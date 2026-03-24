【お知らせ】スペシャライズド 住之江 事業譲渡について

スペシャライズド・ジャパン合同会社

スペシャライズド・ジャパン合同会社(所在地：神奈川県厚木市、代表：木戸脇美輝成)は、直営店であるスペシャライズド住之江(所在地：大阪府大阪市)を事業譲渡することに基本合意いたしました。 これまで多くのお客様にご愛顧いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

新たな運営主体として、株式会社HAVEFUN(所在地：兵庫県尼崎市、代表：増永 康已)がスペシャライズド住之江を引き継ぐこととなりました。

同社はすでにスペシャライズド京都、スペシャライズド箕面およびスペシャライズド神戸を運営しており、住之江は４店舗目のブランドストアとして継続して営業いたします。

ブランドストアの運営に豊富な実績を持つオーナーのもと、皆様により一層のサービスを提供できると確信しております。

これまでのご支援に深く感謝申し上げるとともに、新しい体制となるスペシャライズド住之江への変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。今後のさらなる発展にご期待ください。

店舗基本情報（リニューアルオープン以降）

名称：スペシャライズド 住之江（変更なし）

住所：〒559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島５丁目２－１（変更なし）

定休日：水曜、木曜（変更なし）

営業時間：11:00-19:00 (11:00-20:00から変更）

Webサイト： https://specialized-store.jp/suminoe/ （変更なし）

新オーナーからのご挨拶

このたび、スペシャライズド住之江の運営を引き継ぎ、新たな体制で営業を開始することとなりました。

これまで築かれてきたスペシャライズドの世界観やサービスの質を大切にしながら、地域のお客様に寄り添った店舗づくりを続けていきます。

そのうえで、これまで関西エリアで店舗運営を行ってきた経験を活かしながら、初めての方にも、すでに楽しまれている方にも、スポーツバイクの楽しさに触れられる場所でありたいと考えています。

この場所から、新しい出会いや楽しさが少しずつ広がっていく、そんな空間にしていきたいと思っています。

株式会社HAVEFUN

代表取締役 増永康已

店舗改装に伴う一時休業のご案内

スペシャライズド住之江は、現体制での最終営業日を2026年5月10日(日)とし、2026年6月上旬のリニューアルオープンまでの間、店舗営業を一時休業させていただきます。

なお、正式なオープン日につきましては、5月中にストアWebサイトおよびSNSにてお知らせいたします。

休業期間中、ライダーの皆さまにはご不便をおかけすることとなり誠に恐縮ではございますが、 リニューアルオープンまで、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

スペシャライズドについて

アメリカのカリフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (自転車で、この星を前へ）」を存在意義に掲げ、サイクリングを通じて人々の健康や生活の質を高めるとともに、環境や社会課題の改善に取り組んでいます。

医学的知見と人間工学、そして科学的検証を基盤とする「Body Geometry（ボディジオメトリー）」は、製品開発からバイクフィットに至るまで一貫してライダーの身体を中心に据える、スペシャライズド独自のアプローチです。サドル、シューズ、グローブなど幅広い製品開発に採用され、快適性と安全性を科学的に追求しています。



さらに、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel（ウィントンネル）を建設し、エアロダイナミクスの研究を推進。ツール・ド・フランスをはじめとするワールドツアーで勝利を重ねるトップチームに、バイクや機材を提供しています。

ハイエンドモデルである『S-WORKS（エス・ワークス）』は、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーからも支持されています。技術革新への飽くなき挑戦は、「Innovate or Die（革新を、さもなくば死を）」という行動指針にも表れています。

また、トップアスリート向けだけでなく、世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開。マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、E-バイクなど、プロライダーと同じ技術を活かした多彩なモデルを提供しています。



【スペシャライズド・ジャパン】

公式サイト＞https://www.specialized.com/jp/ja/

公式オンラインストア＞https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/default.aspx

公式インスタグラム＞@specialized_japan

公式フェイスブック＞https://www.facebook.com/specialized.japan/