対面型リアルタイムAI翻訳ソリューション「TransDisplay」の特長

イベントで設置・展示される「TransDisplay」は、対面形式での多言語コミュニケーション場面において活用いただける、ディスプレイに翻訳字幕を表示する革新的なソリューションです。

「顔が見える」安心感： 相手の表情や視線を遮ることがないため、ディスプレイ越しの自然なコミュニケーションが可能です。

リアルタイム性： 独自の音声認識・翻訳アルゴリズムにより、会話のテンポを崩さない瞬時の翻訳を 実現します。

多言語への柔軟な対応： 英語・中国語、ベトナム語を含む32言語に対応しています。



■ VMFi株式会社について

VMFiは、AI技術を活用した革新的な翻訳ソリューションを提供するスタートアップ企業です。リアルタイム字幕翻訳「TranSpeech」や、対面接客を支援する「TransDisplay」など、ハードとソフトを 統合した製品をグローバルに展開し、言語の壁がない社会の実現を目指しています。

【会社概要】

社名： VMFi株式会社

所在地： 〒104-0028

東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲

八重洲セントラルタワー7階 ワークスタイリング

代表取締役： 彭 徳新（マクスウェル・ペン）

設立： 2020年（台湾）、2025年（日本法人）

HP： https://vmfi.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

VMFi株式会社 広報担当：蔣 旻曄（チャン・ミンイエー）

TEL：03-6747-9436 MAIL：minchiang@vmfi.net