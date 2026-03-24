【FERRAGAMO】YOKOHAMA TAKASHIMAYA STORE REOPEN

フェラガモ・ジャパン株式会社

フェラガモは、3月31日（火）に、横浜高島屋店をウィメンズとメンズを備えた新たな空間として再オープンする。

タイムレスなエレガンスと温かみのある洗練さを融合し、ウィメンズ、メンズのシューズ、バッグ、シルクスカーフ、タイ、アクセサリーを幅広く取り揃えたストアでは、フェラガモが受け継いできた洗練されたデザインと、卓越したイタリアのクラフツマンシップを体感できる。

外観はクリーンでモダンなラインが際立ち、店内の世界観を余すところなく見渡せる構えになっている。そして店内では、プロダクトが、まるでキュレーションされたアート作品のようにガラス什器に美しくディスプレイされ、細部に宿る美のストーリーへと来訪者を誘う。

インテリアは、素材とクラフツマンシップへのこだわりを反映。明るい色合いのストーンを採用したフロアは、グラフィックパターンを施した、落ち着いた色調のグリーンとベージュを基調と特注カーペットと美しく調和し、重なり合う質感と色彩が、生き生きとした現代的な温もりを空間全体にもたらしている。

この移転リニューアルオープンを記念し、フェラガモは、2点の限定先行商品を発売する。

フロントパネルを抱きしめるように配された、ダブルガンチーニクロージャーのデザインが特徴のアイコンバッグ「HUG（ハグ）」より、ウィメンズには、2026年春夏のシグネチャー素材のパテントレザーを用いた汎用性の高いワンショルダー、メンズには、カーフスキンのリボンを丁寧に編み込んだ、洗練されたレザーブリーフケースを展開。どちらも、この店舗でのみ先行販売。

さらに、税込み220,000円以上お買い上げのお客様に、アイコンシューズ「VARA（ヴァラ）」を象徴するグログランリボンとその中央に輝くゴールドプレートのディテールをモチーフにしたバッグチャームをウィメンズ用、メンズ用にはキーホルダーを6色展開で特別なサプライズとして用意し、この特別な機会を盛り上げる（数量限定、なくなり次第終了）。

横浜高島屋リニューアルオープン 先行発売

「HUG」バッグ 価格：407,000円

「HUG」バッグ 価格：605,000円

＜店舗情報＞

フェラガモ 横浜高島屋店

オープン日： 2026年3月31日（火）

所在地： 神奈川県横浜市西区南幸 1-6-31 3 階

電話番号： 045-311-5111

営業時間： 10:00～20:00 ※百貨店の営業時間に準じます。

取り扱いコレクション：

ウィメンズ： シューズ、バッグ、アクセサリー、スカーフ、ストール

メンズ： シューズ、バッグ、タイ、スカーフ、ストール